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Tirumala: తిరుమల శ్రీవారి సేవలో 'చెన్నై లవ్‌ స్టోరీ బృందం', ఇతర ప్రముఖులు

VVIP Devotees Heavy Rush In Tirumala Temple: తిరుమల వెంకటేశ్వర స్వామిని పలువు ప్రముఖులు దర్శించుకున్నారు. రాజకీయ నాయకులతోపాటు న్యాయమూర్తులు, ఇక సినీ పరిశ్రమకు చెందిన ప్రముఖులు స్వామిని దర్శించుకుని మొక్కులు తీర్చుకున్నారు. ఆదివారం తిరుమల భక్తులతో కిటకిటలాడింది.

Written ByRavi Kumar Sargam
Published: Jun 21, 2026, 03:13 PM IST|Updated: Jun 21, 2026, 03:13 PM IST
Tirumala: తిరుమల శ్రీవారి సేవలో 'చెన్నై లవ్‌ స్టోరీ బృందం', ఇతర ప్రముఖులు
Image Credit: VVIP Devotees Rush In Tirumala Temple

About the Author

Ravi Kumar Sargam

Ravi Kumar Sargam

సర్గం రవి కుమార్‌. జీ తెలుగు డిజిటల్ మీడియాలో సబ్ ఎడిటర్‌గా పని చేస్తున్నారు. ఇక్కడ 2024 నుంచి రాజకీయాలు, స్పోర్ట్స్, వినోదం, క్రైమ్, జాతీయ వ్యవహరాలకు సంబంధించిన వార్తలు రాస్తున్నారు. గతంలో ప్రముఖ మీడియా సంస్థల్లో వివిధ రంగాలకు సంబంధించిన వార్తలు అందించారు.

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Tirumala: తిరుమల శ్రీవారి సేవలో 'చెన్నై లవ్‌ స్టోరీ బృందం', ఇతర ప్రముఖులు
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