Rathotsavam: బ్రహ్మోత్సవాల్లో నేత్రపర్వంగా శ్రీవారి రథోత్సవం.. పరవశించిన తిరుమల భక్తులు

Experience Thrill Of Srivari Rathotsavam: అంగరంగ వైభవంగా సాగుతున్న తిరుమల బ్రహ్మోత్సవాల్లో కీలక ఘట్టం రథోత్సవం. భక్తుల గోవింద నామస్మరణ మధ్య శ్రీవారు తన సతీసమేతంగా రథంపై ఊరేగారు. ఈ ఉత్సవాన్ని తిలకించేందుకు లక్షల సంఖ్యలో భక్తులు తరలివచ్చారు. 

Written by - Ravi Kumar Sargam | Last Updated : Oct 1, 2025, 03:02 PM IST

Rathotsavam: బ్రహ్మోత్సవాల్లో నేత్రపర్వంగా శ్రీవారి రథోత్సవం.. పరవశించిన తిరుమల భక్తులు

Srivari Rathotsavam: కలియుగ వైకుంఠంగా ప్రఖ్యాతిగాంచిన తిరుమల ఆలయంలో భక్తిశ్రద్ధలతో.. అత్యంత వైభవోపేతంగా బ్రహ్మోత్సవాలు జరుగుతున్నాయి. ఉత్సవాల్లో రోజుకో వాహనం.. రోజుకో సేవ జరుగుతుండగా.. 8వ రోజు బుధవారం శ్రీవారు తన సతీసమేతంగా రథంపై ఊరేగారు. అంగరంగ వైభవంగా సాగిన రథోత్సవం నేత్రపర్వంగా ఉంది. భక్తులు ఆ దృశ్యాన్ని కనులారా వీక్షించి దేవదేవుడిని మనఃస్ఫూర్వకంగా నమస్కరించారు. ఈ సందర్భంగా భక్తుల గోవింద నామస్మరణతో మాడవీధులు మారుమోగాయి.

Also Read: YS Sharmila: హిందూ ధర్మానికి నేను వ్యతిరేకం కాదు.. తప్పుగా అర్థం చేసుకున్నారు : వైఎస్‌ షర్మిల

తిరుమల శ్రీవారి సాలకట్ల బ్రహ్మోత్సవాలలో 8 రోజు బుధవారం ఉదయం 7 నుంచి 9 గంటల వరకు ఉభయదేవేరులతో కూడిన మలయప్ప స్వామి రథోత్సవం అంగరంగ వైభవంగా జరిగింది. పెద్ద సంఖ్యలో భక్తులు పాల్గొని స్వామి రథాన్ని లాగారు. బ్రహ్మోత్సవాలలో ఎనిమిదో రోజున ఉభయ దేవేరులతో మలయప్పస్వామిని మహోన్నత రథంపై అధిష్ఠింపజేసి ఆలయ వీధులలో విహరింపజేశారు. శ్రీవారికి భక్తులు అడుగడుగునా నీరాజనాలు సమర్పించారు. గోవిందనామస్మరణతో తిరుమల గిరులు మార్మోగాయి.

Also Read: Govt Employees: ప్రభుత్వ ఉద్యోగులకు కేంద్ర ప్రభుత్వం మరో 'పండుగ గిఫ్ట్‌'.. ఏంటో తెలుసా?

అనాది కాలం నుంచి రాజులకు రథ సంచారం ప్రసిద్ధం. యుద్ధాలలో కూడా విరివిగా రథసంచారం జరిగినట్లు భారతాది గ్రంథాలు వివరిస్తున్నాయి. శ్రీహరి గరుడధ్వజుడై 4 గుర్రాలతో కూడిన రథంపై విహరిస్తాడు. ఇక ప్రసిద్ధ దేవాలయాలలో ఉత్సవవేళలో దేవుని ఉత్సవమూర్తిని రథంపై ఉంచి ఊరేగించే ఆచారం, ఆగమశాస్త్ర సిద్ధమై బహుళ ప్రచారంలో ఉంది. తిరుమలలో రథోత్సవం అన్ని విధాలా ప్రసిద్ధమైంది. 'రథస్థం కేశవం దృష్ట్వా పునర్జన్మనవిద్యతే ’ అన్న ఆర్షవాక్కులు రథోత్సవం మోక్షప్రదాయకమని వివరిస్తున్నాయి. రథోత్సవం సందర్భంగా తిరుమాడ వీధులలో ప్రమాదాలు జరుగకుండా టీటీడీ అధికారులు జాగ్రత్తలు తీసుకున్నారు. రథానికి తాళ్లు కట్టి వీధులలో భక్తులు, అధికారులు అందరూ రథాన్ని ముందుకు లాగారు. 

Also Read: Mobile Recover Process: ఫోన్‌ దొంగతనం జరిగినా.. పోగొట్టుకున్నా ఈ చిట్కాలతో మళ్లీ మీ చేతికే!

 

 

రథోత్సవం విశిష్టత
రథోత్సవానికి విశిష్టమైన ఆధ్యాత్మికార్థం ఉంది. కఠోపనిషత్తులో ఆత్మకు.. శరీరానికి ఉండే సంబంధాన్ని రథరూపకల్పనతో వివరించారు. ఆత్మ రథికుడు, శరీరమే రథం, బుద్ధి సారథి, మనస్సు పగ్గం, ఇంద్రియాలే గుర్రాలు, విషయాలే వీధులు. ఈ రీతిలో శరీరాన్ని రథంతో పోల్చడంతో స్థూలశరీరం వేరని.. సూక్ష్మశరీరం వేరని, ఆత్మ అందుకు భిన్నమనే ఆత్మానాత్మ వివేకం కలుగుతుంది. రథోత్సవంలో ముఖ్యంగా కలిగే తత్త్వజ్ఞానమిదే. భక్తులు రథాన్ని లాగుతారు కానీ అన్నమయ్య సకలజీవులలో అంతర్యామిగా ఉన్న పరమాత్మ తన రథాన్ని తానే లాగుతున్నాడని అనడం సముచితం.

Also Read: Tirumala: తిరుమలలో భారీ ఏర్పాట్లు.. దసరా రోజు శ్రీవారి బ్రహ్మోత్సవాలు ముగింపు

