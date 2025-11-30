Tiruppavai: శ్రీవారి భక్తులకు అలెర్ట్‌.. డిసెంబరు 17వ తేదీ నుండి సుప్రభాతం స్థానంలో తిరుప్పావై..!

Tiruppavai In Place Of Suprabhata Seva: ప్రతి ఏడాది మాదిరిగా ఈసారి కూడా ధనుర్మాసం డిసెంబర్ నెలలో ప్రారంభం కానుంది. ఈ నేపథ్యంలో సుప్రభాత సేవకు బదులుగా శ్రీవారికి తిరుప్పావై నివేదించనున్నారు. డిసెంబర్ 17వ తేదీ నుంచి స్వామివారికి సుప్రభాత సేవ స్థానంలో తిరుప్పావై నివేదిస్తారు. ఈ సమయంలో శ్రీవారికి బిల్వపత్రాలతో సహస్రనామార్చన చేస్తారు. ధనుర్మాసం సందర్భంగా శ్రీవారికి విశేష కైంకర్యాలు కూడా నిర్వహిస్తారు. నైవేద్యాలలో దోశ, బెల్లం, పొంగల్ నివేదిస్తారు.
ధనుర్మాసం అంటేనే ప్రత్యేకత కలిగి ఉంది. పురాణాల ప్రకారం ధనుర్మాసంలో దేవతలు సూర్యోదయానికి ఒకటిన్నర గంట ముందుగా నిద్ర లేచి బ్రహ్మ ముహూర్తం లో శ్రీవారికిని ప్రార్థిస్తారు. ఇక 12 మంది ఆల్వార్లలో శ్రీ ఆండాళ్ గోదాదేవి ఒకరు. ఆమెను నాచియార్ అని కూడా పిలుస్తారు. ఇక శ్రీవారిని స్తుతిస్తూ ఆండాళ్ రచించిన 30 పాశురాలను కలిపి తిరుప్పావై అంటారు. దీనికి విశేష ప్రాచుర్యత కలిగి ఉంది. శ్రీవారి ఆలయంలో ధనుర్మాసం నెలరోజుల పాటు తిరుప్పావై పారాయణం రోజుకొకటి వంతుగా అర్చకులు నివేదిస్తారు.
సాలకట్ల కార్తీక పర్వదినోత్సవం..
తిరుమలలో శ్రీ వారి సాలకట్ల కార్తీక పర్వదినోత్సవం కూడా ప్రారంభం కానుంది. డిసెంబర్ 4వ తేదీన టీటీడీ ఘనంగా నిర్వహించనుంది. కార్తీక పౌర్ణమి నాడు శ్రీవారికి సాయంకాలం కార్తీక దిపోత్సవం నివేదనలు పూర్తయిన తర్వాత ఈ దీపోత్సవం వస్తుంది. ఈ సమయంలో నేతివత్తులతో దీపాలను వెలిగించి మంగళ వాయిద్యాలతో ఊరేగింపుగా విమాన ప్రదక్షిణం చేస్తూ శ్రీవారికి హారతి ఇస్తారు. ఇక ప్రత్యేక సాలకట్ల కార్తీక పర్వ దినోత్సవం సందర్భంగా డిసెంబర్ 4వ తేదీ సహస్ర దీపాలంకరణ సేవ, పౌర్ణమి గరుడసేవను కూడా టీటీడీ రద్దు చేసింది.
కపిలేశ్వరం..
ఇక తిరుపతిలో శ్రీ కపిలేశ్వర స్వామి ఆలయంలో డిసెంబర్ మూడో తేదీ కృత్తికా నక్షత్రం పురస్కరించుకుని కృత్తికా దీపోత్సవం కూడా జరగనుంది. సాయంత్రం 05:30 గంటల నుంచి ఈ దీపారాధన మొదలుకానుంది. గర్భాలయంలో ఆలయ శిఖరం పై దీపారాధన చేస్తారు.
విద్యుత్ వాహనాలతో భర్తీ..
తిరుమల పర్యవరణానికి సంబంధించి సమావేశం నిర్వహించారు. ప్రధానంగా పర్యావరణ పరిరక్షణ దృష్టిలో ఉంచుకొని తిరుమలలో నడిచే ట్యాక్సీలు, వాహనాలను విద్యుత్ వాహనాలతో దశలవారీగా భర్తీ చేయాలనుకుంటున్నారు. ప్రధానంగా పర్యావరణ దృష్టిలో ఉంచుకొని పెట్రోల్ వాహన స్థానంలో విద్యుత్ వాహనాలను వినియోగంలోకి తీసుకురావడానికి టీటీడీ విస్తృత చర్యలు కూడా చేపట్టింది.
ఇదీ చదవండి: దిత్వా ఎఫెక్ట్.. అత్యంత భారీవర్షాలు ఏపీలో ఈ 3 జిల్లాలకు రెడ్ అలెర్ట్, కంట్రోల్ రూమ్స్ ఏర్పాటు..!
ఇదీ చదవండి: EPF: ఈపీఎఫ్ పాస్బుక్ అప్డేట్ కావడం లేదా? అసలు కారణం ఇదే..!
స్థానికం నుంచి అంతర్జాతీయం వరకు.. క్రీడలు, వినోదం, రాజకీయాలు, విద్య, ఉద్యోగాలు, హెల్త్, లైఫ్స్టైల్ .. A to Z అన్నిరకాల వార్తలను తెలుగులో పొందడం కోసం ఇప్పుడే Zee తెలుగు న్యూస్ యాప్ డౌన్లోడ్ చేసుకోండి.
ఆండ్రాయిడ్ లింక్ - https://bit.ly/3P3R74U
ఆపిల్ లింక్ - https://apple.co/3loQYe
సోషల్ మీడియా పేజీలు సబ్స్క్రైబ్ చేసేందుకు క్లిక్ చేయండిTwitter, Facebook