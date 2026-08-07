/Tirumala Brahmotsavam: టీటీడీ కీలక సమీక్ష.. కనీవినీ ఎరుగని రీతిలో తిరుమల సాలకట్ల బ్రహ్మోత్సవాలు

Tirumala Salakatla Brahmotsavams 2026: తిరుమలలో అంగరంగ వైభవంగా జరగనున్న సాలకట్ల బ్రహ్మోత్సవాల నిర్వహణకు సంబంధించి తిరుమల తిరుపతి దేవస్థానం (టీటీడీ) యంత్రాంగం భారీ ఏర్పాట్లు చేయనుంది. ఉత్సవాల నిర్వహణపై టీటీడీ శుక్రవారం సమీక్ష చేసింది. సెప్టెంబర్ 15 నుంచి 23వ తేదీ వరకు జరిగే బ్రహ్మోత్సవాలను భక్తులకు ఎలాంటి అసౌకర్యం కలగకుండా అత్యంత వైభవంగా నిర్వహించాలని అధికారులను టీటీడీ ఆదేశించింది.
శ్రీవారి సాలకట్ల బ్రహ్మోత్సవాల నిర్వహణకు టీటీడీ యంత్రాంగం ముమ్మరంగా సన్నాహాలు ప్రారంభించింది. సెప్టెంబర్ 15 నుంచి 23వ తేదీ వరకు తిరుమలలో జరిగే బ్రహ్మోత్సవాలను భక్తులకు ఎలాంటి అసౌకర్యం కలగకుండా అత్యంత వైభవంగా నిర్వహించాలని టీటీడీ అదనపు ఈఓ సీహెచ్ వెంకయ్య చౌదరి అధికారులను ఆదేశించారు. తిరుమల పద్మావతి అతిథి గృహంలోని సుధర్మ సమావేశ మందిరంలో నిర్వహించిన సమీక్ష సమావేశంలో జేఈవో డాక్టర్ శరత్, సీవీఎస్ఓ మురళీకృష్ణ, తిరుపతి జిల్లా ఎస్పీ సుబ్బారాయుడుతో కలిసి అన్ని శాఖల ఏర్పాట్లను సమగ్రంగా పరిశీలించారు.
బ్రహ్మోత్సవాల సందర్భంగా భక్తుల రద్దీకి అనుగుణంగా ఆర్టీసీ బస్సుల సంఖ్య పెంచడం, పార్కింగ్ నిర్వహణకు ప్రత్యేక కార్యాచరణ అమలు చేయడం, చిన్నారుల భద్రత కోసం చైల్డ్ ట్యాగ్ల పంపిణీ, విద్యుత్ వ్యవస్థలపై నిరంతర పర్యవేక్షణ, అగ్నిప్రమాదాల నివారణకు ముందస్తు చర్యలు చేపట్టాలని టీటీడీ అధికారులు అధికార యంత్రాంగానికి ఆదేశించింది. గరుడసేవ, చక్రస్నానం రోజుల్లో అధిక సంఖ్యలో భక్తులు విచ్చేసే నేపథ్యంలో అన్ని శాఖలు సమన్వయంతో పనిచేసి భక్తులకు ఎలాంటి ఇబ్బందులు తలెత్తకుండా చర్యలు తీసుకోవాలని అదనపు ఈవో ఆదేశించారు. ఈసారి బ్రహ్మోత్సవాల్లో దేశంలోని 25 రాష్ట్రాలకు చెందిన కళాబృందాలతోపాటు సింగపూర్, జర్మనీ దేశాల కళాబృందాలు కూడా పాల్గొనేలా ఏర్పాట్లు చేస్తున్నట్లు తిరుపతి జేఈవో డాక్టర్ శరత్ తెలిపారు.
శ్రీవారి సేవలో ప్రముఖులు..
తిరుమల శ్రీవారిని సినీ ప్రముఖులు, రాజకీయ నాయకులు దర్శించుకున్నారు. శుక్రవారం ఉదయం వీఐపీ ప్రారంభ దర్శన సమయంలో సినీ నటులు ఆది, అశ్విన్ బాబు, సంగీత దర్శకుడు తమన్, సినీ గేయ రచయిత రామజోగయ్య శాస్త్రి, నేషనల్ ఎస్సీ కమిషన్ చైర్మన్ కిశోర్ శ్రీవారి దర్శించుకుని మొక్కులు తీర్చుకున్నారు. వారికి ఆలయ మర్యాదలతో స్వాగతం పలికి టీటీడీ అధికారులు దర్శన ఏర్పాట్లు చేశారు. వేంకటేశ్వరస్వామి ఆశీస్సులు పొందడం తమకు ఆనందంగా ఉందని.. దేశ ప్రజలందరూ సుఖశాంతులతో, ఆయురారోగ్యాలతో ఉండాలని స్వామివారిని సినీ నటులు ప్రార్థించినట్లు తెలిపారు.