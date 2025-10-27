Vaikunta Dwara Darshanam 2025: భక్తులకు టీటీడీ షాక్.. వైకుంఠ ఏకాదశి దర్శనాలు 2 రోజులకు కుదింపు..

English हिन्दी हिंदुस्तान मराठी বাংলা தமிழ் മലയാളം ગુજરાતી తెలుగు ಕನ್ನಡ ଓଡ଼ିଶା ਪੰਜਾਬੀ Business Tech World Movies Health
  • Telugu News
  • Tirupati AP
Vaikunta Dwara Darshanam 2025: తిరుమలలో శ్రీవారి దర్శనం కోసం భక్తులు ఎంతో ఆర్తిగా ఎదురు చూస్తుంటారు. అందులో విశేష పర్వదినాల్లో స్వామి వారి దర్శనం చేసుకోవాలని భక్తులు చిరకాల కోరిక. అందులో వైకుంఠ ఏకాదశి రోజున దర్శనం చేసుకుంటే జన్మ ధన్యమైనట్టు భావిస్తారు. అలాంటి వైకుంఠ ఏకాదశి రోజున  గత కొన్నేళ్లుగా 10 రోజులు పాటు దర్శనాలకు అనుమతులు ఇచ్చేవారు. తాజాగా వైకుంఠ ఏకాదశి దర్శనాలను 2 రోజులకు కుదించబోతున్నట్టు సమాచారం. 

Written by - TA Kiran Kumar | Last Updated : Oct 27, 2025, 11:42 AM IST

Vaikunta Dwara Darshanam 2025: వైకుంఠ ఏకాదశి ఉత్తర ద్వార ప్రవేశం మళ్లీ రెండు రోజులకే పరిమితం కానుంది. వైఖానస ఆగమ శాస్త్ర సాంప్రదాయానుసారం  నిర్ణయం తీసుకునేందుకు టీటీడీ తిరుమల తిరుపతి దేవస్థానం  పాలక మండలి సిద్ధమైంది. గత వైయస్ఆర్సీపీ  హయాంలో సాంప్రదాయ విరుద్ధంగా ఏర్పాటు చేసిన పది రోజుల వైకుంఠ ఉత్తర ద్వారా ప్రవేశాన్ని రద్దు చేయనున్నట్టు సమాచారం. 

ఏకాదశి, ద్వాదశి టోకెన్ల జారీ తిరుమలలోనే అందే విధంగా ప్రణాళికలు రూపొందిస్తున్నారు. ముఖ్యమంత్రి ఆదేశాలతో మంగళవారం జరిగే టీటీడీ బోర్డులో చర్చించనున్నారు. ఈ మేరకు టీటీడీ బోర్డు 85 అంశాలతో అజెండా ఖరారు చేసింది. ఈ ఏడాది చివరన డిసెంబర్ 30 తేదీన ముక్కోటి వైకుంఠ ఏకాదశి పర్వదినం ఉత్తర ద్వార దర్శనం సందర్భంగా గత వైఫల్యాలు పునరావృతం కాకుండా గట్టి చర్యలు తీసుకోవాలని భావిస్తోంది. 

అయితే గత వైయస్ఆర్సీపీ ప్రభుత్వం శ్రీరంగం, మేల్కోటే వంటి ఎన్నో వైష్ణవ క్షేత్రాల్లో 10 రోజులు పాటు దర్శనాలు ఎప్పటి నుంచో అక్కడ సాంప్రదాయం అనుసరించి వైకుంఠ ఏకాదశి దర్శనాలను 10 రోజులు పాటు కల్పించాలని గత ప్రభుత్వం ఆగమ పండితుల సూచనల మేరకు అమల్లోకి తీసుకొచ్చారు. పైగా మన పది రోజులు .. దేవతలకు ఒక ఝాముతో సమానం అన్న పండితుల సూచనల మేరకు అప్పటి ప్రభుత్వం 10 రోజులు పాటు వైకుంఠ ఏకాదశి దర్శనాలను భక్తులకు  కల్పించింది. దీంతో ఎంతో మంది  లక్షలాది భక్తులు ఈ పది రోజుల్లో  వైకుంఠ ద్వార దర్శనాలు చేసుకునేవారు. తాజాగా ఈ దర్శనాలను 2 రోజులకు కుదించబోతున్నట్టు వస్తున్న వార్తలతో భక్తులకు నుంచి తీవ్ర నిరసన వ్యక్తం కావచ్చు.  

About the Author

TA Kiran Kumar

కిరణ్ కుమార్ తంజావూర్ జీ తెలుగు తెలుగు న్యూస్‌లో ఛీఫ్ సబ్ ఎడిటర్‌గా పనిచేస్తున్నారు. ఇక్కడ 2024 నుంచి  వినోదం, ఆధ్యాత్మికం, జాతీయ, అంతర్జాతీయ, రాజకీయ వ్యవహారాలకు సంబంధించిన వార్తలు రాస్తున్నారు. సినిమా రివ్యూలు, సినిమాలకు సంబంధించి ప్రత్యేక కథనాలు కూడా రాస్తుంటారు. గతంలో ప్రముఖ మీడియా సంస్థల్లో వివిధ రంగాలకు సంబంధించిన వార్తలు అందించారు. ఆయనకు జర్నలిజంలో 18 ఏళ్లకుపైగా అనుభవం ఉంది.

...Read More

Vaikunta Dwara darshanamVaikunta Dwara Darshanam Only two daysVaikuntha DarshanVaikuntha Ekadashi 2025TTD guidanceTirumala Darshan

