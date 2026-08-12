/శ్రీవారి లడ్డూ విశిష్టతతో బంగారు నాణెం విడుదలకు టీటీడీ సన్నాహాలు..

TTD Laddu Special Gold Coin: తిరుమల వెంకన్న దివ్యక్షేత్రమంటే ప్రకృతి రమణీయతకు మారుపేరు. చుట్టూకొండలు… పచ్చని చెట్లతో చూపరులను కట్టిపడేసే ప్రాకృతిక సౌందర్యం. సప్తగిరుల్లో కొలువుదీరిన కలియుగ వైకుంఠ దైవం శ్రీ వెంకటేశ్వర స్వామి వారిని దర్శించుకోడానికి నిత్యం వేలాదిగా భక్తులు ఆర్తిగా తరలివస్తుంటారు. దేశ నలుచెరగులనుంచే కాదు… ప్రపంచ దేశాలనుంచి భక్తులు స్వామివారికి దర్శనానికి క్యూ కడుతారు.
లడ్డూ ప్రసాదం విశిష్ఠత..
తిరుమల శ్రీవెంకటేశ్వర స్వామివారిని దర్శనం చేసుకున్న తర్వాత… లడ్డూ ప్రసాదం స్వీకరించడం చారిత్రక ఆనవాయితీ. తిరుమల శ్రీవారి లడ్డూ ప్రసాదానికి దాదాపు మూడు శతాబ్దాల చరిత్ర ఉంది. 1715 ఆగస్టు 2న తిరుమల ఆలయంలో తీపి బూందీ, మనోహరం ప్రసాదాన్ని అధికారికంగా భక్తులకు పంపిణీ చేయడం ప్రారంభించినట్లు రికార్డులు చెబుతున్నాయి. 1940లో పాత విధానానికి బదులుగా బూందీని లడ్డూ రూపంలోకి తీసుకువచ్చారు. అప్పటి నుంచి తిరుమల లడ్డూ ఓ ప్రత్యేకతను సంతరించుకుంది. తిరుపతి లడ్డంటే భక్తుల విశ్వాసానికి ప్రతీక.
తిరుపతి లడ్డూను భక్తులు మహాప్రసాదంగా స్వీకరిస్తారు. శతాబ్దాలుగా కొనసాగుతున్న సంప్రదాయ పద్ధతులను పాటిస్తూ అత్యంత పరిశుభ్రమైన వాతావరణంలో లడ్డూ మహాప్రసాదాన్ని తయారు చేస్తున్నారు. ప్రతిరోజూ వేలాదిగా తరలివచ్చే వెంకన్న భక్తులకు సంతృప్తికరంగా దివ్యప్రసాదం లడ్డూను అందించేందుకు తిరుమల తిరుపతి దేవస్థానం చర్యలు చేపట్టింది. తిరుమల శ్రీవారి ఆలయంలో ప్రతిరోజూ సుమారు నాలుగు లక్షల లడ్డూలు తయారుచేసి అందుబాటులో ఉంచుతున్నారు. శ్రీ వెంకటేశ్వరస్వామివారికి ప్రసాదాలు తయారుచేసే ప్రత్యేకస్థావరాన్ని పోటుగా వ్యవహరిస్తారు. ఇక్కడ ప్రత్యేక శిక్షణ పొందినవారు మాత్రమే లడ్డూ తయారీలో పాలుపంచుకుంటారు.
వెంకన్న లడ్డూ ప్రసాదానికి వాడే దినుసులు, దిట్టం ప్రత్యేకత..
తిరుమల లడ్డూకు ప్రత్యేకమైన రుచి రావడానికి ప్రధాన కారణం.. వాడే దినుసులు, వాటి కొలతల్లో వైవిధ్యమేనని తెలుస్తోంది. లడ్డూ తయారీ దినుసుల కొలతలను దిట్టంగా వ్యవహరిస్తారు. నాణ్యతగల శనగపిండి, స్వచ్ఛమైన ఆవు నెయ్యి, చక్కెర, కలకండ, జీడిపప్పు, ఎండుద్రాక్ష, యాలకులు, పచ్చకర్పూరంతో లడ్డూను తయారు చేస్తారు. తిరుమల వెంకటేశ్వర స్వామివారి దర్శనంకోసం వచ్చే సంఖ్య నానాటికీ పెరిగిపోవడంతో ప్రత్యేక శిక్షణ పొందినవారితో మ్యాన్యువల్ గా లడ్డూ తయారీ పరిధిని విస్తరించారు. యంత్రాల ద్వారా లడ్డూ తయారీకి శ్రీకారం చుట్టారు. లడ్డూ రుచిలో ఎలాంటి మార్పు లేకుండా భక్తులకు అవసరమైన లడ్డూలను అందిస్తున్నారు. స్వామివారి లడ్డూ ప్రసాదం నిల్వకోసం ఎలాంటి రసాయనాలను వాడరు. ప్రిజర్వేటివ్స్ ఉపయోగించకపోయినా ఈ ప్రసాదం ఎక్కువ రోజులు తాజాగా ఉంటుందని భక్తుల విశ్వాసం.
2009 సెప్టెంబర్ 18న తిరుమల లడ్డూకు భౌగోళిక గుర్తింపు..
తిరుమల శ్రీవారి లడ్డూను పోలిన విధంగా మరెక్కడా తయారు చేయడానికి వీల్లేకుండా టీటీడీ అధికార యంత్రాంగం చర్యలు చేపట్టింది. 2009 సెప్టెంబర్ 18న తిరుమల లడ్డూకు భౌగోళిక గుర్తింపు, జీఐ ట్యాగ్ లభించింది. దీంతో తిరుపతి లడ్డూ పేరుపై ప్రత్యేక హక్కు తిరుమల తిరుపతి దేవస్థానానికి సొంతం చేసుకుంది. టీటీడీ అనుమతి లేకుండా శ్రీవారి లడ్డూలను తయారు చేయడం లేదా విక్రయించడం చట్టవిరుద్ధంగా మారింది. ఆగస్టు 2, 2026 నాటికి తిరుమల లడ్డూ జీఐ గుర్తింపు పొంది దాదాపు 17 సంవత్సరాలు పూర్తయ్యాయి. మూడు శతాబ్దాల చరిత్ర, సంప్రదాయం, నాణ్యతతో శ్రీవారి లడ్డూ నేడు ప్రపంచవ్యాప్తంగా ఖ్యాతి గడించింది.
మూడు శతాబ్ధాల లడ్డూ చరిత్ర..
శతాబ్ధాల చారిత్రక విశిష్టతను చిరస్థాయిగా నిలిపే ఉద్దేశంతో శ్రీవారి లడ్డూ ప్రసాదంపై ప్రత్యేక బంగారు నాణేన్ని విడుదల చేయాలని టీటీడీ సంకల్పించింది. దీంతో ప్రభుత్వ అనుమతి కోరుతూ ప్రతిపాదన చేసింది. ఈమేరకు ప్రభుత్వానికి లడ్డూ విశిష్టతను వివరిస్తూ లేఖ రాసింది. ఆ లేఖలో 1715 నుంచి శ్రీవారి లడ్డూ ప్రసాదాన్ని భక్తులకు పంపిణీ చేస్తున్న చరిత్రతో పాటు, ప్రస్తుతం ప్రతిరోజూ సుమారు నాలుగు లక్షల లడ్డూలు సంప్రదాయ పద్ధతిలో శ్రీవారి సన్నిధిలో తయారవుతున్న విషయాలను వివరించింది.
లడ్డూ పై ప్రత్యక నాణెం..
భక్తుల విశ్వాసానికి ప్రతీకగా నిలిచిన శ్రీవారి లడ్డూ… మహాప్రసాదంగా పేరు గడించింది. అంతేకాదు… తిరుమల దివ్యక్షేత్ర వైభవానికి, భారతీయ ఆధ్యాత్మిక వారసత్వానికి సజీవ ప్రతీకగా నిలిచింది. అలాంటి అపూర్వమైన చరిత్రకు శాశ్వత గుర్తుగా ప్రత్యేక బంగారు నాణెం విడుదల చేయాలని టీటీడీ ప్రభుత్వాన్ని కోరడం ఇప్పుడు అత్యంత ప్రాధాన్యత సంతరించుకుంది. ఈ ప్రతిపాదనకు ఆమోదం లభిస్తే… మూడు శతాబ్దాల శ్రీవారి లడ్డూ చరిత్రకు దేశం అందించే అరుదైన గౌరవంగా నిలిచిపోనుంది. అనుమతులు లభిస్తే సిఎం చంద్రబాబు చేతుల మీదుగా బంగారు నాణేన్ని విడుదలచేయాలని టీటీడీ సన్నాహాలు చేస్తోంది.
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