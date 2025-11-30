English हिन्दी हिंदुस्तान मराठी বাংলা தமிழ் മലയാളം ગુજરાતી తెలుగు ಕನ್ನಡ ଓଡ଼ିଶା ਪੰਜਾਬੀ Business Tech World Movies Health
Tiruppavai In Place Of Suprabhata Seva: తిరుమలలో ధనుర్మాసం సందర్భంగా డిసెంబర్‌ 17 నుంచి తిరుప్పావై ప్రారంభం కానుంది. తిరుమల శ్రీ వెంకటేశ్వర స్వామి మహత్యం వల్ల అత్యంత విశేషమైనది ధనుర్మాసం. డిసెంబర్ 16వ తేదీ నుంచి ప్రారంభం కానుంది. ఈ నేపథ్యంలో సుప్రభాత సేవకు బదులుగా తిరుప్పావై నివేదిస్తారు. అది ప్రతి ఏడాది జరుగుతుంది.

Written by - Renuka Godugu | Last Updated : Nov 30, 2025, 08:52 AM IST

Tiruppavai: శ్రీవారి భక్తులకు అలెర్ట్‌.. డిసెంబరు 17వ తేదీ నుండి సుప్రభాతం స్థానంలో తిరుప్పావై..!

Tiruppavai In Place Of Suprabhata Seva: ప్రతి ఏడాది మాదిరిగా ఈసారి కూడా ధనుర్మాసం డిసెంబర్ నెలలో ప్రారంభం కానుంది. ఈ నేపథ్యంలో సుప్రభాత సేవకు బదులుగా శ్రీవారికి తిరుప్పావై నివేదించనున్నారు. డిసెంబర్ 17వ తేదీ నుంచి స్వామివారికి సుప్రభాత సేవ స్థానంలో తిరుప్పావై నివేదిస్తారు. ఈ సమయంలో శ్రీవారికి బిల్వపత్రాలతో సహస్రనామార్చన చేస్తారు. ధనుర్మాసం సందర్భంగా శ్రీవారికి విశేష కైంకర్యాలు కూడా నిర్వహిస్తారు. నైవేద్యాలలో దోశ, బెల్లం, పొంగల్ నివేదిస్తారు. 

ధనుర్మాసం అంటేనే ప్రత్యేకత కలిగి ఉంది. పురాణాల ప్రకారం ధనుర్మాసంలో దేవతలు సూర్యోదయానికి ఒకటిన్నర గంట ముందుగా నిద్ర లేచి బ్రహ్మ ముహూర్తం లో శ్రీవారికిని ప్రార్థిస్తారు. ఇక 12 మంది ఆల్వార్లలో శ్రీ ఆండాళ్ గోదాదేవి ఒకరు. ఆమెను నాచియార్‌ అని కూడా పిలుస్తారు. ఇక శ్రీవారిని స్తుతిస్తూ ఆండాళ్‌ రచించిన 30 పాశురాలను కలిపి తిరుప్పావై అంటారు. దీనికి విశేష ప్రాచుర్యత కలిగి ఉంది. శ్రీవారి ఆలయంలో ధనుర్మాసం నెలరోజుల పాటు తిరుప్పావై పారాయణం రోజుకొకటి వంతుగా అర్చకులు నివేదిస్తారు. 

 సాలకట్ల కార్తీక పర్వదినోత్సవం..
 తిరుమలలో శ్రీ వారి సాలకట్ల కార్తీక పర్వదినోత్సవం కూడా ప్రారంభం కానుంది. డిసెంబర్ 4వ తేదీన టీటీడీ ఘనంగా నిర్వహించనుంది. కార్తీక పౌర్ణమి నాడు శ్రీవారికి సాయంకాలం కార్తీక దిపోత్సవం నివేదనలు పూర్తయిన తర్వాత ఈ దీపోత్సవం వస్తుంది. ఈ సమయంలో నేతివత్తులతో దీపాలను వెలిగించి మంగళ వాయిద్యాలతో ఊరేగింపుగా విమాన ప్రదక్షిణం చేస్తూ శ్రీవారికి హారతి ఇస్తారు. ఇక ప్రత్యేక సాలకట్ల కార్తీక పర్వ దినోత్సవం సందర్భంగా డిసెంబర్ 4వ తేదీ సహస్ర దీపాలంకరణ సేవ, పౌర్ణమి గరుడసేవను కూడా టీటీడీ రద్దు చేసింది.

 కపిలేశ్వరం..
 ఇక తిరుపతిలో శ్రీ కపిలేశ్వర స్వామి ఆలయంలో డిసెంబర్ మూడో తేదీ కృత్తికా నక్షత్రం పురస్కరించుకుని కృత్తికా దీపోత్సవం కూడా జరగనుంది. సాయంత్రం 05:30 గంటల నుంచి ఈ దీపారాధన మొదలుకానుంది. గర్భాలయంలో ఆలయ శిఖరం పై దీపారాధన చేస్తారు. 

విద్యుత్‌ వాహనాలతో భర్తీ..
 తిరుమల పర్యవరణానికి సంబంధించి సమావేశం నిర్వహించారు. ప్రధానంగా పర్యావరణ పరిరక్షణ దృష్టిలో ఉంచుకొని తిరుమలలో నడిచే ట్యాక్సీలు, వాహనాలను విద్యుత్ వాహనాలతో దశలవారీగా భర్తీ చేయాలనుకుంటున్నారు. ప్రధానంగా పర్యావరణ దృష్టిలో ఉంచుకొని పెట్రోల్ వాహన స్థానంలో విద్యుత్ వాహనాలను వినియోగంలోకి తీసుకురావడానికి టీటీడీ విస్తృత చర్యలు కూడా చేపట్టింది. 

Tiruppavai in TirumalaSuprabhata Seva replacedTirumala DhanurmasamTiruppavai 2024 updatesTirumala latest news

