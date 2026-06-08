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Tirumala: తిరుమలలో మరోసారి భద్రతా వైఫల్యం.. సీక్రెట్‌గా వైకుంఠం క్యూ కాంప్లెక్స్‌లోని ఫోటోలు, వీడియోలు తీసిన భక్తుడు..

Vigilance negligence in Tirumala: వైకుంఠం క్యూకాంప్లెక్స్ లోకి భక్తుడు ఫోన్ తో రావడమే కాకుండా అక్కడి రద్దీని వీడియోలు, ఫోటోలు తీసి తన సోషల్ మీడియా ఖాతో పోస్ట్ చేయడంతో అది కాస్త వివాదస్పదంగా మారింది. అసలు ఫోన్ ను ఎలా అనుమతించాలని భక్తులు ఆగ్రహం వ్యక్తం చేస్తున్నారు.

Written ByInamdar Paresh
Published: Jun 08, 2026, 03:01 PM IST|Updated: Jun 08, 2026, 03:07 PM IST
Tirumala: తిరుమలలో మరోసారి భద్రతా వైఫల్యం.. సీక్రెట్‌గా వైకుంఠం క్యూ కాంప్లెక్స్‌లోని ఫోటోలు, వీడియోలు తీసిన భక్తుడు..
Image Credit: tirumalanews(file)

About the Author

Inamdar Paresh

Inamdar Paresh

పరేష్ జీ తెలుగు డిజిటల్ మీడియాలో సబ్ ఎడిటర్‌గా పనిచేస్తున్నారు. ఇక్కడ 2024 నుంచి నేషనల్, సోషల్ మీడియా వైరల్ న్యూస్, క్రైమ్, తెలంగాణ, ఏపీ రాజకీయాలు, ఆస్ట్రాలజీ, లైఫ్  స్టైల్  వ్యవహరాలకు సంబంధించిన వార్తలు రాస్తున్నారు. గతంలో ప్రముఖ మీడియా సంస్థల్లో వివిధ రంగాలకు సంబంధించిన వార్తలు అందించారు.

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