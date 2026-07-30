/Tirumala: తిరుమల భక్తులకు టీటీడీ బిగ్ అలర్ట్.. ఫేక్ సైట్లు, సైబర్ నేరాలపై కీలక ప్రకటన

Tirumala Fake News: తిరుమల భక్తులను లక్ష్యంగా చేసుకుని సైబర్ నేరగాళ్లు నకిలీ టీటీడీ వెబ్సైట్లు, యాప్లతో మోసాలకు పాల్పడుతున్నారు. ఈ నేపథ్యంలో తిరుపతి జిల్లా పోలీసులు అప్రమత్తం చేశారు. ఇప్పటికే 32 నకిలీ వెబ్సైట్లను గుర్తించి తొలగించినట్లు వెల్లడించారు. టీటీడీ అధికారిక వెబ్సైట్ను పోలి ఉండే నకిలీ వెబ్సైట్ల ద్వారా దర్శనం, వసతి, సేవా టికెట్లు ఇప్పిస్తామంటూ భక్తులను మోసం చేసే ప్రయత్నాలు జరుగుతున్నాయని పోలీసులు తెలిపారు.
ఇటీవల ttddevasthanam.online పేరుతో నకిలీ వెబ్సైట్ ద్వారా తప్పుడు ప్రచారం జరిగినట్లు గుర్తించారు. టీటీడీ విజిలెన్స్తో కలిసి తిరుపతి జిల్లా పోలీసులు నిరంతరం నిఘా కొనసాగిస్తూ ఇప్పటివరకు 32 నకిలీ వెబ్సైట్లను తొలగించారు. అయితే కొత్త పేర్లతో మళ్లీ నకిలీ వెబ్సైట్లు వచ్చే అవకాశం ఉండడంతో భక్తులు అధికారిక టీటీడీ వెబ్సైట్, అధికారిక మొబైల్ యాప్ ద్వారా మాత్రమే బుకింగ్లు చేసుకోవాలని సూచించారు. భక్తులు అధికార సైట్లను మాత్రమే సందర్శించాలని.. ఏ ఇతర వ్యక్తులు, సంస్థలను సంప్రదించవద్దని టీటీడీ విజెలెన్స్ అధికారులు సూచనలు చేశారు.
సైబర్ మోసాలపై ప్రతి భక్తుడు అప్రమత్తంగా ఉండాలని జిల్లా ఎస్పీ ఎల్. సుబ్బరాయుడు సూచించారు. సోషల్ మీడియాలో వచ్చే అనుమానాస్పద లింకులను నమ్మవద్దని, ఎలాంటి అనుమానం వచ్చినా వెంటనే పోలీసులకు లేదా టీటీడీ విజిలెన్స్కు సమాచారం ఇవ్వాలని అధికారులు కోరుతున్నారు. భక్తుల అప్రమత్తతే సైబర్ మోసాలకు అడ్డుకట్ట అని పోలీసులు స్పష్టం చేశారు.
పెరిగిన భక్తులు
తిరుమల ఆలయంలో భక్తుల రద్దీ పెరుగుతోంది. నిన్న బుధవారం 74,471 మంది భక్తులు తిరుమల శ్రీవారిని దర్శించుకున్నారు. వారిలో 31,319 మంది భక్తులు తలనీలాలు సమర్పించారు. తిరుమల శ్రీవారి హుండీ ఆదాయం ఒక్కరోజుకు రూ.4.68 కోట్లు వచ్చిందని టీటీడీ అధికారులు తెలిపారు. లడ్డూ విక్రయాలు 4.09 లక్షలు జరగ్గా.. అన్నప్రసాదాలు 2.59 లక్షల మంది భక్తులు స్వీకరించారు. కంపార్ట్మెంట్లు నిండి శిలాతోరణం వరకు భక్తులు వేచి ఉండడంతో సర్వదర్శనానికి (ఎస్ఎస్డీ టోకెన్లు లేకుండా) 12 గంటలు సమయం పడుతుంది.