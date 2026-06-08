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TTD Darshan Tickets: భక్తుల కోసం టీటీడీ మరో కీలక నిర్ణయం..జూన్ 10 నుంచి ఆ టికెట్ల జారీకి ఆదేశం!

TTD Srivani Trust Tickets: తిరుమల తిరుపతి దేవస్థానం (టీటీడీ) భక్తుల సౌకర్యార్థం మరో సరికొత్త నిర్ణయానికి వచ్చింది. స్కూళ్లు ప్రారంభం కానున్న నేపథ్యంలో భక్తుల రద్దీ పెరిగిన క్రమంలో శ్రీవాణి ట్రస్ట్ టికెట్ల జారీ విధానంలో కొన్ని కీలక మార్పులను తీసుకొచ్చింది. ఈ మార్పులు జూన్ 10 నుంచి అమలులోకి రానున్నాయని టీటీడీ అధికారులు స్పష్టం చేశారు.

Written ByHarish Darla
Published: Jun 08, 2026, 03:32 PM IST|Updated: Jun 08, 2026, 03:32 PM IST
TTD Darshan Tickets: భక్తుల కోసం టీటీడీ మరో కీలక నిర్ణయం..జూన్ 10 నుంచి ఆ టికెట్ల జారీకి ఆదేశం!
Image Credit: Source: Google

About the Author

Harish Darla

Harish Darla

దార్ల హరీశ్.. జీ తెలుగు న్యూస్‌లో సీనియర్ కంటెంట్ ఎడిటర్‌గా పనిచేస్తున్నాను. నా 8 ఏళ్ల అనుభవంలో ఈనాడు వంటి ప్రముఖ దినపత్రికతో పాటు ఈటీవీ భారత్‌‌లో పనిచేశాను. 2025 నుంచి ఎంటర్‌టైన్మెంట్, బిజినెస్, టెక్నాలజీ, హెల్త్, క్రీడలు, రాజకీయాలు వంటి వాటికి సంబంధించిన వార్తలు రాస్తున్నారు. గతంలో ప్రముఖ మీడియా సంస్థల్లో పనిచేసిన అనుభవం కలదు.

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