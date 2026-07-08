/తిరుమల భక్తులకు అలర్ట్.. సెప్టెంబర్ 30 వరకు వీఐపీ బ్రేక్ దర్శనాలు రద్దు.. కారణాలు ఇవే!

VIP Break Darshans From July To September: ప్రపంచ ప్రఖ్యాతి గాంచిన తిరుమల తిరుపతి దేవస్థానంలో జూలై నుండి సెప్టెంబర్ 30 వరకు అన్ని విఐపి బ్రేక్ దర్శనాలను రద్దు చేస్తూ టీటీడీ ప్రకటించింది. ఈ కాలంలో వివిధ పర్వదినాలు, ఉత్సవాలు ఉండటంతో శ్రీవారి ఆలయంలో ఈ బ్రేక్ దర్శనాలు నిలిపివేస్తున్నట్లు తెలిపింది. ముఖ్యంగా జూలై 14వ తేదీ నుండి బ్రేక్ దర్శనాలు రద్దయ్యాయి. ఆ రోజు కోయిల్ ఆళ్వార్ తిరుమంజనం నిర్వహించడం దీనికి ప్రధాన కారణం. అలాగే జూలై 17న ఆణివార ఆస్థానం ఉంది. జూలై 19న శ్రీ ఆండవన్ ఆశ్రమ స్వామీజీకి పెద్ద మర్యాద, 29న జీయర్ స్వాముల చాతుర్మాస సంకల్పం నిర్వహించనున్నారు. ఆగస్టు 22న పవిత్రోత్సవాల అంకురార్పణ, 24న పవిత్రాల సమర్పణ కార్యక్రమాలు ఉండటంతో ఆ రోజు కూడా బ్రేక్ దర్శనాలు రద్దు చేశారు.
సెప్టెంబర్ నెలలో కూడా 30వ తేదీ వరకు బ్రేక్ దర్శనాలు ఉండవు. శ్రీవారి బ్రహ్మోత్సవాల నేపథ్యంలో సెప్టెంబర్ 8 నుంచి కోయిల్ ఆళ్వార్ తిరుమంజనం, 14న బ్రహ్మోత్సవాల అంకురార్పణ జరుగుతాయి. అనంతరం సెప్టెంబర్ 15 నుండి 23 వరకు బ్రహ్మోత్సవాలు అంగరంగ వైభవంగా నిర్వహిస్తారు. ప్రతి ఏటా ఈ బ్రహ్మోత్సవాలు ఘనంగా జరుగుతాయి. ఈ తేదీలలో ప్రోటోకాల్ ప్రముఖులను మినహా వీఐపీ సిఫార్సు లేఖలను అస్సలు స్వీకరించరు. కావున, భక్తులు ఇబ్బందులు పడకుండా ఉండటానికి ఈ విషయాన్ని దృష్టిలో ఉంచుకుని తిరుమల వెళ్లాలని దేవస్థానం కోరింది.
మరోవైపు, తిరుమలలో భక్తుల రద్దీ అధికంగానే ఉంది. జూన్ నెలలో రికార్డు స్థాయిలో దర్శనాలు జరగగా, ప్రస్తుతం కూడా అదే రద్దీ కొనసాగుతోంది. నిన్న ఒక్కరోజే 80,706 మంది శ్రీవారిని దర్శించుకున్నారు.. ఇందులో 34,838 మంది తలనీలాలు సమర్పించారు. నిన్న ఒక్కరోజుకే రూ. 4.86 కోట్ల ఆదాయం రాగా, 4.4 లక్షల లడ్డూల విక్రయాలు జరిగాయి. మొత్తం 2.42 లక్షల మంది అన్న ప్రసాదంలో పాల్గొన్నారు. భక్తులు శిలా తోరణం బయట వరకు వరుసల్లో నిలబడి స్వామివారి దర్శనం కోసం వేచి చూస్తున్నారు. ప్రస్తుతం సర్వదర్శనానికి 24 గంటల సమయం పడుతోంది.
టీటీడీ బోర్డు ఎక్స్ అఫీషియో సభ్యునిగా ప్రమాణ స్వీకారం...
తిరుమల తిరుపతి దేవస్థాన ధర్మకర్తల మండలి ఎక్స్ అఫీషియో సభ్యునిగా దేవాదాయ శాఖ కార్యదర్శి శ్రీ కే కన్నబాబు బుధవారం ప్రమాణ స్వీకారం చేశారు. శ్రీ సీహెచ్ వెంకయ్య నాయుడు ఈ ప్రమాణ స్వీకారాన్ని చేయించారు. అనంతరం ఆయన కుటుంబ సమేతంగా స్వామివారిని దర్శించుకున్నారు. రంగనాయకుల మంటపంలో వేద పండితులు ఆశీర్వదించగా, అదనపు ఈవో శ్రీవారి చిత్రపటం, తీర్థ ప్రసాదాలను అందించారు.
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