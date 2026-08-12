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శ్రీవారి లడ్డూ విశిష్టతతో బంగారు నాణెం విడుదలకు టీటీడీ సన్నాహాలు..

TTD Laddu Making: తిరుపతి వెంకటేశ్వర స్వామి పేరు చెబితే చాలు..లడ్డూ ప్రసాదం కళ్ల ముందు కదలాడుతుంది. ఘుమఘుమలాడే సువాసన, లడ్డూ ఆకారం, దైవ ప్రసాదం ప్రత్యేక రుచి దానికదే ప్రత్యేకం. తిరుపతి కొండకు వెళ్లొచ్చిన వారంతా సంబంధీకులకు, ఆత్మీయులకు లడ్డూ ప్రసాదాన్ని ప్రత్యేకంగా పంపిణీ చేయడం ఆనవాయితీగా వస్తోంది.ప్రపంచ వ్యాప్తంగా కోట్లాది మంది భక్తుల విశ్వాసానికి ప్రతీకగా నిలిచిన తిరుమల శ్రీవారి లడ్డూ ప్రసాదం విశిష్టతను సంతరించుకుంది. తిరుమల శ్రీవారి లడ్డూ ప్రసాద  ప్రత్యేకతను చాటుతూ బంగారు నాణేన్ని విడుదలచేయాలని  టీటీడీ అధికార యంత్రాంగం ప్రభుత్వానికి ప్రతిపాదనలు పంపింది. శ్రీవారి లడ్డూ ప్రత్యేకత, లడ్డూకున్న చరిత్ర, విశిష్టత, తాజా పరిణామాలపై ZEE తెలుగు న్యూస్ ప్రత్యేకం.

Written ByTA Kiran Kumar
Published: Aug 12, 2026, 05:04 AM IST|Updated: Aug 12, 2026, 05:05 AM IST
శ్రీవారి లడ్డూ విశిష్టతతో బంగారు నాణెం విడుదలకు టీటీడీ సన్నాహాలు..
Image Credit: Tirumala Laddu (File Photo/Source)

About the Author

TA Kiran Kumar

TA Kiran Kumar

కిరణ్ కుమార్ శర్మ తంజావూర్ జీ తెలుగు తెలుగు న్యూస్‌లో ఛీఫ్ సబ్ ఎడిటర్‌గా పనిచేస్తున్నారు. ఇక్కడ 2024 నుంచి  వినోదం, ఆధ్యాత్మికం, జాతీయ, అంతర్జాతీయ, రాజకీయ వ్యవహారాలకు సంబంధించిన వార్తలు రాస్తున్నారు. సినిమా రివ్యూలు, సినిమాలకు సంబంధించి ప్రత్యేక కథనాలు కూడా రాస్తుంటారు. గతంలో ప్రముఖ మీడియా సంస్థల్లో వివిధ రంగాలకు సంబంధించిన వార్తలు అందించారు. ఆయనకు జర్నలిజంలో 18 ఏళ్లకుపైగా అనుభవం ఉంది.

 

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