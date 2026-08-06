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రేపే ఏపీలో కొత్త సంక్షేమ పథకం ప్రారంభం.. ఒక్కొక్కరి బ్యాంకు ఖాతాలో రూ.25 వేలు

Tomorrow AP Govt Will Deposit Rs 25k In To Bank Accounts Of Nethanna Sevalo Scheme Amount: ఆంధ్రప్రదేశ్‌ ప్రభుత్వం మరో కొత్త సంక్షేమ పథకాన్ని ప్రారంభించబోతున్నది. ఒక్కొక్క కుటుంబంలో రూ.25 వేలు ఆర్థిక సహాయం అందించే పథకానికి రేపు ప్రభుత్వం శ్రీకారం చుట్టనుంది. ఆ పథకం వివరాలు.. అర్హులు ఎవరు అనే పూర్తి వివరాలు ఇలా ఉన్నాయి.

Written ByRavi Kumar Sargam
Published: Aug 06, 2026, 04:59 PM IST|Updated: Aug 06, 2026, 04:59 PM IST
రేపే ఏపీలో కొత్త సంక్షేమ పథకం ప్రారంభం.. ఒక్కొక్కరి బ్యాంకు ఖాతాలో రూ.25 వేలు
Image Credit: Nethanna Sevalo Scheme Launch

About the Author

Ravi Kumar Sargam

Ravi Kumar Sargam

సర్గం రవి కుమార్‌. జీ తెలుగు డిజిటల్ మీడియాలో సబ్ ఎడిటర్‌గా పని చేస్తున్నారు. ఇక్కడ 2024 నుంచి రాజకీయాలు, స్పోర్ట్స్, వినోదం, క్రైమ్, జాతీయ వ్యవహరాలకు సంబంధించిన వార్తలు రాస్తున్నారు. గతంలో ప్రముఖ మీడియా సంస్థల్లో వివిధ రంగాలకు సంబంధించిన వార్తలు అందించారు.

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