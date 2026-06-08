Tollywood Actor Rahul Ramakrishna tweet on ap deputy cm pawan kalyan: తెలుగు రాష్ట్రాల్లో ఏపీ డిప్యూటీ సీఎం పవన్ కళ్యాణ్ చేసిన మాటలపై మంటలు ఇంకా చల్లారలేదు. దీనిపై ఇంకా రచ్చ నడుస్తునే ఉంది. తెలంగాణ నేతలు మీ అయ్య జాగీరా అన్నపవన్ కళ్యాన్ మాటలకు కౌంటర్ లు ఇస్తునే ఉన్నారు. ఈ క్రమంలో తాజాగా.. నటుడు రాహుల్ రామకృష్ణ చేసిన ట్విట్ మరోసారి రచ్చగా మారి కాంట్రవర్సీ రాజేసింది. నటుడు, కమెడియన్ రాహుల్ రామకృష్ణ ఏపీ డిప్యూటీ సీఎం పవన్ కళ్యాణ్ను ఉద్దేశించి పలు అంశాలను లెవనెత్తారు. ఇది కాస్త సినిమా ఇండస్ట్రీలోను, రాజకీయ పరంగామరింత అగ్నికి ఆజ్యం పోసేదిలా మారింది. ముఖ్యంగా పవన్ కళ్యాణ్ కు చెందిన శాఖలైన గ్రామీణాభివృద్ధి, పంచాయతీరాజ్ శాఖలపై ట్విట్ చేశాడు.
గిరిజన ప్రాంతాల్లో పెసాచట్టం అమలు , అటవీకరణ కార్యక్రమాల అమలు, గ్రామసభల నిర్వహణ మొదలైన అంశాలపై వివరణ ఇవ్వాలని ఆయన కోరారు. దీనితోపాటు సమాచార హక్కు చట్టం (RTI) అమలుపై ప్రశ్నలు సంధించాడు. పవన్ గారునిర్వహిస్తున్న శాఖలో.. సమాచార హక్కు చట్టంలోని సెక్షన్ 4(1)(బి) ప్రకారం ముందస్తు సమాచార వెల్లడిని పూర్తిస్థాయిలో అమలు చేస్తున్నారా?.. అని ట్విట్ చేశాడు. అంతటితో ఆగకుండా మీ అభిమానిగా, బాధ్యతగల పౌరుడిగా అడుతున్నానని రాసుకొచ్చాడు. తనను ట్రొల్స్ చేసిన పర్వాలేదని, కానీ తన ప్రశ్నలకు సమాధానం చెప్పాలని పేర్కొన్నాడు.
కొంత మంది రాహుల్ రామకృష్ణ ను సపోర్ట్ చేస్తుండగా మరికొంత మంది ట్రోల్స్ చేస్తున్నారు. ఇది కాస్త నెట్టింట రచ్చగా మారింది. ఇప్పటికే ఒకవైపు ప్రొఫెసర్ కే నాగేశ్వర్ వివాదం, మరోవైపు తెలంగాణపై చేసిన వ్యాఖ్యల వివాదంతో రచ్చ నడుస్తున్న వేళ , నటుడు రామకృష్ణ ట్విట్ మరో వివాదంగా మారింది. దీనిపై సోషల్ మీడియాలో వేదికగా జనసేన పార్టీ కార్యకర్తలు కౌంటర్ లు ఇస్తున్నారు. ఏదో ట్విట్ లు చేసి ఫెమస్ అవ్వాలనే జిమ్మిక్కులు మానుకొవాలని సెటైర్లు వేస్తున్నారు.
ఇటీవల ప్రతి ఒక్కరు పవన్ కళ్యాణ్ ను విమర్శించి ఏదో ఫెమస్ అవ్వాలని చూస్తున్నారంటూ జనసేన కార్యకర్తలు ఆగ్రహం వ్యక్తం చేస్తున్నారు. తమ నాయకుడి జోలికి వస్తే ఊరుకోబోమని కూడా కౌంటర్ లు ఇస్తున్నారు.
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