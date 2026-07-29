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'ప్లాట్ కొంటే జీవితాంతం వీఐపీ బ్రేక్ దర్శనం'.. రియల్ ఎస్టేట్ సంస్థకు టీటీడీ మైండ్ బ్లాకింగ్ షాక్, పోలీసులకు ఫిర్యాదు!

తిరుమల భక్తుల కోసం టీటీడీ దేవస్థానం కీలక హెచ్చరిక జారీ చేసింది. తిరుమల వీఐపీ బ్రేక్ దర్శనం పేరుతో సోషల్ మీడియాలో ప్రచారం చేస్తున్న 'SCP డెవలపర్స్' పై కఠిన చర్యలు తీసుకోవాలని పోలీసులకు ఫిర్యాదు చేసింది. ఈ సంస్థ చేస్తున్న తప్పుడు ప్రకటనల వల్ల భక్తులు మోసపోతున్నారు కాబట్టి, వారిపై చట్టపరమైన చర్యలు తీసుకోవాలని కోరింది. దీనికి సంబంధించిన పూర్తి వివరాలు ఇప్పుడు తెలుసుకుందాం.

Written ByRenuka Godugu
Published: Jul 29, 2026, 09:01 AM IST|Updated: Jul 29, 2026, 09:01 AM IST
'ప్లాట్ కొంటే జీవితాంతం వీఐపీ బ్రేక్ దర్శనం'.. రియల్ ఎస్టేట్ సంస్థకు టీటీడీ మైండ్ బ్లాకింగ్ షాక్, పోలీసులకు ఫిర్యాదు!
Image Credit: TTD Alert

About the Author

Renuka Godugu

Renuka Godugu

రేణుక గొడుగు జీ తెలుగు డిజిటల్ మీడియాలో సబ్ ఎడిటర్‌గా 2024 నుంచి పనిచేస్తున్నారు. హెల్త్‌, లైఫ్‌స్టైల్‌, ఆస్ట్రోలజీ, బ్రేకింగ్, వైరల్‌ వ్యవహరాలకు సంబంధించిన వార్తలు రాస్తున్నారు. గతంలో ప్రముఖ మీడియా సంస్థల్లో వివిధ రంగాలకు సంబంధించిన 6 ఏళ్ల అనుభవం ఉంది.

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