  • Tirupati: తిరుపతిలో తీవ్ర విషాదం.. రెండు ఏగునులు మృతి.. కారణం ఏంటంటే..?

Two elephants dies in Tirupati district: తిరుపతి జిల్లాలో పొలంలో అమర్చిన కంచె ఎలక్ట్రిక్ వయర్లకు తాకి రెండు ఏనుగులు షాక్ కు గురయ్యాయి. దీంతో స్థానికులు ఫారెస్ట్ అధికారులకు సమాచారం ఇచ్చారు.  ఈ ఘటనపై ఫారెస్ట్ సిబ్బంది వేటగాళ్లను సైతం అదుపులోకి తీసుకుని విచారణ చేపట్టారు.  

Written by - Inamdar Paresh | Last Updated : Mar 9, 2026, 01:25 PM IST
  • తిరుపతిలో రెండు ఏనుగుల మృతి..
  • విచారణ చేపట్టిన ఫారెస్ట్ సిబ్బంది..

Two Elephants died due to electric shock in Tirupati: తిరుపతి జిల్లాలో పెను విషాదం చోటు చేసుకుంది. నెరబైలు అడవికి దగ్గరలో  సాయిబులపల్లె పొలంలో అడవి పందులు, ఇతర జంతువుల నుంచి తమ పంట పొలం సెఫ్టీ కోసం ఫెన్సింగ్ ఏర్పాటు చేసినట్లుగా చెప్తున్నారు. దీనికి కరెంట్ తీగల్ని కూడా అమర్చారు. దీంతో రెండు ఏనుగులు పాపం.. ఈ ఫెన్సింగ్ కు తాకడంతో అవి షాక్ నకు గురై కుప్పకూలీపోయాయి. ఈ ఘటనను మరుసటి రోజు గమనించిన స్థానికులు వెంటనే ఫారెస్ట్ అధికారులకు సమాచారం అందించారు. మరోవైపు ఇది రైతుల పనికాదని.. వేటగాళ్ల పని అని కొంత మంది చెప్తున్నారు. వేటగాళ్ల ఉచ్చులో పడి రెండు ఏనుగులు చనిపోయాయని ఆందోళనలు వ్యక్తం చేస్తున్నారు. 

 సమాచారం అందుకున్న ఫారెస్ట్ సిబ్బంది రంగంలోకి దిగి విచారణ చేపట్టారు. దీనిపై వేటగాళ్లు కావాలని కరెంట్ షాక్ పెట్టి జంతువుల్ని ఉచ్చులో లాగేందుకు పెట్టినట్లు ప్రాథమికంగా నిర్దారించారు. దీనిపై కేసు నమోదు చేసుకున్న పోలీసులు విచారణ చేపట్టారు. స్థానికంగా ఉన్న వేటగాళ్లపై ఆరా తీశారు.

రెండు భారీ గజరాజులు చనిపోవడం పట్ల స్థానికులు సైతం తీవ్ర  విచారం వ్యక్తం చేస్తున్నారు. మరోవైపు ఏపీలో చిత్తూరు, మన్యం తదితర ప్రాంతాలల్లో ఏనుగులు గ్రామాలకు దాడి చేయకుండా కర్ణాటక నుంచి కుంకీలను రప్పించారు. ఇప్పటికే కుంకీ ఏనుగులతో అడవుల నుంచి గ్రామాల్లో వచ్చిన ఏనుగుల్ని తిరిగి అడవిలోకి వెళ్లేలా చేస్తున్నారు.

Read more: Divvela Madhuri: మరోసారి వివాదంలో దివ్వెల మాధురీ.!. నటి జాన్వీకపూర్ పై సంచలన వ్యాఖ్యలు..మ్యాటర్ ఏంటంటే..?

ఈ ప్రాజెక్ట్ మంచి ఫలితాలను ఇస్తుంది. మరోవైపు ఇటీవల డిప్యూటీ సీఎం పవన్ కళ్యాణ్ ప్రాజెక్ట్ హనుమాన్ ప్రారంభించారు. రాష్ట్రంలో మానవ-వన్యప్రాణి సహ జీవనానికి మార్గదర్శకంగా హనుమాన్‌ ప్రాజెక్ట్‌ నిలుస్తుందని పవన్  తెలిపారు. ఈ క్రమంలో రెండు ఏనుగుల కరెంట్ షాక్  గురై చనిపోవడంపై  అధికారులు సీరియస్ గా విచారణ చేపట్టారు.

 

About the Author

Inamdar Paresh

పరేష్ జీ తెలుగు డిజిటల్ మీడియాలో సబ్ ఎడిటర్‌గా పనిచేస్తున్నారు. ఇక్కడ 2024 నుంచి నేషనల్, సోషల్ మీడియా వైరల్ న్యూస్, క్రైమ్, తెలంగాణ, ఏపీ రాజకీయాలు, ఆస్ట్రాలజీ, లైఫ్  స్టైల్  వ్యవహరాలకు సంబంధించిన వార్తలు రాస్తున్నారు. గతంలో ప్రముఖ మీడియా సంస్థల్లో వివిధ రంగాలకు సంబంధించిన వార్తలు అందించారు.

...Read More

TirupatiElephants diestwo Elephants diesTirupati newsTTD News

