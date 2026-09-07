/Yogi Adityanath: తిరుమల శ్రీవారి సేవలో యూపీ సీఎం యోగి, మాజీ మంత్రి రోజా

Tirumala Temple: తిరుమల ఆలయాన్ని సందర్శించేందుకు పెద్ద ఎత్తున భక్తులు తరలివస్తున్నారు. వారాంతం ముగిసినా కూడా భక్తుల తాకిడి కొనసాగుతోంది. సాధారణ రోజుల్లో రద్దీ కొనసాగుతుండగా సోమవారం కూడా భక్తులు పోటెత్తారు. తిరుమల వేంకటేశ్వర స్వామిని ఉత్తరప్రదేశ్ ముఖ్యమంత్రి యోగి ఆదిత్యనాథ్ దర్శించుకోగా.. ఏపీ మాజీ మంత్రి ఆర్కే రోజా, ఆంధ్రప్రదేశ్ ఎస్టీ కమిషన్ చైర్మన్ చొల్ల బొజ్జి రెడ్డి దర్శించుకున్నారు. వివరాలు ఇలా ఉన్నాయి.
తిరుమల చేరుకున్న యోగి ఆదిత్యనాథ్కు టీటీడీ అధికారులు ఘన స్వాగతం పలికారు. అనంతరం శ్రీవారి ఆలయంలో ప్రత్యేక దర్శనం చేసుకుని స్వామి ఆశీస్సులు పొందారు. శ్రీవారి దర్శనం అనంతరం రంగనాయకుల మండపంలో ఉత్తరప్రదేశ్ ముఖ్యమంత్రి యోగి ఆదిత్యనాథ్కు తిరుమల అడిషనల్ ఈవో వెంకయ్య చౌదరి స్వామివారి తీర్థప్రసాదాలను అందజేశారు. శ్రీవారి చిత్రపటం, ప్రసాదాలను అందించి యోగి ఆదిత్యనాథ్ను సత్కరించారు.
యూపీ సీఎం యోగి ఆదిత్యనాథ్ వెంట ఆంధ్రప్రదేశ్ మంత్రులు నారాయణ, సత్యకుమార్ యాదవ్తో పాటు పలువురు బీజేపీ నాయకులు ఉన్నారు. స్వామివారి దర్శనం సందర్భంగా ఆలయ పరిసరాల్లో అధికారులు ప్రత్యేక భద్రతా ఏర్పాట్లు చేశారు. శ్రీవారి దర్శనం అనంతరం యోగి ఆదిత్యనాథ్ తిరుమల నుంచి బయలుదేరారు.
స్వర్ణభారతి ట్రస్ట్ వేడుకలకు హాజరు
అంతకుముందు మాజీ ఉప రాష్ట్రపతి వెంకయ్య నాయుడు కుమార్తె నిర్వహిస్తున్న స్వర్ణ భారతి ట్రస్ట్ 25 సంవత్సరాల వేడుకల్లో ఉత్తరప్రదేశ్ ముఖ్యమంత్రి యోగి ఆదిత్యనాథ్ పాల్గొన్నారు. ప్రత్యేక హెలికాప్టర్లో వెంకటాచలం స్వర్ణ భారతి ట్రస్ట్కు చేరుకోగా.. మంత్రి నారాయణ స్వాగతం పలికారు. మంత్రితోపాటు సర్వేపల్లి శాసనసభ్యులు సోమిరెడ్డి చంద్రమోహన్ రెడ్డి జిల్లా అధికారులు పుష్పగుచ్చం అందజేశారు. యోగి ఆదిత్యనాథ్ పర్యటన సందర్భంగా వెంకటాచలం స్వర్ణ భారతి ట్రస్ట్ వద్ద భారీ బందోబస్తు ఏర్పాటు చేశారు.
భక్తుల రద్దీ
తిరుమలలో భక్తుల రద్దీ కొనసాగుతోంది. ఆదివారం 87,115 మంది భక్తులు తిరుమల స్వామిని దర్శించుకున్నారు. 35,053 మంది భక్తులు శ్రీవారికి తలనీలాలు సమర్పించారు. శ్రీవారి హుండీ ఆదాయం రూ.4.08 కోట్లు వచ్చాయి. 4.22 లక్షలు లడ్డూ విక్రయాలు జరగ్గా.. 2.96 లక్షల మంది అన్నప్రసాదం స్వీకరించారు. శిలాతోరణం వరకు వెయిటింగ్ కంపార్ట్మెంట్లు నిండి ఉన్నాయి. ఎస్ఎస్డీ టోకెన్లు లేకుండా సుమారు సర్వదర్శనం కోసం 18 గంటల సమయం పడుతుందని టీటీడీ అధికారులు ప్రకటించారు.