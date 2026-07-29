'ప్లాట్ కొంటే జీవితాంతం వీఐపీ బ్రేక్ దర్శనం'.. రియల్ ఎస్టేట్ సంస్థకు టీటీడీ మైండ్ బ్లాకింగ్ షాక్, పోలీసులకు ఫిర్యాదు!

TTD Alert: ప్రపంచ ప్రఖ్యాతి గాంచిన తిరుమల తిరుపతి దేవస్థానానికి దేశ విదేశాల నుండి అనేకమంది భక్తులు శ్రీవారి దర్శనం కోసం వస్తుంటారు. అయితే, తిరుమలలో భక్తులకు జీవితాంతం వీఐపీ దర్శనం కల్పిస్తామని సోషల్ మీడియాలో ఒక తప్పుడు ప్రచారం సాగుతోంది. ముఖ్యంగా SCP డెవలపర్స్ పేరుతో కొందరు వ్యక్తులు, తిరుపతి హైవేలో ఫ్లాట్లు కొనుగోలు చేస్తే జీవితాంతం శ్రీవారి వీఐపీ బ్రేక్ దర్శనం కల్పిస్తామని పెద్ద ఎత్తున ప్రచారం చేస్తున్నారు. సోషల్ మీడియాలో వస్తున్న ఈ రీల్స్ను టీటీడీ తీవ్రంగా ఖండిస్తోంది. ఈ ప్రచారానికి తమకు ఎలాంటి సంబంధం లేదని, ఇలాంటి హామీలు ఇచ్చే అధికారం ఏ ప్రైవేటు సంస్థకు లేదని టిటిడి స్పష్టం చేసింది.
శ్రీవారి దర్శనానికి సంబంధించిన అన్ని విధానాలు, సేవలు, టికెట్లు పూర్తిగా టీటీడీ నిబంధనల ప్రకారమే జారీ చేయబడుతున్నాయని, కేవలం వాటిని మాత్రమే అమలు చేస్తున్నట్లు సంస్థ తెలిపింది. భక్తులను ఆకర్షించేందుకు టీటీడీ, శ్రీవారి పేరును ఉపయోగించి ఇలాంటి అబద్ధపు ప్రచారాలు చేయడం మోసం అని పేర్కొంది. సోషల్ మీడియా రీల్స్ లేదా వాణిజ్య ప్రకటనలను నమ్మి మోసపోవద్దని విజ్ఞప్తి చేస్తూ, శ్రీవారి దర్శనానికి సంబంధించిన అధికారిక సమాచారం కోసం కేవలం టీటీడీ అధికారిక వెబ్సైట్ను మాత్రమే అనుసరించాలని సూచించింది.
టీటీడీ విజిలెన్స్ అధికారులు ఈ వ్యవహారంపై దర్యాప్తు చేయగా, సదరు సంస్థ తమ ప్రకటనను సోషల్ మీడియా నుండి తొలగించినట్లు గుర్తించారు. అయినప్పటికీ, వారిపై చట్టపరమైన చర్యలు తీసుకుంటారు. వ్యాపార ప్రయోజనాల కోసం టీటీడీ పేరును, శ్రీవారి ప్రతిష్టను దుర్వినియోగం చేసుకుంటున్న వారిపై కఠిన చర్యలు తీసుకుంటామని, ఇప్పటికే పోలీసులకు ఫిర్యాదు చేసినట్లు తెలిపారు. అదేవిధంగా, భక్తులు కూడా ఇలాంటి తప్పుడు ప్రచారాలను నమ్మి మోసపోవద్దని టీటీడీ హెచ్చరిస్తోంది. శ్రీవారి దర్శనం పేరుతో ఎవరైనా హామీలు ఇస్తే వాటిని నమ్మవద్దని, కేవలం అధికారిక వెబ్సైట్లోని సమాచారాన్ని మాత్రమే పరిగణనలోకి తీసుకోవాలని కోరింది.
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