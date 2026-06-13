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Tirumala: తిరుమల శ్రీవారి భక్తులకు అలర్ట్.. సెప్టెంబర్ నెల దర్శన టికెట్ల పూర్తి షెడ్యూల్ విడుదల చేసిన టీటీడీ!

Tirumala September Quota Darshan Booking Schedule: తిరుమల శ్రీవారి ప్రత్యేక దర్శనం కోసం ఎదురుచూస్తున్న భక్తులకు తిరుమల తిరుపతి దేవస్థానం శుభవార్త అందించింది. 2026 సెప్టెంబర్ నెల కోసం దర్శన టికెట్లు, వివిధ సేవలు, గదుల కోట వివరాలను ఈరోజు విడుదల చేసింది. 2026 సెప్టెంబర్‌లో శ్రీవారిని దర్శించుకోవాలనుకునే వారు ఈ టికెట్లను ముందే బుక్ చేసుకోవాలి. దాని గురించిన పూర్తి వివరాలు ఇక్కడ ఉన్నాయి.

Written ByRenuka Godugu
Published: Jun 13, 2026, 12:44 PM IST|Updated: Jun 13, 2026, 12:48 PM IST
Tirumala: తిరుమల శ్రీవారి భక్తులకు అలర్ట్.. సెప్టెంబర్ నెల దర్శన టికెట్ల పూర్తి షెడ్యూల్ విడుదల చేసిన టీటీడీ!
Image Credit: Tirumala September Quota Darshan Booking Schedule:

About the Author

Renuka Godugu

Renuka Godugu

రేణుక గొడుగు జీ తెలుగు డిజిటల్ మీడియాలో సబ్ ఎడిటర్‌గా 2024 నుంచి పనిచేస్తున్నారు. హెల్త్‌, లైఫ్‌స్టైల్‌, ఆస్ట్రోలజీ, బ్రేకింగ్, వైరల్‌ వ్యవహరాలకు సంబంధించిన వార్తలు రాస్తున్నారు. గతంలో ప్రముఖ మీడియా సంస్థల్లో వివిధ రంగాలకు సంబంధించిన 6 ఏళ్ల అనుభవం ఉంది.

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తిరుమల శ్రీవారి భక్తులకు అలర్ట్.. సెప్టెంబర్ నెల దర్శన టికెట్ల పూర్తి షెడ్యూల్!
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