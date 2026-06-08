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Rahul Ramakrishna: డిప్యూటీ సీఎం పవన్ కళ్యాణ్‌పై నటుడు రాహుల్ రామకృష్ణ ట్విట్.. నెట్టింట మరో రచ్చ.!.

Rahul rama krishna fires on pawan kalyan: నటుడు రాహుల్ రామకృష్ణ గిరిజన ప్రాంతాల్లో అమలు చేయాల్సిన పెసా చట్టం , అటవీకరణ కార్యక్రమాలు, గ్రామ సభల అమలుపై వివరణ ఇవ్వాలని ట్విట్ చేయడం మరో రచ్చకు కారణమైంది. దీనిపైన జనసేన అభిమానులు నెట్టింట రాహుల్ రామకృష్ణను ట్రోల్స్ చేస్తున్నారు.

Written ByInamdar Paresh
Published: Jun 08, 2026, 02:26 PM IST|Updated: Jun 08, 2026, 02:29 PM IST
Rahul Ramakrishna: డిప్యూటీ సీఎం పవన్ కళ్యాణ్‌పై నటుడు రాహుల్ రామకృష్ణ ట్విట్.. నెట్టింట మరో రచ్చ.!.
Image Credit: pawankalyan(file)

About the Author

Inamdar Paresh

Inamdar Paresh

పరేష్ జీ తెలుగు డిజిటల్ మీడియాలో సబ్ ఎడిటర్‌గా పనిచేస్తున్నారు. ఇక్కడ 2024 నుంచి నేషనల్, సోషల్ మీడియా వైరల్ న్యూస్, క్రైమ్, తెలంగాణ, ఏపీ రాజకీయాలు, ఆస్ట్రాలజీ, లైఫ్  స్టైల్  వ్యవహరాలకు సంబంధించిన వార్తలు రాస్తున్నారు. గతంలో ప్రముఖ మీడియా సంస్థల్లో వివిధ రంగాలకు సంబంధించిన వార్తలు అందించారు.

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