/ఏపీలో నేటితో ‘సర్’ ముగింపు.. మీ ఓటు జాగ్రత్త..

Last Date for Enumaration Forms submission: దేశ వ్యాప్తంగా అన్ని రాష్ట్రాల్లో గతేడాది నుంచి సమగ్ర ఓటర్ల సవరణ కార్యక్రమం మొదలైంది. దాదాపు మన దగ్గర ఓటరు కార్డుకు సంబంధించి ఒక్కరి పేరు మీద మూడు నాలుగున్నాయి. పుట్టిన ఊరుతో పాటు పనుల నిమిత్తం వివిధ రాష్ట్రాల్లో పనిచేస్తోన్న వారు అక్కడ స్థానికంగా ఓటు హక్కు పొందిన వాళ్లు చాలా మందే ఉంటున్నారు. మన దేశంలో వివిధ ఎన్నికల్లో వేర్వేరు సందర్భాల్లో జరుగుతూ ఉంటాయి. దీంతో చాలా మంది ఓటర్లు.. ఎక్కడ ఎలక్షన్స్ ఉంటే అక్కడ ఓటు వేస్తున్నారు. మనదేశంలో ఒక వ్యక్తికి ఒకటే ఓటు అనేది ఉండాలి. కానీ చాలా మంది ఇల్లీగల్గా పుట్టి పెరిగిన ఊర్లతో పాటు తాముండే నివాస ప్రాంతాల్లో ఓటు వేస్తున్నారు. మరోవైపు చనిపోయిన వాళ్ల ఓట్లను చాలా కాలం నుంచి అలాగే పెండింగ్లో ఉన్నాయి.
ఒక మనిషికి ఒక ఓటు అన్న రాజ్యాంగం ప్రకారం ఎలక్షన్ కమిషన్ పనిచేస్తోంది. రెండు చోట్లా సర్ ప్రక్రియ సందర్భంగా ఎన్యుమరేషన్ పత్రాలు సమర్పిస్తే వారు చట్టరీత్యా నేరస్తులు అవుతారు. వారిని అరెస్ట్ చేసి శిక్షించే అవకాశం ఉందని ఎలక్షన్ కమిషన్ చెబుతుంది.
ప్రస్తుతం తెలంగాణ,ఆంధ్ర ప్రదేశ్ వ్యాప్తంగా SIR (Special Intensive Revision) జరుగుతుంది. అయితే తెలంగాణ కంటే ముందు ఏపీలో ఈ ప్రక్రియ మొదలైంది. అయిత ఈ నెల 14న ముగిసింది. దాదాపు పది రోజులు సర్ ప్రక్రియ పొడిగించారు. నేటితో ఆ గడువు ముగయనుంది. ఒక్కరికి ఒకే అనే నినాదంతో ఈ ప్రాస్స్ను ఎన్నికల సంఘం ప్రారంభించింది. ప్రస్తుతం ఏపీలో 40 లక్షల 40వ వేల ఓట్లను తొలిగించబోతున్నట్టు ఎలక్షన్ కమిషన్ చెబుతుంది.
ఎన్మరేషన్ ఫారం స్వీకరణ డిజిటలైజేషన్ కు ఇవాళ ఒక్క రోజే అవకాశం ఉంది. ఎన్యుమరేషన్ పూర్తి కాకపోతే ఓటర్ లిస్ట్ లో పేరు గల్లంతు
కావడం ఖాయం అని ఎలక్షన్ కమిషన్ చెబుతుంది. మొత్తంగా ఈ ప్రక్రియలో 2002లో మన ఓటుతో పాటు మన తల్లిదండ్రులు.. తాతలకు సంబంధించిన ఓటు వివరాలను నమోదు చేయాల్సి ఉంటుందని ఎలక్షన్ కమిషన్ పేర్కొంది. మొత్తంగా సర్ ప్రక్రియతో చాలా మంది తమ సొంతూళ్లలో ఓటు హక్కును నమోదు చేసుకున్నారు. చిత్తూరు, నెల్లూరు పరిసర ప్రాంతాల్లోని ప్రజలు తమిళనాడు ఓటర్లుగా కొనసాగుతున్నారు. . ఓవరాల్గా చూసుకుంటే 88.76 శాతం ఓటర్లు అర్హులుగా తేలనున్నారు.
ఇప్పటికే ఓటర్లు తాము నింపిన పత్రాలను సంబంధిత బీఎల్వోలకు సమర్పించాలి. లేకపోతే ఈ నెల త్వరలో ప్రకటించే ఓటర్ల ముసాయిదా జాబితాలో మీ పేరు ఉండదు. ఓటర్ల జాబితాలో ఈసీ మీ పేరు డిజిటలైజన్ చేసారో లేదో https://voters.eci.gov.in వెబ్సైట్లోకి వెళ్లి చూసుకోవచ్చు. మీ ఫోటో ఓటరు గుర్తింపు కార్డు నంబర్ నమోదు చేస్తే చాలు డిజటైజ్ అయిందో లేదో మీకు తెలుసుకోవచ్చు.
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