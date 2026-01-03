Govindaraja Swamy Temple: గోవిందా.. గోవిందా..తిరుపతి గోవింద రాజ స్వామి గుడిలో ఘోర అపచారం జరిగింది. అంతేకాదు తిరుపతిలో నిఘా వైఫల్యం కొట్టొచ్చినట్టు కనబడింది. ఓ వ్యక్తి గుడిలో అందరి కళ్లు గప్పి గుడి గోపురం ఎక్కేదాకా సెక్యురిటీ మొద్దు నిద్ర వీడలేదు. స్వామివారి ఏకాంత సేవ తర్వాత ఆలయం మూసివేశారు. ఆ టైంలో భద్రతా సిబ్బంది కళ్లు గప్పి మద్యం మత్తులో ఉన్న వ్యక్తి ఆలయంలోకి చొరబడ్డాడు.
విజిలెన్స్ సిబ్బంది చూసే లోపే గోడ దూకి లోపలికి వెళ్లాడు. నేరుగా మహాద్వారం లోపల ఆలయ గోపురం ఎక్కాడు. అక్కడ నిల్చుని.. 90 ఎంఎల్ మద్యం బాటిల్ ఇస్తేనే కిందకి దిగనంటూ హల్ చల్ చేశాడు. ఇది గమనించిన పోలీసులు బలవంతంగా కిందకు దించి అదుపులోకి తీసుకున్నారు. ఈ చర్యకు పోలీసులు మూడు గంటలపాటు శ్రమించాల్సి వచ్చింది.
ఈ ఘటనలో ఆలయ కలశాలు పాక్షిక్షంగా ధ్వంసం అయినట్లు తెలుస్తోంది. మొత్తంగా ఈ ఘటనతో తిరుమల తిరుపతి భద్రతా గాలి దీపంలా మారిందనే కామెంట్స్ వినబడ్డాయి. ఓ వ్యక్తి ఆలయం లోపల వచ్చి గుడిగోపురం ఎక్కేదాకా సెక్యూరిటీ ఏం చేస్తున్నట్టు అని ప్రశ్నలు వస్తున్నాయి. మరోవైపు సెక్యూురిటీ వాళ్లు ఆలయం లోపలకు వెళ్లే మార్గంలో చెక్ చేసి లోపలకి పంపేవరకే మా బాధ్యత. భక్తులు స్వామివారిని దర్శించుకుంటారని అనుకుంటాము కానీ.. ఇలా ఆలయ గోపురం ఎక్కుతుడాని అసలు ఊహించలేదన్నారు. అయితే.. ఆలయం వెలుపలతో పాటు లోపల కూడా సెక్యూరిటీ సిబ్బంది నిఘా పెట్టాలనే విషయం ఈ ఘటనతో మరోసారి స్పష్టమైంది. ఆలయంలో సెక్యూరిటీ మంచి నీళ్లు తాగడానికో.. మరో దానికో కాస్త పక్కకు జరిగినపుడు ఈ ఘటన జరిగిందని చెబుతున్నారు. మరి ఈ ఘటనపై తిరుమల తిరుపతి దేవస్థానం ఎలాంటి చర్యలకు దిగుతుందో చూడాలి.
