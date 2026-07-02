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ఉపాధి హామీ స్థానంలో వీబీ జీ రాం జీ.. ఆంధ్రప్రదేశ్‌లో అట్టహాసంగా ప్రారంభం

VBG RAM G Programme Launched In Andhra Pradesh: ఉపాధి హామీ చట్టం స్థానంలో కొత్తగా తీసుకువచ్చిన వీబీజీ రాం జీ పథకం అమల్లోకి వచ్చింది. ఏపీలో ఈ పథకాన్ని కేంద్ర మంత్రి, ముఖ్యమంత్రి, ఉప ముఖ్యమంత్రి ఆధ్వర్యంలో ఈ కార్యక్రమం అట్టహాసంగా ప్రారంభమైంది. దీనికి సంబంధించిన వివరాలు ఇలా ఉన్నాయి.

Written ByRavi Kumar Sargam
Published: Jul 02, 2026, 04:26 PM IST|Updated: Jul 02, 2026, 04:26 PM IST
ఉపాధి హామీ స్థానంలో వీబీ జీ రాం జీ.. ఆంధ్రప్రదేశ్‌లో అట్టహాసంగా ప్రారంభం
Image Credit: VBG RAM G ProgrammeSource: Bureau

About the Author

Ravi Kumar Sargam

Ravi Kumar Sargam

సర్గం రవి కుమార్‌. జీ తెలుగు డిజిటల్ మీడియాలో సబ్ ఎడిటర్‌గా పని చేస్తున్నారు. ఇక్కడ 2024 నుంచి రాజకీయాలు, స్పోర్ట్స్, వినోదం, క్రైమ్, జాతీయ వ్యవహరాలకు సంబంధించిన వార్తలు రాస్తున్నారు. గతంలో ప్రముఖ మీడియా సంస్థల్లో వివిధ రంగాలకు సంబంధించిన వార్తలు అందించారు.

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