Tirumala News: తిరుమలలో కొనసాగుతున్న రద్దీ.. వైకుంఠ ద్వార దర్శనం కోసం భక్తుల తిప్పలు..

TTD News: రేపటి నుండి ఎలాంటి టోకెన్లు లేకుండానే సామాన్య భక్తులకు దర్శనం కల్పించేందుకు క్యూ లైన్లు నుంచి కంపార్టుమెంట్ లోకి అనుమతిస్తున్నారు వీరికి రేపు వేకువ జామున కాంకర్యలు పూర్తి అయినా తర్వాత నుంచి నిరంతరం గా దర్శనం చేసుకునే అవకాశం ఉంటుంది.
ఇందుకు ఇప్పటికే భారీ గా భక్తులు క్యూ లైన్ నుంచి వెళ్తున్నారు. సగటున 70 వేల నుంచి 80 వేల మందికి ఒక రోజు లో దర్శనం కల్పించేలా ఏర్పాట్లు చేశారు టీటీడీ అధికారులు.
కలియుగ దైవం తిరుమల వెంకటేశ్వర స్వామి వారి వైకుంఠ ద్వారం గుండా దర్శనాలు చాలా ప్రత్యేకత ఉంటుంది అందుకే భక్తులు పోటెత్తున్నారు. భక్తుల రద్దీ ని అనుగుణం గా ఏఐ టెక్నాలజీ తో అ కంపార్ట్మెంట్ కి ఎంత సమయం పడుతుందో తెలియజేస్తారు. ఎక్కువ సమయం వేచి ఉండకుండా దర్శనం చేపించేందుకు టీటీడీ అధికారులు ఏర్పాట్లు ఇప్పటికే పూర్తి చేశారు.
ఇక డిసెంబర్ 30 ముక్కోటి ఏకాదశిని పురస్కరించుకుని తిరుమల శ్రీవేంకటేశ్వర స్వామివారిని భక్తులు వైకుంఠ ద్వారం ద్వారా దర్శించుకున్నారు. పది రోజుల పాటు కొనసాగే ఈ దర్శన భాగ్యం.. మంగళవారం గోవిందనామ స్మరణల మధ్య ప్రారంభమైంది. సోమవారం అర్ధరాత్రి దాటాక 12.05 గంటలకు తితిదే అధికారులు, అర్చకులు శ్రీవారి ఆలయం తెరచి, మూలమూర్తికి ధనుర్మాస కైంకర్యాలు పూర్తిచేశారు. అనంతరం వీవీఐపీలు, వీఐపీలకు వైకుంఠ ద్వారం మీదుగా దర్శనాలు ప్రారంభించారు.
ఉదయం 7.20 గంటలకు ఈ-డిప్లో టోకెన్లు పొందిన భక్తులను సర్వదర్శనానికి అనుమతించారు. ఈ పర్వదినం సందర్భంగా తిరుమాడ వీధుల్లో స్వర్ణ రథోత్సవం వైభవంగా జరిగింది. ఉదయం 9 నుంచి 10.30 గంటల వరకు శ్రీదేవి, భూదేవి సమేత శ్రీమలయప్ప స్వామివార్లకు రథరంగ డోలోత్సవాన్ని నేత్రపర్వంగా నిర్వహించారు. పెద్దసంఖ్యలో మహిళలు, భక్తులు రథాన్ని లాగారు. వైకుంఠ ద్వాదశి సందర్భంగా బుధవారం ఉదయం 4.30 నుంచి 5.30 గంటల నడుమ శ్రీసుదర్శన చక్రత్తాళ్వార్ల చక్రస్నాన మహోత్సవం శ్రీవారి పుష్కరిణిలో జరగనుంది. ఈసారి వైకుంఠ ద్వార దర్శనాల్లో సామాన్య భక్తులకు ప్రాధాన్యమిచ్చామని ఈవో సింఘాల్ తెలిపారు. వీఐపీలకు దాదాపు 4,750 టికెట్లు జారీ చేశామని చెప్పారు. కొత్తగా ప్రవేశపెట్టిన ఈ-డిప్ విధానం విజయవంతమైందని హర్షం ప్రకటించారు.
