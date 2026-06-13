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Chandrababu: ఏపీకి పెట్టుబడులే లక్ష్యం.. రేపు సింగపూర్‌కు సీఎం చంద్రబాబు

Tomorrow AP CM Chandrababu Singpore Tour For Two Days: ఆంధ్రప్రదేశ్‌ రాష్ట్ర అభివృద్ధి లక్ష్యంగా.. పెట్టుడులు సాధించేందుకు ముఖ్యమంత్రి చంద్రబాబు నాయుడు విదేశీ పర్యటన చేయనున్నారు. రెండు రోజులపాటు సింగపూర్‌లో పర్యటించి.. పెట్టుబడులు సాధన కోసం వెళ్లనున్నారు. దీనికి సంబంధించిన వివరాలు ఇలా ఉన్నాయి.

Written ByRavi Kumar Sargam
Published: Jun 13, 2026, 03:35 PM IST|Updated: Jun 13, 2026, 03:35 PM IST
Chandrababu: ఏపీకి పెట్టుబడులే లక్ష్యం.. రేపు సింగపూర్‌కు సీఎం చంద్రబాబు
Image Credit: Chandrababu Singapore Tour

About the Author

Ravi Kumar Sargam

Ravi Kumar Sargam

సర్గం రవి కుమార్‌. జీ తెలుగు డిజిటల్ మీడియాలో సబ్ ఎడిటర్‌గా పని చేస్తున్నారు. ఇక్కడ 2024 నుంచి రాజకీయాలు, స్పోర్ట్స్, వినోదం, క్రైమ్, జాతీయ వ్యవహరాలకు సంబంధించిన వార్తలు రాస్తున్నారు. గతంలో ప్రముఖ మీడియా సంస్థల్లో వివిధ రంగాలకు సంబంధించిన వార్తలు అందించారు.

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Chandrababu: ఏపీకి పెట్టుబడులే లక్ష్యం.. రేపు సింగపూర్‌కు సీఎం చంద్రబాబు
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