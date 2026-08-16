/శ్రీవారి నవంబర్ నెల రూ.300 దర్శనం, ఆర్జిత సేవా టికెట్లు విడుదల.. డేట్స్ ఇవే!

TTD November Quota Release: ప్రపంచ ప్రఖ్యాతి గాంచిన తిరుమల తిరుపతి దేవస్థానం ఎంతో ప్రాముఖ్యత కలిగినది. నిత్యం వేలాది మంది భక్తుల రద్దీతో ఈ ప్రాంతం కిటకిటలాడుతూ ఉంటుంది. ప్రతి నెల విడుదల చేసే తిరుమల శ్రీవారి ప్రత్యేక దర్శన నవంబర్ కోటా కూడా వచ్చేసింది. ఇందులో వివిధ దర్శనాల కోటలు మరియు గదుల వివరాలు కూడా ఉన్నాయి. తిరుమల శ్రీవారి ఆర్జిత సేవా టికెట్లు, అంటే ప్రధానంగా సుప్రభాతం, తోమాల, అర్చన, అష్టాదళ పద్మారాధన సేవలకు సంబంధించిన కోటాను ఆగస్టు 18వ తేదీ ఉదయం 10 గంటలకు తిరుమల తిరుపతి దేవస్థానం ఆన్లైన్లో విడుదల చేయనుంది. ఎలక్ట్రానిక్ డిప్ కోసం ఆగస్టు 20వ తేదీ ఉదయం 10 గంటల వరకు ఆన్లైన్లో నమోదు చేసుకోవచ్చు. ఎంపికైన వారు 20 నుండి 22వ తేదీ మధ్య మధ్యాహ్నం 12 గంటల లోపు రుసుము చెల్లించి టికెట్లు పొందవచ్చు.
ఆర్జిత సేవా టికెట్లు ఆగస్టు 21వ తేదీన విడుదలవుతాయి. ఇందులో కళ్యాణం, ఉత్సవం, ఊంజాల్ సేవ, ఆర్జిత బ్రహ్మోత్సవం, సహస్రదీపాలంకర సేవా, పుష్ప యాగం వంటి టికెట్లను 21వ తేదీ ఉదయం 10 గంటలకు టీటీడీ ఆన్లైన్లో విడుదల చేస్తుంది. అదే రోజు మధ్యాహ్నం 3 గంటలకు వర్చువల్ సేవ కోటా టికెట్లు కూడా అందుబాటులోకి వస్తాయి.
ఆగస్టు 24వ తేదీన ఉదయం 10 గంటలకు అంగప్రదక్షిణ టోకెన్లు విడుదల చేస్తారు. అదే రోజు ఉదయం 11 గంటలకు శ్రీ వాణి ట్రస్ట్ టోకెన్లు కూడా అందుబాటులో ఉంటాయి. మధ్యాహ్నం 3 గంటలకు దివ్యాంగులు, వృద్ధులు, దీర్ఘకాలిక వ్యాధులు ఉన్నవారి కోసం ప్రత్యేక దర్శన టోకెన్లను టీటీడీ ఆన్లైన్లో విడుదల చేయనుంది.
చాలామంది ఎదురుచూస్తున్న రూ.300 ప్రత్యేక దర్శన టికెట్లు ఆగస్టు 25వ తేదీ ఉదయం 10 గంటలకు అందుబాటులోకి వస్తాయి. అదే రోజు మధ్యాహ్నం 3 గంటలకు తిరుమల తిరుపతి దేవస్థానం గదుల కోటను కూడా విడుదల చేస్తుంది. భక్తులు కేవలం టీటీడీ అధికారిక వెబ్సైట్ https://ttdevasthanams.ap.gov.in లో మాత్రమే శ్రీవారి ఆర్జిత సేవా టికెట్లను బుక్ చేసుకోవాలని దేవస్థానం కోరుతోంది.
తిరుమలలో భక్తుల రద్దీ పెరుగుతూనే ఉంది. నిన్న ఒక్కరోజే 90 వేలమందికి పైగా భక్తులు దర్శనం చేసుకుని, రూ.4.3 కోట్ల ఆదాయం లభించింది. ఈరోజు కూడా పలువురు ప్రముఖులు శ్రీవారిని దర్శించుకున్నారు. కర్ణాటక హైకోర్టు జస్టిస్ మన్మధరావు, జనసేన ఎమ్మెల్యే బుల్లి శెట్టి శ్రీనివాస్, తమిళనాడు ఫారెస్ట్ మినిస్టర్ రంజిత్ కుమార్, సినీ నటుడు ఆర్కే నాయుడు శ్రీవారిని దర్శించుకున్నారు. వీఐపీ దర్శన సమయంలో రంగనాయక మండపంలో శ్రీవారిని దర్శించుకున్న వారికి ఆలయ అధికారులు తీర్థ ప్రసాదాలను అందజేశారు.
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