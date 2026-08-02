/Tirumala Brahmotsavam: తిరుమల సాలకట్ల బ్రహ్మోత్సవాలు.!. భక్తులకు టీటీడీ మరో కీలక అప్ డెట్..!

Ttd on Tirumala salakatla brahmotsavam arrangements: కలియుగదైవం, భక్తుల కొంగు బంగారం.. తిరుమల శ్రీవారి సాలకట్ల బ్రహ్మోత్సవాలకు టీటీడీ పకట్బంది చర్యలు చేపట్టింది. ప్రతి ఏడాది లాగా ఈసారి కూడా భక్తులకు ఎలాంటి ఇబ్బందులు కల్గకుండా చర్యలు తీసుకుంటుంది. సాలకట్లు బ్రహ్మోత్సవాలు.. సెప్టెంబరు 15 నుంచి 23వ తేదీ వరకు కొనసాగ నున్నాయి.సెప్టెంబరు 14వ తేదీ సాయంత్రం అంకురార్పణతో వార్షిక బ్రహ్మోత్సవాలు ఆరంభం కానున్నాయి. బ్రహ్మోత్సవాల్లో భాగంగా ప్రతిరోజూ ఉదయం 8 నుంచి 10 గంటల వరకు, సాయంత్రం 7 నుంచి 9 గంటల వరకు వాహన సేవలు నిర్వహించనున్నారు.
బ్రహ్మోత్సవాలకు ముందు శ్రీవారి పుష్కరిణిలో వార్షిక నిర్వహణ పనులు చేపట్టనున్నారు. ఇందులో భాగంగా ఆగస్టు 1వ తేదీ నుంచి ఆగస్టు 30వ తేదీ వరకు పుష్కరిణి భక్తులకు అందుబాటులో ఉండదని టీటీడీ ఇప్పటికే అధికారులు ప్రకటించారు. పుష్కరిణిలోని నీటిని పూర్తిగా తొలగించి.. శుభ్రపరిచే పనులతో పాటు అవసరమైన నిర్వహణ, మరమ్మతు పనులు చేపట్టనున్నారు.
తిరుమలలో శ్రీవారి సాలకట్ల బ్రహ్మోత్సవాల సందడి మొదలుకానుంది. బ్రహ్మోత్సవాలకు దేశం నలుమూలల నుంచి లక్షలాది మంది భక్తులు తరలివచ్చే అవకాశం ఉండటంతో.. టీటీడీ అధికారులు ముందస్తు ఏర్పాట్లపై దృష్టి సారించారు. బ్రహ్మోత్సవాలు విజయవంతంగా నిర్వహించడంలో భాగంగా ఆలయ పరిసర ప్రాంతాలతో పాటు.. భక్తులకు అత్యంత ముఖ్యమైన శ్రీవారి పుష్కరిణిపై కూడా ప్రత్యేక దృష్టి పెట్టారు.
ప్రతి ఏడాది బ్రహ్మోత్సవాలకు ముందు శ్రీవారి పుష్కరిణిలో వార్షిక నిర్వహణ పనులు చేపట్టడం ఆనవాయితీగా వస్తున్న విషయం తెలిసిందే. పుష్కరిణిలో ఉన్న నీటిని పూర్తిగా తొలగించి.. అడుగు భాగం నుంచి మెట్ల వరకు శుభ్రం చేయనున్నారు. పుష్కరిణిలో పేరుకుపోయిన మట్టి, వ్యర్థాలను తొలగించడంతో పాటు పరిసర ప్రాంతాలను పరిశుభ్రంగా తీర్చిదిద్దనున్నారు.
పుష్కరిణి నిర్వహణలో భాగంగా నీటి నిల్వ, నీటి ప్రవాహానికి సంబంధించిన వ్యవస్థలను కూడా అధికారులు పరిశీలించనున్నారు. పుష్కరిణి మెట్లు, గోడలు, పరిసర ప్రాంతాల్లో అవసరమైన మరమ్మతులు చేపట్టి.. చిన్నపాటి లోపాలను సరిచేయనున్నారు.
నీటిని పూర్తిగా తొలగించిన తర్వాత పుష్కరిణి అడుగు భాగాన్ని పరిశీలించి.. అవసరమైన చోట్ల మరమ్మతులు చేపట్టేలా అధికారులు చర్యలు తీసుకొనున్నారు. బ్రహ్మోత్సవాల సమయంలో పుష్కరిణి పరిసర ప్రాంతాలకు భక్తుల రాక భారీగా ఉంటుంది. దీంతో భక్తులకు ఎలాంటి అసౌకర్యం కలగకుండా ముందుగానే నిర్వహణ పనులను పూర్తి చేయాలని టీటీడీ అధికారులు నిర్ణయించారు.
నిర్వహణ పనులు పూర్తయిన అనంతరం పుష్కరిణిని శుద్ధి చేసి.. తిరిగి నీటితో నింపడానికి సన్నాహలుచేపట్టారు. పుష్కరిణి పరిసర ప్రాంతాలను కూడా సుందరంగా తీర్చిదిద్ది.. బ్రహ్మోత్సవాలకు వచ్చే భక్తులకు ఆహ్లాదకరమైన వాతావరణం కల్పించేలా ఏర్పాట్లు చేస్తున్నారు. బ్రహ్మోత్సవాల సమయంలో భక్తుల రద్దీ, భద్రత, పారిశుద్ధ్యం వంటి అంశాలను దృష్టిలో పెట్టుకుని టీటీడీ అధికారులు సమన్వయంతో ఏర్పాట్లు చేస్తున్నారు.
ఒకవైపు శ్రీవారి బ్రహ్మోత్సవాల ఏర్పాట్లు కొనసాగుతుండగా.. మరోవైపు పుష్కరిణి వార్షిక నిర్వహణ పనులు చేపట్టడం ద్వారా బ్రహ్మోత్సవాల నాటికి పుష్కరిణికి కొత్త శోభ తీసుకురావాలని టీటీడీ భావిస్తోంది. ఆగస్టు 1 నుంచి 30వ తేదీ వరకు పుష్కరిణి భక్తులకు అందుబాటులో ఉండదు కాబట్టి.. భక్తులు ఈ విషయాన్ని గమనించి టీటీడీకి సహకరించాలని అధికారులు విజ్ఞప్తి చేశారు.
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