Add Zee Business As A Preferred Source
App
  • Home
  • /Tirupati AP
  • /Tirumala: తిరుమల భక్తులకు టీటీడీ బిగ్ అలర్ట్.. ఫేక్ సైట్లు, సైబర్ నేరాలపై కీలక ప్రకటన

Tirumala: తిరుమల భక్తులకు టీటీడీ బిగ్ అలర్ట్.. ఫేక్ సైట్లు, సైబర్ నేరాలపై కీలక ప్రకటన

TTD High Alert To Devotees On Fake Sites: అత్యంత రద్దీ నెలకొన్న నేపథ్యంలో తిరుమల ఆలయానికి సంబంధించి కొందరు మోసాలకు పాల్పడుతున్నారని తిరుమల తిరుపతి దేవస్థానం (టీటీడీ) అధికారులు అప్రమత్తం ప్రకటించారు. ఫేక్‌ సైట్లు, ఫేక్‌ యాప్‌లతోపాటు సైబర్‌ నేరాలపై అప్రమత్తంగా ఉండాలని భక్తులకు సూచించారు.

Written ByRavi Kumar Sargam
Published: Jul 30, 2026, 08:06 AM IST|Updated: Jul 30, 2026, 08:06 AM IST
Tirumala: తిరుమల భక్తులకు టీటీడీ బిగ్ అలర్ట్.. ఫేక్ సైట్లు, సైబర్ నేరాలపై కీలక ప్రకటన
Image Credit: TTD Fake News (Source: Zee Telugu News)

About the Author

Ravi Kumar Sargam

Ravi Kumar Sargam

సర్గం రవి కుమార్‌. జీ తెలుగు డిజిటల్ మీడియాలో సబ్ ఎడిటర్‌గా పని చేస్తున్నారు. ఇక్కడ 2024 నుంచి రాజకీయాలు, స్పోర్ట్స్, వినోదం, క్రైమ్, జాతీయ వ్యవహరాలకు సంబంధించిన వార్తలు రాస్తున్నారు. గతంలో ప్రముఖ మీడియా సంస్థల్లో వివిధ రంగాలకు సంబంధించిన వార్తలు అందించారు.

Read More

Trending

  • News
  • Photos
  • Videos
Kaleshwaram: కాంగ్రెస్‌ సన్నాసులు ఇదిగో కాళేశ్వరం ప్రాజెక్టు నీళ్లు: బీఆర్‌ఎస్‌ పార్టీ
Kaleshwaram Project13 min ago
2
telangana rains40 min ago
3
Garuda Seva46 min ago
4
AP Job Calendar 2026Jul 29
5
Trainee IPS CaseJul 29