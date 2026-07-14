/ఏపీలో నేటితో ముగియనున్న SIR ఎన్యూమరేషన్ పత్రాల సమర్పణ గడువు..

Last Date for Enumaration Forms submission: ఆంధ్ర ప్రదేశ్, తెలంగాణ సహా పలు దేశ వ్యాప్తంగా సమగ్ర ఓటరు సవరణ కార్యక్రమం జరుగుతుంది. ఆంధ్ర ప్రదేశ్లో ఉన్న చాలా మందికి తెలంగాణలోని హైదరాబాద్, కర్ణాటక రాజధాని బెంగళూరు వంటి ప్లేసెస్లో ఓటు హక్కు ఉంది. చాలా మంది ఎక్కడ ఎన్నికలు జరిగితే అక్కడ వెళ్లి ఓటు వేస్తున్నారు. ఓటు వేయడం ప్రాథమిక హక్కు. ఎవరు కాదనలేరు. అది ఒక్క చోటు మాత్రమే ఉండాలి. అందుకే దేశ వ్యాప్తంగా ఎన్నికల సంఘం సమగ్ర ఓటరు సవరణ కార్యక్రమం చేపట్టింది. దీంతో రెండు మూడు చోట్ల ఓటు హక్కు ఉన్న వారు .. ఏదో ఒక చోట ఓటు హక్కు ఉండేలా చేయడం దీని ప్రధాన ఉద్దేశ్యం మరోవైపు చనిపోయిన వారి ఓట్లు తొలిగించడం. కొన్ని చోట్ల చనిపోయిన వారి ఓట్లను కొంత మంది పోలింగ్ సిబ్బందితో కుమ్మక్కై రిగ్గింగ్ చేసిన సందర్భాలున్నాయి. అలాంటి వాటికి చెక్ పెట్టేలా సర్ ఏర్పాటు చేయడం జరిగింది.
2002లో ఉన్న ఓటరు లిస్టులో ఉన్న తల్లిదండ్రులు లేదా బంధువుల వివరాలు నమోదు చేయాలి..
అయితే ఇందులో 2002లో ఓటు హక్కు ఉన్న తమ బంధువువల పేర్లను మెన్షన్ చేయాల్సి ఉండటం చాలా మంది నిరక్షరాస్యులకు తలనొప్పిలా మారింది.అయితే ఈ ఎన్యూమరేషన్ పత్రాలు బీఎల్వోలు సమర్పించడానికి ఈ రోజే ఆఖరి రోజు. ఈ సందర్భంగా ఎన్యుమరేషన్ పత్రాల డిజిటలైషన్ కోసం 10 రోజులు పాటు గడువు పొడిగించాలని ఏపీ ఎన్నికల అధికారి కేంద్ర ఎన్నికల సంఘానికి లేఖ రాసారు.
ఎన్యుమరేషన్ పత్రాల సమర్పణకు నేడు ఆఖరు..
ఏపీ వ్యాప్తంగా 39,81,399 మంది ఎన్యుమరేషన్ పత్రాల వివరాలు ఎన్నికల సంఘానికి రాకుండా మిగిలాయి. వీటిలో 14,19,644 పత్రాలు చనిపోయిన వారివి ఉన్నాయి. 12,14,994 ఇతర ప్రాంతాలకు వెళ్లిన వారి ఓట్లు ఉన్నాయి. 7,26,42 మంది ఓటర్ల గురించి బీఎల్వోలు ప్రయత్నించినా.. వారు పేర్కొన్న చిరుమానలో లేరు. కొంత మంది స్పందించడం లేదు. మిగతావి డబుల్గా ఎంట్రీ అయినవి ఉన్నాయి. ఆంధ్ర ప్రదేశ్ వ్యాప్తంగా 4,16,27,694 మంది ఓటర్లకు 4,09,32,211 మంది ఓటర్ల కు సంబంధించి డిజిటలైషేన్ చేసినట్టు పేర్కొన్నారు. మొత్తంగా 98.32 శాతం ఎన్యుమరేషన్ పత్రాలు డిజిటలైజేషన్ అయ్యాయి. ఓవరాల్గా చూసుకుంటే 88.76 శాతం ఓటర్లు అర్హులుగా తేలనున్నారు.
ఇప్పటికే ఓటర్లు తాము నింపిన పత్రాలను సంబంధిత బీఎల్వోలకు సమర్పించాలి. లేకపోతే ఈ నెల 21 ప్రకటించి ఓటర్ల ముసాయిదా జాబితాలో మీ పేరు ఉండదు. ఓటర్ల జాబితాలో ఈసీ మీ పేరు డిజిటలైజన్ చేసారో లేదో https://voters.eci.gov.in వెబ్సైట్లోకి వెళ్లి చూసుకోవచ్చు. మీ ఫోటో ఓటరు గుర్తింపు కార్డు నంబర్ నమోదు చేస్తే చాలు డిజటైజ్ అయిందో లేదో మీకు తెలుసుకోవచ్చు.
స్థానికం నుంచి అంతర్జాతీయం వరకు.. క్రీడలు, వినోదం, రాజకీయాలు, విద్య, ఉద్యోగాలు, హెల్త్, లైఫ్స్టైల్ .. A to Z అన్నిరకాల వార్తలను తెలుగులో పొందడం కోసం ఇప్పుడే Zee తెలుగు న్యూస్ యాప్ డౌన్లోడ్ చేసుకోండి.
ఆండ్రాయిడ్ లింక్ - https://bit.ly/3P3R74U
ఆపిల్ లింక్ - https://apple.co/3loQYe
సోషల్ మీడియా పేజీలు సబ్స్క్రైబ్ చేసేందుకు క్లిక్ చేయండిTwitter, Facebook.