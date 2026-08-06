/రేపే ఏపీలో కొత్త సంక్షేమ పథకం ప్రారంభం.. ఒక్కొక్కరి బ్యాంకు ఖాతాలో రూ.25 వేలు

Nethanna Sevalo Scheme: మరో కొత్త సంక్షేమ పథకం ఆంధ్రప్రదేశ్ ప్రభుత్వం అమలు చేయనుంది. ఒక్కొక్క కుటుంబంలో రూ.25 వేలు ఆర్థిక సహాయం అందించే పథకానికి రేపు ప్రభుత్వం శ్రీకారం చుట్టనుంది. నేరుగా లబ్ధిదారుల బ్యాంకు ఖాతాల్లో ప్రభుత్వం డబ్బులు జమ చేయనుంది. చేనేతలకు అండగా నిలువాలనే ఉద్దేశంతో ప్రారంభిస్తున్న పథకం పేరు 'నేతన్న సేవలో’ పథకం. చేనేత కుటుంబాలకు ఈ పథకం వర్తించనుంది. ఈ పథకం కింద ఒక్కో కుటుంబానికి రూ.25 వేలు అందిస్తున్నారు.
నేత వృత్తి చేసే చేనేత కుటుంబాలకు ఏపీ ప్రభుత్వం కొత్త పథకాన్ని ప్రారంభించనుంది. ఇప్పటికే ఉచిత విద్యుత్, రాయితీలు, 50 ఏళ్లకే పింఛన్ అందిస్తుండగా తాజాగా చేనేతల సంక్షేమానికి మరో పథకానికి శ్రీకారం చుట్టింది. నేతన్న సేవలో పేరుతో ప్రారంభిస్తున్న ఈ పథకం కింద ఒక్కో చేనేత కుటుంబానికి రూ.25 వేల చొప్పున ప్రభుత్వం ఆర్థిక సహాయం అందించనుంది. 7వ తేదీన జాతీయ చేనేత దినోత్సవం సందర్భంగా ఈ పథకాన్ని ముఖ్యమంత్రి చంద్రబాబు ప్రారంభించనున్నారు.
నేతన్న సేవలో పథకంలో భాగంగా అర్హత కలిగిన ప్రతి నేతన్న కుటుంబానికి రూ.25 వేల సాయం దక్కనుంది. రాష్ట్ర వ్యాప్తంగా 71,536 కుటుంబాలకు ఈ పథకం వర్తింపచేయనుండగా.. రూ.179 కోట్లు ప్రభుత్వం ఖర్చు చేయనుంది. ఈ పథకమే కాకుండా ఇప్పటికే కొన్ని పథకాలు, సంక్షేమ కార్యక్రమాలు చేనేత కుటుంబాలకు ఏపీ ప్రభుత్వం అందిస్తోంది. చేనేత కుటుంబాలకు నెలకు 200 యూనిట్లు, పవర్లూమ్కు 500 యూనిట్ల వరకూ ఉచిత విద్యుత్ అందిస్తున్న విషయం తెలిసిందే.
==> ఉచిత విద్యుత్తో 62,541 చేనేత కుటుంబాలు, 10,032 పవర్లూమ్ యూనిట్లకు ప్రయోజనం దక్కుతోంది. దీనికి ఏటా రూ.150 కోట్లు ఖర్చవుతోంది.
==> ఏడాదికి రూ.420 కోట్లు ఖర్చుచేసి 50 ఏళ్లు నిండిన 85 వేల మంది చేనేతలకు రూ.4 వేల చొప్పున ఏపీ ప్రభుత్వం చెల్లిస్తోంది.
==> 109 ప్రాథమిక చేనేత సహకార సంఘాలకు క్యాష్ క్రెడిట్ ద్వారా రూ.79 కోట్లు అందించింది.
==> ఉప్పాడలో ప్రత్యేక మౌలిక సదుపాయాల ప్రాజెక్టు, మంగళగిరిలో హ్యాండ్లూమ్ పార్కుతో పాటు అమరావతిలోని శాఖమూరులో చేనేత, హస్తకళల మ్యూజియం ఏర్పాటు
==> విశాఖపట్నంలో రూ.4,200 కోట్ల పెట్టుబడితో సుస్థిర టెక్స్టైల్ రీసైక్లింగ్ యూనిట్ ఏర్పాటు
రేపు నేతన్న సేవలో పథకం ప్రారంభోత్సవ షెడ్యూల్
రేపు నేతన్న సేవలో పథకం ఏపీ ప్రభుత్వం లాంఛనంగా ప్రారంభించనుంది. చీరాల నియోజకవర్గంలో ముఖ్యమంత్రి చంద్రబాబు ఈ పథకాన్ని ప్రారంభిస్తారు. శుక్రవారం ఉదయం 10.30 గంటలకు ఉండవల్లిలోని క్యాంప్ కార్యాలయం నుంచి బయలుదేరి వేటపాలెం మండలం కొత్తపేట గ్రామానికి ఉదయం 10.50 గంటలకు చేరుకుంటారు. 11.05 గంటలకు ప్రజావేదిక సభలో పాల్గొని ప్రసంగం చేస్తారు. మధ్యాహ్నం 01.35 గంటలకు జాండ్రపేటలో చేనేతల వర్క్షాప్లో లబ్ధిదారులతో ముఖాముఖి నిర్వహిస్తారు.