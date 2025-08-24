English हिन्दी हिंदुस्तान मराठी বাংলা தமிழ் മലയാളം ગુજરાતી తెలుగు ಕನ್ನಡ ଓଡ଼ିଶା ਪੰਜਾਬੀ Business Tech World Movies Health

Heavy Rains: రేపు అల్పపీడనం? దీని ప్రభావంతో తెలంగాణ, ఆంధ్రప్రదేశ్‌లో భారీ వర్షాలు

Tomorrow Low Pressure Will Form In Bay Of Bengal With Effect Heavy Rains: తెలంగాణ, ఆంధ్రప్రదేశ్‌ రాష్ట్రాల్లో మళ్లీ భారీ వర్షాలు పడే అవకాశం ఉంది. బంగాళాఖాతంలో అల్పపీడనం ఏర్పడనున్నట్లు తెలుస్తోంది. దీని ప్రభావంతో తెలంగాణ, ఆంధ్రప్రదేశ్‌లో మోస్తరు నుంచి భారీ వర్షాలు ఏర్పడనున్నట్లు వాతావరణ శాఖ తెలిపింది.

Written by - Ravi Kumar Sargam | Last Updated : Aug 24, 2025, 03:05 PM IST

Heavy Rains: రేపు అల్పపీడనం? దీని ప్రభావంతో తెలంగాణ, ఆంధ్రప్రదేశ్‌లో భారీ వర్షాలు

Low Pressure: బంగాళాఖాతంలో మరో అల్పపీడనం ఏర్పడనుంది. బంగాళాఖాతంలో ఒడిశా-పశ్చిమబెంగాల్‌ తీరాల్లో ఆగస్టు 25న (సోమవారం) అల్పపీడనం ఏర్పడే అవకాశముందని వాతావరణ శాఖ తెలిపింది. ఈ ప్రభావంతో ఉత్తర కోస్తాలో ఆగస్టు 26,27 తేదీల్లో ఉత్తర కోస్తాలో వర్షాలు కురుస్తాయిన పేర్కొంది. శ్రీకాకుళం, పార్వతీపురం మన్యం, విజయనగరం, విశాఖపట్నం జిల్లాల్లో భారీ వర్షాలు కురుస్తాయని తెలిపింది. రాబోయే మూడు రోజుల్లో రాష్ట్రంలోని కొన్ని ప్రాంతాల్లో తేలికపాటి నుంచి ఓ మోస్తరు వర్షాలు కురిసే అవకాశం ఉందని పేర్కొంది.

Also Read: Liquor Ban: మందుబాబులకు భారీ షాక్.. ఆంధ్రప్రదేశ్‌లో రూ 99 మద్యం బంద్‌?

ఆగస్టు 25వ తేదీన ఏపీలో కాకినాడ, కోనసీమ, తూర్పు గోదావరి, పశ్చిమ గోదావరి జిల్లాల్లో అక్కడక్కడ తేలికపాటి నుంచి మోస్తరు వర్షాలు.. మిగతా జిల్లాల్లో కొన్నిచోట్ల తేలికపాటి వర్షాలు కురిసే అవకాశం ఉందని ఏపీ విపత్తుల నిర్వహణ సంస్థ పేర్కొంది. మరోవైపు మూడు రోజులుగా రాష్ట్రంలో వర్షాలు తగ్గాయి. ఈ నేపథ్యంలోనే గోదావరి, కృష్ణా నదులలో వరద తగ్గుముఖం పట్టింది. భద్రాచలం వద్ద ప్రస్తుతం నీటిమట్టం 39.2 అడుగులకు చేరింది. ప్రస్తుతం అక్కడ ఎలాంటి ప్రమాద హెచ్చరిక అమలులో లేదు. కూనవరం వద్ద నీటిమట్టం 18.99 మీటర్లు, పోలవరం వద్ద 12.65 మీటర్లుగా ఉంది. మరోవైపు ధవళేశ్వరం ఇన్ ఫ్లో, ఔట్‌ ఫ్లో 12.34 లక్షల క్యూసెక్కులుగా ఉంది.

Also Read: DA Hike: ప్రభుత్వ ఉద్యోగులకు భారీ గిఫ్ట్‌.. 2 శాతం డీఏ ప్రకటించిన ప్రభుత్వం

కృష్ణా నదిలో వరద ప్రవాహం విషయానికి వస్తే... శ్రీశైలం డ్యాం వద్ద ఇన్ ఫ్లో 4.73, ఔట్ ఫ్లో 5.14 లక్షల క్యూసెక్కులు ఉంది. నాగార్జునసాగర్ వద్ద ఇన్ ఫ్లో 4.45, ఔట్ ఫ్లో4.05 లక్షల క్యూసెక్కులు ఉంది. ప్రకాశం బ్యారేజ్ వద్ద ఇన్‌ఫ్లో 3.92 లక్షల క్యూసెక్కులు ఉండగా.. ఔట్ ఫ్లో కూడా అదే స్థాయిలో ఉంది. దీంతో అక్కడ మొదటి హెచ్చరిక ఉపసంహరించారు. వరద పూర్తి స్థాయిలో తగ్గే వరకు ప్రజలు జాగ్రత్తగా ఉండాలని సూచించారు. లోతట్టు ప్రాంత ప్రజలు అప్రమత్తంగా ఉండాలని హెచ్చరించారు.

Also Read: Govt Employees: డీఏలు, పీఆర్సీ కోసం పోరాటం ఉధృతం.. నేడు ప్రభుత్వ ఉద్యోగుల భారీ ధర్నా

