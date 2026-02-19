English हिन्दी हिंदुस्तान मराठी বাংলা தமிழ் മലയാളം ગુજરાતી తెలుగు ಕನ್ನಡ ଓଡ଼ିଶା ਪੰਜਾਬੀ Business Tech World Movies Health
  • Telugu News
  • Tirupati AP
  • TTD News Today: తిరుమల వెళ్లే భక్తులకు గుడ్‌న్యూస్..ఇకపై దానికి కూడా క్యూఆర్ కోడ్ టోకెన్..ఎక్కడెక్కడంటే?

TTD News Today: తిరుమల వెళ్లే భక్తులకు గుడ్‌న్యూస్..ఇకపై దానికి కూడా 'క్యూఆర్ కోడ్' టోకెన్..ఎక్కడెక్కడంటే?

QR Code Based Footwear Tracking System: తిరుమల దర్శనానికి వచ్చే భక్తులు తమ పాదరక్షలను ఎక్కడ వదిలేయాలో తెలియక, రోడ్ల పక్కన పడేయడం వల్ల అవి పోవడం లేదా వెతుక్కోవడం పెద్ద సమస్యగా మారింది. ఈ ఇబ్బందులను అధిగమించడానికి టీటీడీ సరికొత్త సాంకేతికతను అందుబాటులోకి తెచ్చింది.

Written by - Harish Darla | Last Updated : Feb 19, 2026, 12:24 PM IST

Trending Photos

Bank Holidays 2026: కస్టమర్లకు బిగ్ అలర్ట్.. రేపు బుధవారం బ్యాంకులకు సెలవు..!
5
Tomorrow Bank Holiday
Bank Holidays 2026: కస్టమర్లకు బిగ్ అలర్ట్.. రేపు బుధవారం బ్యాంకులకు సెలవు..!
Kaveri Baruah: 42 రూల్స్‌పై దిగొచ్చిన కావేరి బరువా.. అల్లు అర్జున్‌కు బహిరంగ క్షమాపణలు
6
allu arjun
Kaveri Baruah: 42 రూల్స్‌పై దిగొచ్చిన కావేరి బరువా.. అల్లు అర్జున్‌కు బహిరంగ క్షమాపణలు
TGSRTC: సమ్మర్ వేళ టీజీఎస్ఆర్టీసీ భారీ శుభవార్త.. ఏసీ బస్సుల్లో భారీగా చార్జీలు తగ్గింపు.. డిటెయిల్స్..
5
TGSRTC
TGSRTC: సమ్మర్ వేళ టీజీఎస్ఆర్టీసీ భారీ శుభవార్త.. ఏసీ బస్సుల్లో భారీగా చార్జీలు తగ్గింపు.. డిటెయిల్స్..
Central Govt Scheme: రైతులకు గుడ్ న్యూస్..అకౌంట్లలోకి డబ్బులు.. ఎప్పుడంటే?
5
pm kisan 22nd installment date
Central Govt Scheme: రైతులకు గుడ్ న్యూస్..అకౌంట్లలోకి డబ్బులు.. ఎప్పుడంటే?
TTD News Today: తిరుమల వెళ్లే భక్తులకు గుడ్‌న్యూస్..ఇకపై దానికి కూడా 'క్యూఆర్ కోడ్' టోకెన్..ఎక్కడెక్కడంటే?

QR Code Based Footwear Tracking System: తిరుమల దర్శనానికి వచ్చే భక్తులు తమ పాదరక్షలను ఎక్కడ వదిలేయాలో తెలియక, రోడ్ల పక్కన పడేయడం వల్ల అవి పోవడం లేదా వెతుక్కోవడం పెద్ద సమస్యగా మారింది. ఈ ఇబ్బందులను అధిగమించడానికి టీటీడీ సరికొత్త సాంకేతికతను అందుబాటులోకి తెచ్చింది.

Add Zee News as a Preferred Source

ఏమిటీ ట్రాకింగ్ సిస్టమ్?
సాధారణంగా పాదరక్షల కౌంటర్ల వద్ద ఉండే రద్దీని తగ్గించడానికి, భక్తుల సమయాన్ని ఆదా చేయడానికి ఈ క్యూఆర్ (QR) కోడ్ విధానాన్ని ప్రవేశపెట్టారు. భక్తులు తమ పాదరక్షలను కౌంటర్‌లో ఇచ్చినప్పుడు, వారికి ఒక క్యూఆర్ కోడ్ కేటాయిస్తారు.

దీనివల్ల పాదరక్షలను డిపాజిట్ చేయడం, తిరిగి తీసుకోవడం చాలా వేగంగా జరుగుతుంది. పాత పద్ధతిలో గంటల తరబడి వేచి ఉండాల్సిన అవసరం లేదు. మీ పాదరక్షలు ఎక్కడున్నాయో ఈ సిస్టమ్ ద్వారా ట్రాక్ చేయడం సులభం, కాబట్టి అవి పోయే అవకాశం ఉండదు.

త్వరలో మరిన్ని కౌంటర్లు
ప్రస్తుతం కొన్ని ప్రాంతాల్లోనే అందుబాటులో ఉన్న ఈ సేవలను, భక్తుల రద్దీని దృష్టిలో ఉంచుకుని టీటీడీ విస్తరిస్తోంది. త్వరలోనే కొన్ని కీలక ప్రాంతాల్లో స్మార్ట్ కౌంటర్లు ఏర్పాటు కానున్నాయి. కళ్యాణకట్ట, ఏటీసీ (ATC) సర్కిల్, బేడి ఆంజనేయస్వామి ఆలయం వంటి ప్రాంతాల్లో ఈ సదుపాయాన్ని కల్పించనున్నారు. ఈ ప్రాజెక్టును 'కోరమాండల్ ఇంటర్నేషనల్ లిమిటెడ్' సంస్థ సహకారంతో టీటీడీ నిర్వహిస్తోంది.

దీనివల్ల కలిగే ప్రయోజనాలు..
భక్తులు రోడ్ల పక్కన పాదరక్షలు వదలకపోవడం వల్ల తిరుమల మాడ వీధులు, రోడ్లు పరిశుభ్రంగా ఉంటున్నాయి. ఇప్పటివరకు సుమారు 8.45 లక్షల మందికి పైగా భక్తులు ఈ సేవలను వినియోగించుకోవడం విశేషం. ప్రధాన కౌంటర్ల వద్ద రద్దీ తగ్గి, భక్తులకు ప్రశాంతమైన దర్శన అనుభూతి కలుగుతోంది.

భక్తులకు సూచన: తిరుమలకు వెళ్ళినప్పుడు అపరిచిత ప్రదేశాల్లో పాదరక్షలు వదిలి ఇబ్బంది పడకండి. టీటీడీ ఏర్పాటు చేసిన ఈ ఉచిత స్మార్ట్ కౌంటర్లను వినియోగించుకుని మీ ప్రయాణాన్ని సుఖమయం చేసుకోండి.

Also Read: Diabetes Control Tips: డయాబెటిస్ నియంత్రణకు వంటింటి చిట్కా..మెంతి పొడితో ఇలా చేస్తే అద్భుత ప్రయోజనాలు!

Also Read: Vijay And Rashmika Net Worth: వారంలో విజయ్ దేవరకొండ - రష్మిక పెళ్లి? వీరిద్దరిలో ఎవరు ఎక్కువ సంపాదిస్తారో తెలుసా?

 

స్థానికం నుంచి అంతర్జాతీయం వరకు.. క్రీడలు, వినోదం, రాజకీయాలు, విద్య, ఉద్యోగాలు, హెల్త్, లైఫ్‌స్టైల్ .. A to Z అన్నిరకాల వార్తలను తెలుగులో పొందడం కోసం ఇప్పుడే Zee తెలుగు న్యూస్ యాప్ డౌన్‌లోడ్ చేసుకోండి.  

ఆండ్రాయిడ్ లింక్ - https://bit.ly/3P3R74U

ఆపిల్ లింక్ - https://apple.co/3loQYe 

సోషల్ మీడియా పేజీలు సబ్‌స్క్రైబ్ చేసేందుకు క్లిక్ చేయండిTwitter, Facebook

About the Author

Harish Darla

దార్ల హరీశ్.. జీ తెలుగు న్యూస్ డిజిటల్ మీడియాలో జర్నలిస్ట్‌గా పనిచేస్తున్నారు.  గత 7 ఏళ్ల అనుభవంతో ఇక్కడ 2025 నుంచి ఎంటర్‌టైన్మెంట్, బిజినెస్, టెక్నాలజీ, హెల్త్, క్రీడలు, రాజకీయాలు వంటి వాటికి సంబంధించిన వార్తలు రాస్తున్నారు. గతంలో ప్రముఖ మీడియా సంస్థల్లో పనిచేసిన అనుభవం కలదు.

...Read More

TTDAndhra Pradeshfootwear trackingTirumala Tirupati Devasthanams (TTD)QR Based Smart Footwear Tracking System

Trending News