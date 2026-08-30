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Veligonda Project: రేపు తీరనున్న మూడు దశాబ్దాల కల.. వెలిగొండ ప్రాజెక్టు జాతికి అంకితం

Tomorrow Veligonda Project Dedicate To Nation: ఆంధ్రప్రదేశ్‌ ప్రజల దాహార్తి తీర్చే.. ప్రకాశం జిల్లా వరప్రదాయినిగా నిలవనున్న వెలిగొండ ప్రాజెక్టుకు ఏపీ ప్రభుత్వం ప్రారంభించనుంది. దీంతో మూడు దశాబ్దాల కల సాకారం కానుంది. వెలిగొండ ప్రాజెక్టు ప్రారంభోత్సవం విశేషాలు ఇవే..

Written ByRavi Kumar Sargam
Published: Aug 30, 2026, 09:12 PM IST|Updated: Aug 30, 2026, 09:12 PM IST
Veligonda Project: రేపు తీరనున్న మూడు దశాబ్దాల కల.. వెలిగొండ ప్రాజెక్టు జాతికి అంకితం
Image Credit: Veligonda Project

About the Author

Ravi Kumar Sargam

Ravi Kumar Sargam

సర్గం రవి కుమార్‌. జీ తెలుగు డిజిటల్ మీడియాలో సబ్ ఎడిటర్‌గా పని చేస్తున్నారు. ఇక్కడ 2024 నుంచి రాజకీయాలు, స్పోర్ట్స్, వినోదం, క్రైమ్, జాతీయ వ్యవహరాలకు సంబంధించిన వార్తలు రాస్తున్నారు. గతంలో ప్రముఖ మీడియా సంస్థల్లో వివిధ రంగాలకు సంబంధించిన వార్తలు అందించారు.

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