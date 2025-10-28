Vaikunta Dwara Darshanam: తిరుమల వైకుంఠ ఏకాదశి దర్శనంపై టీటీడీ నిర్ణయంపై మాజీ చైర్మన్ భూమన కౌంటర్..

Vaikunta Dwara Darshanam 2025: తిరుమలలో పరమ పవిత్రంగా భక్తులు తమ జీవిత కాలంలో ఒక్కసారైన వైకుంఠ ఏకాదశి రోజున స్వామి వారి చేసుకోవాలనేది భక్తుల చిరకాల ఆశ. అలాంటి శ్రీవారి వైకుంఠ ఏకాదశి ఉత్తర ద్వారం దర్శనం పై , అలాగే పరకామణి దొంగతనానికి సంబంధించిన అంశంపై టీటీడీ మాజీ చైర్మన్ తిరుపతి జిల్లా వైసీపీ ఇంచార్జ్ భూమన కరుణాకర్ రెడ్డి టీటీడీకి గట్టి కౌంటర్ ఇచ్చారు. తిరుమలలో ప్రస్తుతం 10 రోజులుగా ఉండే వైకుంఠ ద్వార దర్శనాన్ని మళ్లీ రెండు రోజులకు కుదించడంపై భూమన ..ప్రస్తుతం అధ్యక్షుడు బీఆర్ నాయుడుపై ఫైర్ అయ్యారు. అప్పట్లో 26 మంది పీఠాధిపతులతో, వైఖానస ఆగమ శాస్త్ర సలహాలు మేరకు 10 రోజులు వైకుంఠ ఏకాదశి ద్వారా దర్శనం ఏర్పాటు చేసిన విషయాన్ని గుర్తు చేశారు. 32 మంది ప్రముఖులు తో చర్చించిన తర్వాతనే వైకుంఠ ద్వారా దర్శనం 10 రోజులు పాటు ఉండే విధముగా చర్యలు తీసుకున్నట్టు తెలిపారు. ఆ రోజు పీఠాధిపతులు ఇచ్చిన సూచనలు ఇప్పుడు తప్పు ఎలా అవుతుందని ప్రశ్నించారు. 2020లో జగన్ మోహన్ రెడ్డి ముఖ్యమంత్రిగా ఉండగా పదిరోజులు పాటు వైకుంఠ ఏకాదశి పది రోజులు దర్శనం అందుబాటులోకి తీసుకు వచ్చిన విషయాన్ని ప్రస్తావించారు. కృష్ణ మూర్తి వైద్యనాధన్ అప్పుడు బోర్డు సభ్యులు ఆనాడు ఉన్నారు. ఇప్పుడు కూడా అదే టీటీడీలో కొనసాగుతున్న విషయాన్ని ప్రస్తావించారు.
శృంగేరీ మఠం, ఆండవాన్ వన్ మఠం, త్రిదండి ,ఉత్తరాది, వ్యాసారాజ మఠం, పేజావర్ మఠం, అహోబిల మఠం పీఠాధిపతులు సూచనలు సలహాలు మేరకే ఈ కీలక నిర్ణయం ఆనాడు తీసుకున్న విషయాన్ని ప్రస్తావించారు. తిరుమలలో ద్రావిడ సంప్రదాయం వద్దు అంటూ కొత్తపల్లవి అందుకున్నారు.12 మంది ఆళ్వారులు స్వామి వారిని కీర్తి, నారాయణ దివ్య ప్రబంధంగా ఇప్పటికీ నిరంతరం కొనసాగుతున్న పక్రియ అన్నారు. ద్రావిడ సంప్రదాయం కొనసాగించ వద్దని ప్రస్తుతం చైర్మన్ వితండ వాదం చేస్తున్నారని ధ్వజమెత్తారు భూమన కరుణాకర్ రెడ్డి.
వైకుంఠ ఏకాదశి సందర్భంగా లాస్ట్ ఇయర్ 6మంది భక్తులు ప్రాణాలు కోల్పోయారు. మీ పరిపాలన లోపం వల్ల ఇదంతా జరిగింది.తిరుమలలో 10 సార్లు.. 12 సార్లు ఏడాదికి జరిగేవి. కాలానికి అనుగుణంగా పూర్వ కాలం నిర్ణయాల్లో మార్పులు వచ్చాయి.గరుడ సేవపున్నమి గరుడ సేవ మా హయంలో ప్రారంభించిన విషయాన్ని ప్రస్తావించారు. పుష్కరిణీ హారతి, పుష్పాలంకరణ సేవ మేము తీసుకు వచ్చామన్నారు. ఈ రోజు మీరు మార్పులు చేయగలరా అని ఛాలెంజ్ విసిరారు. మీ నిర్ణయం వల్ల 10 లక్షల మందికి వైకుంఠ ఏకాదశి దర్శనం దూరం చేస్తున్నారన్నారు. మీ ఒత్తిడి వల్లే ఆగమ శాస్త్ర సలహాదారులు తలొగ్గారన్నారు. రెండు రోజులకు తగ్గించాలనే అనాలోచిత నిర్ణయాన్ని మానుకోవాలన్నారు.
స్థానికులకు దైవ దర్శనం దూరం చేయాలని చూస్తున్నారు. నాలుగేళ్లు పదిరోజులు పాటు వైకుంఠ ఏకాదశి ద్వారా దర్శనం వల్ల లక్షలాది మందికి కల్పించిన విషయాన్ని గుర్తు చేశారు. శ్రీరంగం తరువాత తిరుమల లో పదిరోజులు పాటు వైకుంఠ ఏకాదశి దర్శనం అందుబాటులోకి తీసుకు వచ్చామన్నరు. ఈ నిర్ణయం తీసుకున్నప్పుడు అప్పుడు ఉన్న ఈవో నే ఇప్పుడు ప్రస్తుతం ఉన్నారన్నారు. శ్రీరంగం ద్రావిడ సంస్కృతి అంటూ తెరపైకి తీసుకు వస్తున్నారుమనం ద్రావిడులు వేరు చేయడం సరికాదు, వైఖానస ఆగమ శాస్త్రం ప్రకారం తిరుమల సంప్రదాయలు నడుస్తున్నయారు. తిరుమల వైకుంఠ ద్వార దర్శనం రెండు రోజులకే కుదించాలని చేస్తున్న కుట్ర మానుకోవాలన్నారు. ఇది 110 కోట్ల మంది హిందువుల మనోభావాలను దెబ్బతీసినట్లే చెప్పుకొచ్చారు.
Read more: రెబల్ స్టార్ ప్రభాస్ ఇంటిని చూశారా.. ఏకంగా మాహిష్మతిని తలదన్నేలా ఉన్న రాజా సాబ్ భవనం..!
Read more: ప్రభాస్ ఆస్తుల విలువ ఎన్ని వేల కోట్లో తెలుసా..! అస్సెట్స్ విషయంలో నిజంగానే బాహుబలి..
స్థానికం నుంచి అంతర్జాతీయం వరకు.. క్రీడలు, వినోదం, రాజకీయాలు, విద్య, ఉద్యోగాలు, హెల్త్, లైఫ్స్టైల్ .. A to Z అన్నిరకాల వార్తలను తెలుగులో పొందడం కోసం ఇప్పుడే Zee తెలుగు న్యూస్ యాప్ డౌన్లోడ్ చేసుకోండి.
ఆండ్రాయిడ్ లింక్ - https://bit.ly/3P3R74U
ఆపిల్ లింక్ - https://apple.co/3loQYe
Twitter, Facebook సోషల్ మీడియా పేజీలు సబ్స్క్రైబ్ చేసేందుకు క్లిక్ చేయండి.