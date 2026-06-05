Add Zee Business As A Preferred Source
App
  • Home
  • /Tirupati AP
  • /Tirumala: టీటీడీ మరో సంచలనం.. ప్రయోగాత్మకంగా శ్రీవారి వైద్య సేవ కార్యక్రమం ప్రారంభం.. డిటెయిల్స్..

Tirumala: టీటీడీ మరో సంచలనం.. ప్రయోగాత్మకంగా శ్రీవారి వైద్య సేవ కార్యక్రమం ప్రారంభం.. డిటెయిల్స్..

TTD launch Srivari Vaidya Seva: ఏపీ సీఎం చంద్రబాబు నాయుడు ఆదేశాల మేరకు  టీటీడీ ఆసుపత్రుల్లో స్వచ్ఛంద వైద్య సేవలకు అవకాశం కల్పించే విధంగా శ్రీవారి వైద్య సేవ కార్యక్రమం కు నేడు టీటీడీ శ్రీకారం చుట్టింది.

Written ByInamdar Paresh
Published: Jun 05, 2026, 06:58 PM IST|Updated: Jun 05, 2026, 07:04 PM IST
Tirumala: టీటీడీ మరో సంచలనం.. ప్రయోగాత్మకంగా శ్రీవారి వైద్య సేవ కార్యక్రమం ప్రారంభం.. డిటెయిల్స్..
Image Credit: tirumalanews(file)

About the Author

Inamdar Paresh

Inamdar Paresh

పరేష్ జీ తెలుగు డిజిటల్ మీడియాలో సబ్ ఎడిటర్‌గా పనిచేస్తున్నారు. ఇక్కడ 2024 నుంచి నేషనల్, సోషల్ మీడియా వైరల్ న్యూస్, క్రైమ్, తెలంగాణ, ఏపీ రాజకీయాలు, ఆస్ట్రాలజీ, లైఫ్  స్టైల్  వ్యవహరాలకు సంబంధించిన వార్తలు రాస్తున్నారు. గతంలో ప్రముఖ మీడియా సంస్థల్లో వివిధ రంగాలకు సంబంధించిన వార్తలు అందించారు.

Trending

  • News
  • Photos
  • Videos
వైఎస్ షర్మిళకు కాంగ్రెస్ మొండిచేయి..పార్టీని విలీనం చేసినా నో ఛాన్స్!
Sharmila Rajya Sabha41 min ago
2
Adhik maas1 hr ago
3
Palamuru Lift Irrigation Project1 hr ago
4
tirumala1 hr ago
5
Tamil nadu politics2 hrs ago