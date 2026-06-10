/TTD: గౌహతిలో శ్రీవారి ఆలయ నిర్మాణానికి లైన్ క్లియర్.. 10.33 ఎకరాల భూమిని స్వాధీనం చేసుకున్న టీటీడీ!

Construction Of Srivari Temple At Guwahati: ప్రపంచంలోని అత్యంత ప్రసిద్ధ దేవాలయాల్లో తిరుమల తిరుపతి దేవస్థానం ఒకటి. కేవలం భారతదేశంలోనే కాకుండా ప్రపంచవ్యాప్తంగా ఉన్న హిందువులు శ్రీవారి దర్శనం కోసం తపన పడుతుంటారు. ఇప్పటికే ఆంధ్రప్రదేశ్లోని తిరుమల ఆలయం వలెనే, దేశంలోని వివిధ రాష్ట్ర రాజధానుల్లో కూడా శ్రీవారి ఆలయాలను నిర్మించాలని సీఎం చంద్రబాబు నాయుడు నిర్ణయించారు. ఈ కార్యక్రమంలో భాగంగానే, అస్సాం ప్రభుత్వం కేటాయించిన 10.33 ఎకరాల భూమిని టీటీడీ అధికారులు నిన్న అధికారికంగా పొంది ఉన్నారు.
అస్సాంలోని కామ్రూప్ జిల్లా, సోనాపూర్ సర్కిల్లో ఈ ఆలయ నిర్మాణానికి ప్రభుత్వం భూమిని కేటాయించింది. గతంలోనే టీటీడీ చైర్మన్ బీఆర్ నాయుడు ప్రభుత్వ ప్రతినిధులతో చర్చించి, నిర్మాణానికి కావాల్సిన చర్యలు చేపట్టాలని కోరుతూ సీఎం చంద్రబాబు నాయుడు, అస్సాం ప్రభుత్వానికి లేఖలు కూడా రాశారు. దీని ఫలితంగా, టీటీడీ ఎస్టేట్ అధికారి శ్రీమతి సువర్ణమ్మ, అస్సాం మెట్రోపాలిటన్ డిప్యూటీ కమిషనర్ శ్రీ సురేంద్ర రెడ్డికి మంగళవారం ల్యాండ్ పొజిషన్ సర్టిఫికెట్ను అందజేశారు.
ఈ పరిణామంతో టీటీడీ వర్గాలు హర్షం వ్యక్తం చేశాయి. గౌహతిలో త్వరలోనే శ్రీవారి ఆలయ నిర్మాణానికి భూమి పూజ నిర్వహిస్తామని చైర్మన్ బీఆర్ నాయుడు తెలిపారు. సీఎం చంద్రబాబు నాయుడు ప్రత్యేక చొరవతో ఈ ప్రక్రియ వేగంగా సాగుతోందని ఆయన సంతోషం వ్యక్తం చేశారు. అలాగే, ఈ విషయంలో సహకరించిన శ్రీ హిమంత బిశ్వశర్మకు కృతజ్ఞతలు తెలిపారు. ఈశాన్య భారతంలో సనాతన ధర్మ ప్రచారానికి, ఆధ్యాత్మిక చైతన్యం పెంచడానికి ఈ ఆలయం ఒక చారిత్రాత్మక మైలురాయిగా నిలుస్తుందని ఆయన పేర్కొన్నారు. ఈ ప్రయత్నంలో సహకరించిన అస్సాం ప్రభుత్వానికి టీటీడీ చైర్మన్ నాయుడుతో పాటు ఈవో శ్రీ ముద్దాడ రవిచంద్ర కూడా ధన్యవాదాలు తెలియజేశారు.
తిరుమల వెళ్లాలని ప్రతి భక్తుడికీ ఒక కోరిక ఉంటుంది. సాధారణ దర్శనంతో పాటు SSD, రూ.300 ప్రత్యేక దర్శనం, పదివేల రూపాయల టికెట్ల ద్వారా భక్తులు స్వామివారిని దర్శించుకుంటూ మొక్కులు చెల్లించుకుంటారు. నిత్యం భక్తుల రద్దీతో తిరుమల కిటకిటలాడుతుంటుంది. గత మే నెలలో రికార్డు స్థాయిలో భక్తులు విచ్చేసిన సంగతి తెలిసిందే. నిన్న కూడా తిరుమల ఆలయంలో భక్తుల రద్దీ ఎక్కువగా ఉంది. ఒక్కరోజులో 83,813 మంది భక్తులు దర్శనం చేసుకుంటే, 38,345 మంది తలనీలాలు సమర్పించారు. నిన్నటి ఆదాయం రూ.4.31 కోట్లు కాగా, లడ్డూల విక్రయాల ద్వారా 4.2 లక్షలు.. సర్వదర్శన్ (ఎస్ఎస్డి) టోకెన్లు లేని భక్తులు దర్శనం కోసం సుమారు 18 గంటల పాటు వేచి చూడాల్సి వస్తోంది.
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