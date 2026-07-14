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ఏపీలో నేటితో ముగియనున్న SIR ఎన్యూమరేషన్ పత్రాల సమర్పణ గడువు..

AP SIR Enumaration: ప్రస్తుతం తెలంగాణ,ఆంధ్ర ప్రదేశ్ వ్యాప్తంగా SIR (Special Intensive Revision) జరుగుతుంది. అయితే తెలంగాణ కంటే ముందు ఏపీలో ఈ ప్రక్రియ మొదలైంది. ఒక్కరికి ఒకే అనే నినాదంతో ఈ ప్రాస్‌స్‌ను ఎన్నికల సంఘం ప్రారంభించింది. అయితే ఏపీలో ఈ సర్ ఎన్యూమరేషన్ పత్రాల సమర్పణకు నేటితో గడువు ముగయనుంది.

Written ByTA Kiran Kumar
Published: Jul 14, 2026, 08:15 AM IST|Updated: Jul 14, 2026, 08:15 AM IST
ఏపీలో నేటితో ముగియనున్న SIR ఎన్యూమరేషన్ పత్రాల సమర్పణ గడువు..
Image Credit: AP SIR Process (File Photo/Source)

About the Author

TA Kiran Kumar

TA Kiran Kumar

కిరణ్ కుమార్ శర్మ తంజావూర్ జీ తెలుగు తెలుగు న్యూస్‌లో ఛీఫ్ సబ్ ఎడిటర్‌గా పనిచేస్తున్నారు. ఇక్కడ 2024 నుంచి  వినోదం, ఆధ్యాత్మికం, జాతీయ, అంతర్జాతీయ, రాజకీయ వ్యవహారాలకు సంబంధించిన వార్తలు రాస్తున్నారు. సినిమా రివ్యూలు, సినిమాలకు సంబంధించి ప్రత్యేక కథనాలు కూడా రాస్తుంటారు. గతంలో ప్రముఖ మీడియా సంస్థల్లో వివిధ రంగాలకు సంబంధించిన వార్తలు అందించారు. ఆయనకు జర్నలిజంలో 18 ఏళ్లకుపైగా అనుభవం ఉంది.

 

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ఏపీలో నేటితో ముగియనున్న SIR ఎన్యూమరేషన్ పత్రాల సమర్పణ గడువు..
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