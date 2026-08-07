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Tirumala Brahmotsavam: టీటీడీ కీలక సమీక్ష.. కనీవినీ ఎరుగని రీతిలో తిరుమల సాలకట్ల బ్రహ్మోత్సవాలు

Huge Arrangements For Tirumala Salakatla Brahmotsavams 2026: తిరుమల ఆలయంలో వచ్చే నెల అంగరంగ వైభవంగా బ్రహ్మోత్సవాలు నిర్వహించనుండగా దీనికి సంబంధించి భారీ ఏర్పాట్లు చేయాలని టీటీడీ నిర్ణయించింది. భక్తులకు ఎలాంటి లోటుపాట్లు లేకుండా నిర్వహించాలని సమీక్ష సమావేశంలో అధికారులకు టీటీడీ ఆదేశాలు జారీ చేసింది.

Written ByRavi Kumar Sargam
Published: Aug 07, 2026, 06:31 PM IST|Updated: Aug 07, 2026, 06:31 PM IST
Tirumala Brahmotsavam: టీటీడీ కీలక సమీక్ష.. కనీవినీ ఎరుగని రీతిలో తిరుమల సాలకట్ల బ్రహ్మోత్సవాలు
Image Credit: TTD Review On Salakatla Brahmotsavams

About the Author

Ravi Kumar Sargam

Ravi Kumar Sargam

సర్గం రవి కుమార్‌. జీ తెలుగు డిజిటల్ మీడియాలో సబ్ ఎడిటర్‌గా పని చేస్తున్నారు. ఇక్కడ 2024 నుంచి రాజకీయాలు, స్పోర్ట్స్, వినోదం, క్రైమ్, జాతీయ వ్యవహరాలకు సంబంధించిన వార్తలు రాస్తున్నారు. గతంలో ప్రముఖ మీడియా సంస్థల్లో వివిధ రంగాలకు సంబంధించిన వార్తలు అందించారు.

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Tirumala Brahmotsavam: టీటీడీ కీలక సమీక్ష.. కనీవినీ ఎరుగని రీతిలో తిరుమల సాలకట్ల బ్రహ్మోత్సవాలు
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