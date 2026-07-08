Add Zee Business As A Preferred Source
App
  • Home
  • /Tirupati AP
  • /తిరుమల భక్తులకు అలర్ట్.. సెప్టెంబర్ 30 వరకు వీఐపీ బ్రేక్ దర్శనాలు రద్దు.. కారణాలు ఇవే!

తిరుమల భక్తులకు అలర్ట్.. సెప్టెంబర్ 30 వరకు వీఐపీ బ్రేక్ దర్శనాలు రద్దు.. కారణాలు ఇవే!

తిరుమల వెళ్లే భక్తులు ముఖ్యంగా విఐపి బ్రేక్ దర్శనాల కోసం వెళ్తున్నట్లయితే, జూలై నుండి సెప్టెంబర్ నెల వరకు వాటిని రద్దు చేసినట్లు తెలుసుకోవాలి. ముందే ఈ విషయం తెలియకపోతే భక్తులు ఇబ్బందులు పడతారు. ప్రపంచ ప్రఖ్యాతి గాంచిన తిరుమలలో శ్రీవారిని దర్శించుకునే ముందు ఈ బ్రేక్ దర్శనాల వివరాలను, వాటి రద్దుకు గల కారణాలను తెలుసుకోండి.

Written ByRenuka Godugu
Published: Jul 08, 2026, 04:46 PM IST|Updated: Jul 08, 2026, 04:46 PM IST
తిరుమల భక్తులకు అలర్ట్.. సెప్టెంబర్ 30 వరకు వీఐపీ బ్రేక్ దర్శనాలు రద్దు.. కారణాలు ఇవే!
Image Credit: VIP Break Darshans From July To SeptemberSource: Bureau

About the Author

Renuka Godugu

Renuka Godugu

రేణుక గొడుగు జీ తెలుగు డిజిటల్ మీడియాలో సబ్ ఎడిటర్‌గా 2024 నుంచి పనిచేస్తున్నారు. హెల్త్‌, లైఫ్‌స్టైల్‌, ఆస్ట్రోలజీ, బ్రేకింగ్, వైరల్‌ వ్యవహరాలకు సంబంధించిన వార్తలు రాస్తున్నారు. గతంలో ప్రముఖ మీడియా సంస్థల్లో వివిధ రంగాలకు సంబంధించిన 6 ఏళ్ల అనుభవం ఉంది.

Read More

Trending

  • News
  • Photos
  • Videos
తిరుమల భక్తులకు అలర్ట్.. సెప్టెంబర్ 30 వరకు వీఐపీ బ్రేక్ దర్శనాలు రద్దు.. కారణాలు ఇవే!
ttd vip break darshan cancelled 20263 min ago
2
Siddipet News4 min ago
3
Kadiyam Srihari14 min ago
4
Kurnool36 min ago
5
Akshay Kumar Unique Record44 min ago