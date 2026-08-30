/Veligonda Project: రేపు తీరనున్న మూడు దశాబ్దాల కల.. వెలిగొండ ప్రాజెక్టు జాతికి అంకితం

Veligonda Project: మూడు దశాబ్దాల కల సాకారం దిశగా వెలిగొండ ప్రాజెక్టు నిలవనుంది. వెలిగొండ సొరంగం నుంచి నీరు విడుదలవుతుండడంతో ప్రకాశం జిల్లా రైతులు సంబరపడుతున్నారు. వెలిగొండ ప్రాజెక్టు సొరంగం నుంచి జలధారగా కృష్ణమ్మ జలాలు వస్తున్నాయి. దశాబ్దాల నిరీక్షణకు తెరదించుతూ వెలిగొండ నుంచి రేపు కృష్ణా జలాలు పరుగులు తీస్తున్నాయి. కృష్ణా జలాల రాకతో కరువు ప్రాంతం జలకళ సంతరించుకోనుంది.
కరవు నేల చరిత్రలో సువర్ణ అధ్యాయంగా వెలిగొండ ప్రాజెక్టు ప్రారంభోత్సవం నిలవనుంది. వెలిగొండ ప్రాజెక్టు కోసం దశాబ్దాలుగా లక్షలాది మంది రైతుల ఎదురుచూపులు ఫలించనున్నాయి. శ్రీశైలం బ్యాక్ వాటర్ నుంచి వెలిగొండ ప్రాజెక్టుకు వస్తున్న కృష్ణా జలాలు ప్రకాశం జిల్లాలో పరవళ్లు తొక్కనున్నాయి. ఫీడర్ కెనాల్ గేట్లు ఎత్తి రేపు నల్లమల సాగర్కు 10.7 టీఎంసీల నీరును సీఎం చంద్రబాబు విడుదల చేయనున్నారు. ఆనాడు శంకుస్థాపన చేసిన చంద్రబాబు ఈరోజు ప్రారంభం చేయనుండడం విశేషం.
రెండేళ్లలో భారీగా ఖర్చు
ప్రకాశం, మార్కాపురం జిల్లా ప్రజల నీటి కష్టాలు వెలిగొండ ప్రాజెక్టు తీర్చనుంది. కరవు నేలకు కృష్ణమ్మను తెస్తున్న ఆ ప్రాజెక్టు ప్రారంభోత్సవంపై అందరి కళ్లు పడ్డాయి. వెలిగొండ పండుగతో ప్రతి గ్రామం కళకళలాడుతోంది. కలగా మిగిలిపోతుందనుకున్న వెలిగొండను కళ్ల ముందుకు రావడంతో రైతులు సంతోషం వ్యక్తం చేస్తున్నారు. రెండేళ్లలో వెలిగొండపై రూ.2,400 కోట్లకు పైగా కూటమి ప్రభుత్వం ఖర్చు చేసింది.
తీరనున్న సమస్యలు
వెలిగొండ ప్రాజెక్టుతో ప్రకాశం, మార్కాపురం జిల్లాల రైతాంగానికి కొత్త భరోసా. కృష్ణమ్మ రాకతో కరవు నేలలో కొత్త ఆశలు
ఫ్లోరైడ్ సమస్యకు శాశ్వత పరిష్కారం లభించనుంది. తీవ్రమైన ప్లోరైడ్ సమస్యతో కొట్టుమిట్టాడుతున్న పశ్చిమ ప్రకాశం ప్రాంతానికి మంచి రోజులు
ఈ ప్రాజెక్టు పూర్తితో సాగు, తాగునీటికి ఇబ్బందులు తొలగనున్నాయి.
ఇంటింటికీ కుళాయి ద్వారా తాగునీటి సరఫరా జరగనుంది.
భారీగా పరిహారం
నిర్వాసితుల కుటుంబాలకు వేగంగా పరిహారం ప్రభుత్వం అందించింది. మూడు విడతల్లోనే 6,206 కుటుంబాలకు రూ.768 కోట్లు ప్రభుత్వం అందించగా.. అదనంగా మరో రూ.169 కోట్లు ప్రకటించింది. 2019 తర్వాత 18 ఏళ్ల నిండిన వారికి రూ.2 లక్షల చొప్పున పరిహారం ప్రభుత్వం ఇచ్చింది.
నిర్వాసితులకు గౌరవం
నిర్వాసిత మహిళలను గౌరవించేలా చీర, పసుపు, కుంకుమ, గాజులు అందించాలని సీఎం చంద్రబాబు ఆదేశాలు ఇచ్చారు. ఈ మేరకు ఏర్పాట్లు చేసిన అధికార యంత్రాంగం. నిర్వాసితులకు చెందిన 4,933 పశువులకు 30 రోజుల పాటు దాణా అందించనున్నారు. అంతేకాకుండా 10 వేల మందికి 25 కిలోల బియ్యం, కిలో పప్పు, కిలో చక్కెర, లీటర్ నూనె, 2 కిలోల ఉల్లిపాయలు, 2 కిలోల బంగాళాదుంపలతో నిత్యావసరాల కిట్ ఇవ్వనున్నారు.