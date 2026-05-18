Matsyakarula Sevalo Scheme Amount Release: సముద్రపు వేటపైనే జీవనోపాధిపై ఆధారపడిన మత్య్సకారుల కుటుంబాలకు ఏపీ ప్రభుత్వం అండగా నిలుస్తోంది. వేటకు విరామం ఇవ్వడంతో ఉపాధి కోల్పోయి ఇబ్బందులు పడే మత్య్సకారులకు ఏపీ ప్రభుత్వం వరుసగా రెండో ఏడాది ఆర్థిక సహాయం అందించనుంది. గంగపుత్రులకు రెండో ఏడాది కూటమి ప్రభుత్వం మత్య్సకారుల సేవలో పథకం నిధులను సీఎం చంద్రబాబు విడుదల చేయనున్నారు. నెల్లూరు జిల్లా పర్యటనలో ఏపీ ప్రభుత్వం ‘మత్స్యకారుల సేవలో’ కింద ప్రతీ కుటుంబానికి రూ.20 వేలు జమ చేయడంతో 1.30 లక్షల కుటుంబాలకు రూ.262 కోట్లు లబ్ది జరగనుంది.
వేట నిషేధ కాలంలో ఇబ్బందులు ఎదుర్కోకుండా మత్స్యకారులను ఆదుకునేందుకు కూటమి ప్రభుత్వం ‘మత్స్యకారుల సేవలో’ పథకం కింద ఏడాదికి రూ.20 వేలు ఆర్థిక సాయం అందిస్తోంది. రాష్ట్రవ్యాప్తంగా 1,30,796 మత్స్యకార కుటుంబాలకు రూ.262 కోట్ల ఆర్థిక సహాయాన్ని ప్రభుత్వం మత్య్సకారుల ఖాతాల్లో జమ చేయనుంది. నెల్లూరు జిల్లా కావలి మండలం తుమ్మలపెంట గ్రామంలో జరిగే కార్యక్రమంలో సీఎం చంద్రబాబు మత్య్సకార కుటుంబాలకు నిధులు విడుదల చేయనున్నారు.
ప్రతీ ఏటా ఏప్రిల్ 15 నుంచి జూన్ 14 వరకు 61 రోజుల పాటు సముద్రంలో చేపలు పిల్లలు పెట్టే సమయంలో వేటకు విరామం ఉండే విషయం తెలిసిందే. వేట నిషేధం ఉండడంతో మత్స్యకారులు వేటకు వెళ్లకపోవడంతో ఉపాధి కోల్పోతున్నారు. వారి జీవనానికి ఇబ్బంది లేకుండా చేసేందుకు ప్రభుత్వం ప్రతీ కుటుంబానికి రూ.20 వేల చొప్పున ఆర్థిక సాయం అందిస్తోంది.
వేట నిషేధ సమయంలో మత్య్సకారులకు రూ.20 వేలు ఆర్థికసాయం ఇస్తామని ఎన్నికల మేనిఫెస్టోలో ఎన్డీఏ కూటమి హామీ ఇచ్చిన విషయం తెలిసిందే. ఈ పథకంలో భాగంగా గతేడాది 1,21,433 కుటుంబాలకు రూ.243 కోట్లు సాయం అందించగా... ఈ ఏడాది 1,30,796 మత్స్యకార కుటుంబాలకు రూ.262 కోట్ల ఆర్థిక సాయాన్ని అందిస్తోంది. ఈ ఏడాది లబ్ధిదారు కుటుంబాల సంఖ్య కూడా పెరగ్గా.. రెండేళ్లలో మత్య్సకారుల కుటుంబాలకు రూ.505 కోట్లను ప్రభుత్వం సహాయంగా అందించింది.
బాధిత కుటుంబాలకు భరోసా
మత్య్సకారులకు ఈ సహాయంతోపాటు మరికొన్ని సంక్షేమ కార్యక్రమాలు కూటమి ప్రభుత్వం అందిస్తోంది. వేటకు వెళ్లి ప్రమాదవశాత్తు మరణించిన మత్స్యకారుల కుటుంబాలకు పరిహారం సకాలంలో అందిస్తోంది. 2024-25లో 63 క్లెయిమ్స్కు రూ.3.15 కోట్లు, 2025-26లో 113 పెండింగ్ క్లెయిమ్స్కు రూ.5.65 కోట్లను ప్రభుత్వం చెల్లించింది. అం
సీఎం చంద్రబాబు పర్యటన
==> మత్య్సకారుల సేవలో పథకం నిధుల విడుదల కార్యక్రమం నెల్లూరు జిల్లా కావలి నియోజకవర్గం తుమ్మలపెంట గ్రామంలో జరగనుంది.
==> ఉదయం 9.30 గంటలకు అమరావతి క్యాంప్ కార్యాలయం నుంచి బయలుదేరుతారు
==> ఉదయం 10.30 గంటలకు కావలి మండలం తుమ్మలపెంటకు చేరుకుంటారు
==> 10.45 గంటలకు ప్రజావేదిక సభలో పాల్గొని సీఎం చంద్రబాబు ప్రసంగం
==> 11.55 నిమిషాలకు మత్య్సకారులకు నిధులు విడుదల చేస్తారు
==> మధ్యాహ్నం 01.15 గంటలకు గ్రామంలోని మత్య్సకార కుటుంబాలతో సమావేశం
==> మధ్యాహ్నం 2 గంటలకు టీడీపీ శ్రేణులతో సమీక్షా సమావేశం
==> సాయంత్రం 04.45 గంటలకు తిరిగి అమరావతికి చేరుకుంటారు