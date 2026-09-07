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Yogi Adityanath: తిరుమల శ్రీవారి సేవలో యూపీ సీఎం యోగి, మాజీ మంత్రి రోజా

Yogi Adityanath Visits Tirumala Temple: తిరుమల క్షేత్రాన్ని సోమవారం పలువురు ప్రముఖులు సందర్శించి శ్రీవారికి మొక్కులు చెల్లించుకున్నారు. యూపీ ముఖ్యమంత్రి యోగి, ఏపీ మాజీ మంత్రి రోజాతోపాటు పెద్ద ఎత్తున తిరుమల శ్రీవారిని దర్శించుకున్నారు. ఆ వివరాలు ఇలా ఉన్నాయి.

Written ByRavi Kumar Sargam
Published: Sep 07, 2026, 07:53 PM IST|Updated: Sep 07, 2026, 07:53 PM IST
Yogi Adityanath: తిరుమల శ్రీవారి సేవలో యూపీ సీఎం యోగి, మాజీ మంత్రి రోజా
Image Credit: Tirumala Yogi Adityanath

About the Author

Ravi Kumar Sargam

Ravi Kumar Sargam

సర్గం రవి కుమార్‌. జీ తెలుగు డిజిటల్ మీడియాలో సబ్ ఎడిటర్‌గా పని చేస్తున్నారు. ఇక్కడ 2024 నుంచి రాజకీయాలు, స్పోర్ట్స్, వినోదం, క్రైమ్, జాతీయ వ్యవహరాలకు సంబంధించిన వార్తలు రాస్తున్నారు. గతంలో ప్రముఖ మీడియా సంస్థల్లో వివిధ రంగాలకు సంబంధించిన వార్తలు అందించారు.

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Yogi Adityanath: తిరుమల శ్రీవారి సేవలో యూపీ సీఎం యోగి, మాజీ మంత్రి రోజా
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