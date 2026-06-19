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TTD September Tickets: తిరుమల వెళ్లే భక్తులకు శుభవార్త..రూ.120లకే దర్శనం టికెట్..రేపు ఒక్క రోజు మాత్రమే!

TTD September 2026 Tickets: కలియుగ ప్రత్యక్ష్య దైవం శ్రీ వెంకటేశ్వర స్వామి దర్శనం కోసం తిరుమల వెళ్లే భక్తులకు గుడ్‌న్యూస్. కేవలం రూ.120 టికెట్‌తో స్వామివారిని మొదటి గడప దర్శనం చేసుకునే అవకాశం ఉంది. అది కూడా కేవలం రేపు ఒక్క రోజు కావడం గమనార్హం.

Written ByHarish Darla
Published: Jun 19, 2026, 06:25 PM IST|Updated: Jun 19, 2026, 06:25 PM IST
TTD September Tickets: తిరుమల వెళ్లే భక్తులకు శుభవార్త..రూ.120లకే దర్శనం టికెట్..రేపు ఒక్క రోజు మాత్రమే!
Image Credit: Source: Google

About the Author

Harish Darla

Harish Darla

దార్ల హరీశ్.. జీ తెలుగు న్యూస్‌లో సీనియర్ కంటెంట్ ఎడిటర్‌గా పనిచేస్తున్నాను. నా 8 ఏళ్ల అనుభవంలో ఈనాడు వంటి ప్రముఖ దినపత్రికతో పాటు ఈటీవీ భారత్‌‌లో పనిచేశాను. 2025 నుంచి ఎంటర్‌టైన్మెంట్, బిజినెస్, టెక్నాలజీ, హెల్త్, క్రీడలు, రాజకీయాలు వంటి వాటికి సంబంధించిన వార్తలు రాస్తున్నారు. గతంలో ప్రముఖ మీడియా సంస్థల్లో పనిచేసిన అనుభవం కలదు.

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