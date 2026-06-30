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రేపు సత్యవేడులో ప్రముఖ కంపెనీ ప్రారంభం.. సీఎం చంద్రబాబు షెడ్యూల్ ఇదే!

Tomorrow Hero Motors GPC Groundbreaking Ceremony At Satyavedu: రేపు ఏపీ పారిశ్రామిక రంగంలో మరో కీలక మైలురాయికి అడుగుపెట్టనుంది. ప్రముఖ ద్విచక్ర వాహనాల తయారీ కంపెనీ మరో యూనిట్‌ ప్రారంభం కానుంది. సీఎం చంద్రబాబు పర్యటనలో భాగంగా సత్యవేడులో హీరో మోటర్స్‌ జీపీఎస్‌కు శంకుస్థాపన జరగనుంది.

Written ByRavi Kumar Sargam
Published: Jun 30, 2026, 06:50 AM IST|Updated: Jun 30, 2026, 06:50 AM IST
రేపు సత్యవేడులో ప్రముఖ కంపెనీ ప్రారంభం.. సీఎం చంద్రబాబు షెడ్యూల్ ఇదే!
Image Credit: Chandrababu TourSource: Bureau

About the Author

Ravi Kumar Sargam

Ravi Kumar Sargam

సర్గం రవి కుమార్‌. జీ తెలుగు డిజిటల్ మీడియాలో సబ్ ఎడిటర్‌గా పని చేస్తున్నారు. ఇక్కడ 2024 నుంచి రాజకీయాలు, స్పోర్ట్స్, వినోదం, క్రైమ్, జాతీయ వ్యవహరాలకు సంబంధించిన వార్తలు రాస్తున్నారు. గతంలో ప్రముఖ మీడియా సంస్థల్లో వివిధ రంగాలకు సంబంధించిన వార్తలు అందించారు.

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