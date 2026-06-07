Add Zee Business As A Preferred Source
App
  • Home
  • /Tirupati AP
  • /Bear in Tirumala Video: తిరుమల రెండో ఘాట్ మార్గంలో ఎలుగు బంటి హల్ చల్.. వీడియో..

Bear in Tirumala Video: తిరుమల రెండో ఘాట్ మార్గంలో ఎలుగు బంటి హల్ చల్.. వీడియో..

Wild bear spotted at Tirumala ghat road: తిరుమల నడక మార్గంలో రెండో ఘాట్ రోడ్ లో ఎలుగు బంటి కన్పించడంతో కొంత మంది ఆ మార్గంలో వెళ్తున్న వారు వీడియోలు తీయడంతో ఈ ఘటన వెలుగులోకి వచ్చింది.

Written ByInamdar Paresh
Published: Jun 07, 2026, 08:35 AM IST|Updated: Jun 07, 2026, 08:39 AM IST
Bear in Tirumala Video: తిరుమల రెండో ఘాట్ మార్గంలో ఎలుగు బంటి హల్ చల్.. వీడియో..
Image Credit: tirumalanews(file)

About the Author

Inamdar Paresh

Inamdar Paresh

పరేష్ జీ తెలుగు డిజిటల్ మీడియాలో సబ్ ఎడిటర్‌గా పనిచేస్తున్నారు. ఇక్కడ 2024 నుంచి నేషనల్, సోషల్ మీడియా వైరల్ న్యూస్, క్రైమ్, తెలంగాణ, ఏపీ రాజకీయాలు, ఆస్ట్రాలజీ, లైఫ్  స్టైల్  వ్యవహరాలకు సంబంధించిన వార్తలు రాస్తున్నారు. గతంలో ప్రముఖ మీడియా సంస్థల్లో వివిధ రంగాలకు సంబంధించిన వార్తలు అందించారు.

Trending

  • News
  • Photos
  • Videos
వాహనదారులకు మరోసారి కోలుకోలేని షాక్.. లీటరుపై రూ. 5 పెరగనున్న పెట్రోల్, డీజీల్ ధరలు.
petrol diesel price hike India16 min ago
2
Chepa Prasadam58 min ago
3
tirumala1 hr ago
4
Bitcoin price fall1 hr ago
5
Ration Card Cancellation News1 hr ago