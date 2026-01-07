English हिन्दी हिंदुस्तान मराठी বাংলা தமிழ் മലയാളം ગુજરાતી తెలుగు ಕನ್ನಡ ଓଡ଼ିଶା ਪੰਜਾਬੀ Business Tech World Movies Health
Amaravati Avakai: రేపటి నుంచి ఆవకాయ్ -అమరావతి ఉత్సవాలు.. ఏ రోజు ఏముంటాయంటే?

Amaravati Avakai Festival Starts From Tomorrow And End January 10th: రాజధాని అమరావతికి విశేష గుర్తింపు తీసుకురావాలనే ప్రయత్నంలో భాగంగా ఏపీ ప్రభుత్వం ఆవకాయ్ -అమరావతి ఉత్సవాలు నిర్వహించనుండగా.. రేపటి నుంచి ఆ ఉత్సవాలు ప్రారంభం కానున్నాయి. ఏ రోజు ఏయే కార్యక్రమాలు ఉంటాయో తెలుసుకుందాం.

Written by - Ravi Kumar Sargam | Last Updated : Jan 7, 2026, 07:35 PM IST

Amaravati Avakai: రేపటి నుంచి ఆవకాయ్ -అమరావతి ఉత్సవాలు.. ఏ రోజు ఏముంటాయంటే?

Amaravati Avakai Festival: ఏపీ ప్రభుత్వం ప్రతిష్టాత్మకంగా నిర్వహిస్తున్న 'ఆవకాయ్ -అమరావతి సినిమా, కళా, సంస్కృతి, సాహిత్యోత్సవం' రేపు అంటే జనవరి 8వ తేదీ నుంచి ప్రారంభం కానుంది. రాష్ట్ర పర్యాటక శాఖ, టీమ్ వర్క్స్ ఆర్ట్స్ సంయుక్త నిర్వహణలో 3 రోజుల పాటు ఆవకాయ్ అమరావతి ఉత్సవాలు జరగనున్నాయి. తెలుగు సినిమా, సాంస్కృతిక,  కళా, సాహిత్య వైభవాన్ని ప్రపంచానికి చాటడమే లక్ష్యంగా విజయవాడలోని పున్నమి ఘాట్, భవాని ద్వీపంలో సర్వాంగ సుందరంగా వేడుకలు నిర్వహించనున్నారు. ఉత్సవాల్లో భాగంగా సినిమా ప్రదర్శనలు, సాహిత్య చర్చలు, కవితా పఠనాలు, సంగీతం, నృత్యం, నాటకాలు, వర్క్ షాప్ లు, సాంస్కృతిక భాషణలు, ఆధునిక కళా ప్రదర్శనలు ఉండనున్నాయి. ఈ ఉత్సవాలు వీక్షించాలనుకునే సందర్శకులకు ప్రవేశం ఉచితం. 

Also Read: King Cobra: హీరోయిన్‌ సదా సాహసం.. 16 అడుగుల భారీ పాము రెస్క్యూ

సంక్రాంతి పండుగ సందర్భంగా విజయవాడలో మరో కళా సంబరం జరగనుంది. ఏపీ రాజధాని అమరావతిలో భాషా ప్రాభవాన్ని, కళా వైభవాన్ని చేసుకోవడానికి 'ఆవకాయ్ - అమరావతి సినిమా, సంస్కృతి, సాహిత్యోత్సవం' నిర్వహించనున్నారు. కృష్ణా నది తీరాన ఉన్న పున్నమి ఘాట్, భవానీ ఐలాండ్‌లో ఆవకాయ్ అమరావతి ఉత్సవాలు 3 రోజుల పాటు జరగనుండగా ఆ ఉత్సవాల ఏర్పాట్లను ప్రభుత్వం సమీక్షించింది. ఈ ఉత్సవాలను చంద్రబాబు, పవన్‌ కల్యాణ్ ప్రారంభించనున్నారు.

Also Read: Tirumala Tickets: తిరుమల భక్తులకు భారీ శుభవార్త.. 9వ తేదీ నుంచి ఆన్‌లైన్‌లో శ్రీవాణి టికెట్లు

ఉత్సవాల ఏర్పాట్లను మంత్రి కందుల దుర్గేష్ ఆధ్వర్యంలో పర్యాటక శాఖ ఎండీ ఆమ్రపాలి కాట, అధికారులు పరిశీలించారు. ఈ సందర్భంగా మంత్రి కందుల దుర్గేష్ మాట్లాడుతూ.. సాంకేతికతతో కూడిన ఆర్థిక వృద్ధిని సాధిస్తూనే.. రాష్ట్ర సంస్కృతిని కాపాడుకోవాలనే ఉద్దేశంతో తమ ప్రభుత్వం ముందుకువెళ్తుందని తెలిపారు. ఈ సందర్భంగా రాష్ట్రం సాధించిన పురోగతిని, సాంస్కృతిక మూలాలను ప్రపంచానికి చాటిచెప్పేలా ఈ ఉత్సవాలు దోహదపడతాయని వివరించార. ఎలాంటి అవాంఛనీయ ఘటనలు చోటు చేసుకోకుండా ప్రణాళికాబద్ధంగా ఏర్పాట్ల ప్రక్రియను పూర్తి చేసినట్లు చెప్పారు.

Also Read: Kavitha Congress: కాంగ్రెస్‌లోకి కేసీఆర్‌ గారాలపట్టీ కల్వకుంట్ల కవిత.. ఇదిగో ప్రూఫ్!

తొలి రోజు రేపు

  • ఉత్సవాల ప్రారంభ రోజు రేపు గురువారం సాయంత్రం 4.45 గం.లకు భారీ తోలుబొమ్మలాట, డ్రమ్స్ ప్రదర్శన
  • జమ్మెర్స్ వారితో సంగీత ప్రదర్శన
  • పున్నమి ఘాట్ దగ్గర హారతి కార్యక్రమం
  • ఒమాజియో పెర్ఫార్మింగ్ కంపెనీ వారి హర్ ఫ్రేమ్స్, హర్ ఫైర్ కార్యక్రమం

రెండో రోజు (జనవరి 9)

  • జనవరి 9వ తేదీన ఉదయం 11 నుంచి భవానీ ఐల్యాండ్‌లో, సాయంత్రం 5 గంటలకు పున్నమిఘాట్‌లలో వేడుకలు జరుగుతాయి. భవానీ ద్వీపంలో సినిమాల్లో ప్రతినాయకుల పాత్రపై జరిగే చర్చలో ఎస్.హుస్సేన్ జైదీ, యండమూరి వీరేంద్రనాథ్, సుధీర్ మిశ్రా పాల్గొననున్నారు. 
  • తుహోన్ ఆదిత్యరాయ్‌తో మార్షల్ ఆర్ట్స్‌పై శిక్షణా శిబిరం
  • మధ్యాహ్నం 12 గంటలకు భారతీయ పురాణాలు, కథ చెప్పే విధానంలో పరిణామక్రమం అంశంపై బ్నిం, కస్తూరి మురళీకృష్ణ,సంజీవ్ పస్రిచా, మొతాలీ అనురాధలు సంభాషణ
  • ప్రముఖ నగాడా వాయిద్యకారులు నాథులాల్ సోలంకితో నగడా శిక్షణా శిబిరం
  • స్టోరీ అవర్ యూకే వారితో సంగీత, మాటలతో సార్వత్రిక కథలపై కథా కాలపేక్షం
  • ప్రముఖ తోలుబొమ్మలాట కళాకారుడు షమీమ్‌తో తోలుబొమ్మల తయారీలో శిక్షణ
  • ఓటీటీ యుగంలో సినిమా అంశంపై లీనా యాదవ్, శిబిశిష్ సర్కార్, సౌగుట ముఖర్జీ, సుప్రియ యార్లగడ్డ, సునీల్ చైనాని, శ్రీరూపా మిత్ర చర్చ కార్యక్రమం
  • ప్రఖ్యాత ఫ్రెంచ్ నృత్య కళాకారులు గిల్లెస్ చుయెన్ తో డాన్స్ శిక్షణా శిబిరం
  • నవల నుంచి సినిమా వరకు వల్లి పద్మాంజలితో యండమూరి వీరేంద్రనాథ్, ఎ.కోదండరామిరెడ్డి సంభాషణ
  • పున్నమిఘాట్ లో చందన బాల కల్యాణ్ కర్ణాటక, అధ్యాత్మిక సంగీత విభావరి
  • వనశ్రీ రచించిన 'రస' ఐక్యం కూచిపూడి నృత్యం నాటకీయ కథ ప్రదర్శన
  • శ్యామ్ రక్షంద జలీల్ తో ప్రియ సారయ్యా, శేఖర్ రావ్జ్యాని, కాసర్ల సంభాషణ, ప్రియ సరైయ లతో సినిమాల్లో సంగీతం, కవిత్వం అంశంపై చర్చ
  • అనుభూతినిచ్చే ముషైరాపై అజర్ ఇక్బాల్, ఇక్బాల్ అష్హర్, ఖుష్బీర్ సింగ్ షాద్, డా. నుస్రత్ మెహదీ, పాయల మురళీకృష్ణ, పాపులర్ మెరతి, సైఫ్ నిజామి, సర్దార్ ఖలీమ్ చర్చ
  • ఆజ్ రంగ్ హై కె.శ్రీనివాసరావు, ఆచార్య జయప్రద, ఆచార్య తడకమళ్ల విజయ్ కుమార్ లచే సంగీత విభావరి

మూడో రోజు

  • జనవరి 10 చివరి రోజు కథా కాలక్షేపంతో పాటు నీటిపై రాతలు అంశంపై  తెలుగులో కథ చెప్పే కళశ్రీ కరుణతో బ్నిం, సన్నపురెడ్డి వెంకట్రామిరెడ్డితో చర్చా కార్యక్రమం
  • సినిమా, పాత్రికేయ వృత్తి అంశంపై చల్లా భాగ్యలక్ష్మీతో వర ముళ్లపూడి, వడ్డి ఓం ప్రకాష్ నారాయణ సంభాషణ
  • తెలుగు సాహిత్యం, సినిమా వైభవంపై మోతాలీ అనురాధతో కస్తూరి మురళీకృష్ణ, మామిడి హరికృష్ణ, శ్రీపతి వర్మ వేదాంతం మధ్య సంభాషణ
  • పదాలకు సరిహద్దులు లేవు అనే అంశంపై చర్చ
  • పున్నమి ఘాట్‌లో చౌరస్తా వారితో సంగీత ప్రదర్శన
  • నట సార్వభౌమ ఎన్టీఆర్ నట విశ్వరూపానికి నివాళులు అర్పించే కార్యక్రమం
  • ప్రేమ కథా సంగీత నాటకం ప్రదర్శనతో ఉత్సవం ముగుస్తుంది.

Amaravati Avakai FestivalVijayawadaPunnami GhatBhavani IslandAP govt

