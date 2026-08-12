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Amaravati: రేపే ప్రారంభం.. రాజధాని అమరావతికి రాచమార్గం సీడ్‌ యాక్సెస్‌ రోడ్డు

ఆంధ్రప్రదేశ్‌ రాజధాని అమరావతి నిర్మాణంలో మరో కీలక ఘట్టం ఆవిష్కృతం కానుంది. రాజధానికి రాచమార్గంగా.. రవాణా వ్యవస్థకు వెన్నెముకగా సీడ్‌ యాక్సెస్‌ రోడ్డు నిలవనుంది. అత్యంత ప్రతిష్టాత్మకంగా నిర్మించిన ఇ-3 సీడ్‌ యాక్సెస్‌ రోడ్డు రేపు ప్రారంభం కాబోతున్నది. సీడ్‌ యాక్సెస్‌ రోడ్డుతోపాటు బకింగ్‌హామ్‌ కెనాల్‌పై నిర్మించిన స్టీల్‌ బ్రిడ్జిని రేపు ప్రభుత్వం ప్రారంభించనుంది. ఈ రోడ్డు ప్రారంభంతో రాజధాని ప్రాంతం అమరావతికి రాకపోకలు సాగించేందుకు సులువు కానుంది.

Written ByRavi Kumar Sargam
Published: Aug 12, 2026, 11:58 PM IST|Updated: Aug 13, 2026, 12:12 AM IST
Amaravati: రేపే ప్రారంభం.. రాజధాని అమరావతికి రాచమార్గం సీడ్‌ యాక్సెస్‌ రోడ్డు
Image Credit: Seed Access Road Amaravati

About the Author

Ravi Kumar Sargam

Ravi Kumar Sargam

సర్గం రవి కుమార్‌. జీ తెలుగు డిజిటల్ మీడియాలో సబ్ ఎడిటర్‌గా పని చేస్తున్నారు. ఇక్కడ 2024 నుంచి రాజకీయాలు, స్పోర్ట్స్, వినోదం, క్రైమ్, జాతీయ వ్యవహరాలకు సంబంధించిన వార్తలు రాస్తున్నారు. గతంలో ప్రముఖ మీడియా సంస్థల్లో వివిధ రంగాలకు సంబంధించిన వార్తలు అందించారు.

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