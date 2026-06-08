Devotee used mobile phone illegal in tirumala vaikuntam queue complex: తిరుమలలో విపరీతమైన భక్తుల రద్దీ కొనసాగుతుంది. ఒకవైపు వీకెండ్, మరోవైపు సమ్మర్ హలీడేస్ ముగింపుకు చేరుకొవడంతో చాలా మంది శ్రీవారి దర్శనం కోసం దూర ప్రాంతాల నుంచి వస్తునే ఉన్నారు. టీటీడీ సైతం భక్తులకు ఇబ్బందులు తలెత్తకుండా చర్యలు తీసుకుంటుంది. ఈక్రమంలో తిరుమలలో ఇటీవల కొంత మంది విజిలెన్స్ అధికారులు ఎన్ని కట్టుదిట్టమైన చర్యలు తీసుకున్న వారి కళ్లు కప్పి తరచుగా వివాదాస్పంగా ప్రవర్తిస్తున్నారు. దీంతో భక్తులు టీటీడీపై ఆగ్రహం వ్యక్తం చేస్తున్నారు. తిరుమల మాడవీధుల్లో రీల్స్ చేయడం, రాజకీయాలు మాట్లాడటం చేయోద్దని టీటీడీ స్పష్టం చేసింది. కేసులు పెడతామని కూడా హెచ్చరించింది.
కానీ ఇలాంటి ఘటనలు తరచుగా వార్తలలో ఉంటున్నాయి. ఇటీవల కొంత మంది భక్తులు క్యూలైన్ లలో కొట్టుకొవడం మరింత వివాదంగా మారింది. అసలు తిరుమలలో ఇలాంటి పనులు ఏంటని భక్తులు ఆందోళనలు వ్యక్తం చేస్తున్నారు. ఇక తాజాగా.. ఒక భక్తుడు ఏకంగా వైకుంఠం క్యూ కాంప్లెక్స్ లోకి ఫోన్ ను తీసుకెళ్లడం వార్తలలో నిలిచింది.
తిరుమలలో టీటీడీ నిబంధనల ప్రకారం వైకుంఠం క్యూ కాంప్లెక్స్ లోకి ప్రవేశించే ముందే.. మొబైల్ ఫోన్లు, ఇతర ఎలక్ట్రానిక్ పరికరాలను అక్కడ ప్రత్యేకంగా డిపాజిట్ కౌంటర్ లు ఏర్పాటు చేస్తారు. అక్కడ డిపాజిట్ చేయాలని సూచిస్తారు. తనిఖీ పాయింట్ లు కూడా ఉంటాయి. భక్తుల మొబైల్ ఫోన్లు, ఇతర ఎలక్ట్రానిక్ వస్తువులను లాకర్లలో భద్రపరుస్తారు.ఈ క్రమంలో ఇటీవల ఒక భక్తుడు భద్రతా తనిఖీలను దాటుకుని మొబైల్ ఫోన్తో వైకుంఠం క్యూ కాంప్లెక్స్లోకి ప్రవేశించాడు.
అంతటితో ఆగకుండా లోపల వీడియోలు చిత్రీకరించి వాటిని సోషల్ మీడియాలో, ముఖ్యంగా ఇన్స్టాగ్రామ్లో పోస్టు చేశాడు. దీంతో అది కాస్త వైరల్ గా మారడంతొ దీనిపై భక్తులు సీరియస్ అవుతున్నారు. అసలు ఆ భక్తుడు సెల్ ఫోన్ తో ఎలా లోపలికి వెళ్లాడని, విజిలెన్స్ సిబ్బంది సరిగ్గా తనిఖీలు, భద్రతలో వైఫల్యం స్పష్టంగా కన్పిస్తుందని ఆగ్రహం వ్యక్తం చేస్తున్నారు.
ఈ ఘటనతో భద్రతా వ్యవస్థలో లోపాలు ఉన్నాయా అనే ప్రశ్నలు తలెత్తుతున్నాయి. అంతే కాకుండా.. కట్టుదిట్టమైన తనిఖీలు జరుగుతున్నాయని చెబుతున్నప్పటికీ మొబైల్ ఫోన్ లోపలికి ఎలా వెళ్లిందన్న అంశంపై భక్తులు ఆందోళన వ్యక్తం చేస్తున్నారు.
ఈ ఘటనపై టీటీడీ అధికారులు విచారణ చేపట్టి, భద్రతా లోపాలకు బాధ్యులైన వారిపై చర్యలు తీసుకోవాలని భక్తులు కోరుతున్నారు.
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