Add Zee Business As A Preferred Source
App
  • Home
  • /ఏపీ
  • /ఏపీలో నేటితో ‘సర్’ ముగింపు.. మీ ఓటు జాగ్రత్త..

ఏపీలో నేటితో ‘సర్’ ముగింపు.. మీ ఓటు జాగ్రత్త..

Andhra Pradesh SIR: ఆంధ్రప్రదేశ్లో సమగ్ర ఓటర్ల సవరణ ప్రక్రియ (SIR)కు  నేటితో ఎన్యుమరేషన్ ప్రక్రియ ముగియనుంది. ఏపీలో దాదాపు 4.16 కోట్ల ఓటర్లు ఉండగా నిన్నటి వరకు 3.71 ఎన్యుమరేషన్ పత్రాలు డిజిటలైజేషన్ పూర్తయినట్టు ఎన్నికల సంఘం తెలిపింది. నేటితో ఎన్యుమరేషన్‌కు పత్రాల సమర్పణకు నేటితో గడువు తీరనుంది.

Written ByTA Kiran Kumar
Published: Jul 24, 2026, 12:19 PM IST|Updated: Jul 24, 2026, 12:19 PM IST
ఏపీలో నేటితో ‘సర్’ ముగింపు.. మీ ఓటు జాగ్రత్త..
Image Credit: AP SIR (ZEE News Telugu/Source)

About the Author

TA Kiran Kumar

TA Kiran Kumar

కిరణ్ కుమార్ శర్మ తంజావూర్ జీ తెలుగు తెలుగు న్యూస్‌లో ఛీఫ్ సబ్ ఎడిటర్‌గా పనిచేస్తున్నారు. ఇక్కడ 2024 నుంచి  వినోదం, ఆధ్యాత్మికం, జాతీయ, అంతర్జాతీయ, రాజకీయ వ్యవహారాలకు సంబంధించిన వార్తలు రాస్తున్నారు. సినిమా రివ్యూలు, సినిమాలకు సంబంధించి ప్రత్యేక కథనాలు కూడా రాస్తుంటారు. గతంలో ప్రముఖ మీడియా సంస్థల్లో వివిధ రంగాలకు సంబంధించిన వార్తలు అందించారు. ఆయనకు జర్నలిజంలో 18 ఏళ్లకుపైగా అనుభవం ఉంది.

 

Read More

Trending

  • News
  • Photos
  • Videos
ఏపీలో నేటితో ‘సర్’ ముగింపు.. మీ ఓటు జాగ్రత్త..
SIR17 min ago
2
Delhi police35 min ago
3
Lokesh Kanagaraj54 min ago
4
Sreeleela57 min ago
5
Toxic Charecter in Nayanthara1 hr ago