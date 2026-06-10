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TTD: గౌహతిలో శ్రీవారి ఆలయ నిర్మాణానికి లైన్ క్లియర్.. 10.33 ఎకరాల భూమిని స్వాధీనం చేసుకున్న టీటీడీ!

Construction Of Srivari Temple At Guwahati: ప్రపంచవ్యాప్తంగా గుర్తింపు పొందిన తిరుమల శ్రీవారి దర్శనం కోసం ప్రతిరోజూ వేలాది మంది భక్తులు తరలివస్తుంటారు. నిన్న ఒక్కరోజులోనే 83,812 మంది భక్తులు స్వామివారిని దర్శించుకున్నారు, వీరిలో 38,345 మంది తలనీలాలు సమర్పించారు. ఈ క్రమంలో నిన్న ఒక్కరోజుకే టీటీడీకి రూ.4.31 కోట్ల ఆదాయం లభించింది. దేశవ్యాప్తంగా ఉన్న రాష్ట్ర రాజధానుల్లో శ్రీవారి ఆలయాలను నిర్మించాలని ముఖ్యమంత్రి చంద్రబాబు నాయుడు సూచించిన నేపథ్యంలో అస్సాంలోని గౌహతిలో శ్రీవారి ఆలయం కోసం కేటాయించిన 10.33 ఎకరాల భూమిని టీటీడీ మంగళవారం అధికారికంగా స్వాధీనం చేసుకుంది. దీనికి సంబంధించిన పూర్తి వివరాలు ఇక్కడ ఉన్నాయి.

Written ByRenuka Godugu
Published: Jun 10, 2026, 02:21 PM IST|Updated: Jun 10, 2026, 02:21 PM IST
TTD: గౌహతిలో శ్రీవారి ఆలయ నిర్మాణానికి లైన్ క్లియర్.. 10.33 ఎకరాల భూమిని స్వాధీనం చేసుకున్న టీటీడీ!
Image Credit: Construction Of Srivari Temple At Guwahati:

About the Author

Renuka Godugu

Renuka Godugu

రేణుక గొడుగు జీ తెలుగు డిజిటల్ మీడియాలో సబ్ ఎడిటర్‌గా 2024 నుంచి పనిచేస్తున్నారు. హెల్త్‌, లైఫ్‌స్టైల్‌, ఆస్ట్రోలజీ, బ్రేకింగ్, వైరల్‌ వ్యవహరాలకు సంబంధించిన వార్తలు రాస్తున్నారు. గతంలో ప్రముఖ మీడియా సంస్థల్లో వివిధ రంగాలకు సంబంధించిన 6 ఏళ్ల అనుభవం ఉంది.

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