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Tirumala Brahmotsavam: తిరుమల సాలకట్ల బ్రహ్మోత్సవాలు.!. భక్తులకు టీటీడీ మరో కీలక అప్ డెట్..!

Ttd news: బ్రహ్మోత్సవాల సమయానికి పుష్కరిణిని సర్వాంగ సుందరంగా తీర్చిదిద్దేందుకు చర్యలు చేపట్టినట్లు టీటీడీ ఒక ప్రకటనలో వెల్లడించింది. అంతే కాకుండా భక్తులకు ఎక్కడ కూడా ఇబ్బందులు తలెత్తకుండా కట్టుదిట్టమైన చర్యలు తీసుకున్నట్లు తెలిపింది.

Written ByInamdar Paresh
Published: Aug 02, 2026, 05:19 PM IST|Updated: Aug 02, 2026, 05:21 PM IST
Tirumala Brahmotsavam: తిరుమల సాలకట్ల బ్రహ్మోత్సవాలు.!. భక్తులకు టీటీడీ మరో కీలక అప్ డెట్..!
Image Credit: tirupatinews(file)

About the Author

Inamdar Paresh

Inamdar Paresh

పరేష్ జీ తెలుగు డిజిటల్ మీడియాలో సబ్ ఎడిటర్‌గా పనిచేస్తున్నారు. ఇక్కడ 2024 నుంచి నేషనల్, సోషల్ మీడియా వైరల్ న్యూస్, క్రైమ్, తెలంగాణ, ఏపీ రాజకీయాలు, ఆస్ట్రాలజీ, లైఫ్  స్టైల్  వ్యవహరాలకు సంబంధించిన వార్తలు రాస్తున్నారు. గతంలో ప్రముఖ మీడియా సంస్థల్లో వివిధ రంగాలకు సంబంధించిన వార్తలు అందించారు.

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Tirumala Brahmotsavam: తిరుమల సాలకట్ల బ్రహ్మోత్సవాలు.. భక్తులకు టీటీడీ మరో కీలక అప్ డెట్..
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