/Bear in Tirumala Video: తిరుమల రెండో ఘాట్ మార్గంలో ఎలుగు బంటి హల్ చల్.. వీడియో..

Wild bear spotted at tirumala temple ghat road video: తిరుమలలో ఇటీవల భక్తుల రద్దీ విపరీతంగా పెరిగిపోయింది. ఒకవైపు వరుస సెలవులు మరోవైపు వీకెండ్ నేపథ్యంలో తిరుమల భక్తులతో నిండుకొండను తలపిస్తుంది. ఈ క్రమంలో ఇటీవల రూ. 300 టొకెన్లు ఉన్న వారికి 5 నుంచి 6 గంటల సమయం దర్శనాలకు పడుతుంది. ఎస్ఎస్ డీ టొకెన్లు ఉన్న వారికి సైతం ఇంచు మించు 5 గంటల సమయం పడుతుందని టీటీడీ వెల్లడించింది. ఇక ఎలాంటి టోకెన్లు లేని సర్వదర్శనం భక్తులకు ఏకంగా 15 నుంచి 18 గంటల సమయం పడుతుందని టీటీడీ తెలిపింది. పెరుగుతున్న రద్దీ నేపథ్యంలో టీటీడీ కూడా భక్తులు ఇబ్బందులు తలెత్తకుండా కట్టుదిట్టమైన చర్యలు చేపట్టింది. ఈ క్రమంలో తిరుమలలో ఇటీవల అడవిలోని జంతువులు తరచుగా జనావాసాల్లోకి వస్తున్నాయి.
చిరుత పులులు, ఎలుగు బంట్లు, విషపూరీమైన పాములు, కొండ చిలువలు మెట్ల మార్గంలో పలు మార్లు వచ్చిన ఘటనలు ఉన్నాయి. ఈ నేపథ్యంలో తాజాగా.. తిరుమలలోని రెండో ఘాట్ లోని వినాయక స్వామి ఆలయం సమీపంలో ఎలుగుబంటి కన్పించింది. నిన్న రాత్రి 9 గంటల తర్వాత ప్రాంతంలో ఎలుగు బంటి రెండో ఘాట్ రోడ్డు సమీపంలో కన్పించింది.
వెంటనే ఆ మార్గంలో వెళ్తున్న ప్రయాణికులు చూసి కాసేపు అక్కడే ఆగిపోయారు. ఎలుగు బంటి కదలికల్ని వీడియో తీశారు. అది ఆహర అన్వేషణలో భాగంగా మెట్ల మార్గంకు వచ్చింది. టీటీడీ విజిలెన్స్ అధికారులు ఇప్పటికే తిరుమల మెట్ల మార్గం వద్ద ఎలాంటి చిరుతిండ్లు పడేయకూడదని చెప్పిన కొంత మంది దీన్ని పట్టించుకొవడంలేదు.
ఈ క్రమంలో ఎలుగు బంటి మెట్ల రెండో ఘాట్ వద్ద కన్పించడంతో టీటీడీ విజిలెన్స్ సిబ్బంది అలర్ట్ అయ్యారు. భక్తులు గుంపులు గుంపులుగా శ్రీవారి దర్శనాలకు వెళ్లాలని సూచించారు. గతంతో ఇదే ప్రాంతంలో చిరుత పులి కూడా కన్పించిందని టీటీడీ సిబ్బంది వెల్లడించారు. ఎలుగు బంటి కదలికల వీడియో నెట్టింట వైరల్గా మారింది.