Pawan Kalyan: పిఠాపురంలో పవన్‌ కల్యాణ్‌ సంక్రాంతి సంబరాలు.. 3 రోజులు సందడే సందడి

Pawan Kalyan Pithapuram Tour: తాను పోటీ చేయడంతోనే పిఠాపురం నియోజకవర్గానికి పేరు తీసుకువచ్చిన పవన్ కల్యాణ్ ఉప ముఖ్యమంత్రి అయ్యాక నియోజకవర్గ అభివృద్ధిపై దృష్టి సారించారు. ఈ క్రమంలోనే సంక్రాంతి పండుగ సందర్భంగా నియోజకవర్గంలో ఉండేందుకు ప్రణాళిక రచించుకున్నారు. మూడు రోజుల పాటు సంక్రాంతి పండుగ సంబరాల్లో పవన్ కల్యాణ్ పాల్గొననున్నారు. చాలా రోజుల తర్వాత పిఠాపురం వస్తుండడంతో భారీ ఏర్పాట్లు జరుగుతున్నాయి.
Also Read: Amaravati Avakai: రేపటి నుంచి ఆవకాయ్ -అమరావతి ఉత్సవాలు.. ఏ రోజు ఏముంటాయంటే?
రేపటి నుంచి పిఠాపురంలో ఉప ముఖ్యమంత్రి, జనసేన పార్టీ అధినేత పవన్ కల్యాణ్ పర్యటన చేయనున్నారు. 8వ తేదీ రాత్రి రాజమండ్రి నుంచి హెలికాప్టర్లో పిఠాపురం చేరుకుంటారు. పిఠాపురం గెస్ట్ హౌస్లో బస చేసి అక్కడి నుంచే నియోజకవర్గ పర్యటన చేపట్టనున్నారు. ఈ పర్యటనలో 9వ తేదీన సంక్రాంతి సంబరాలకు శ్రీకారం చుట్టనున్నారు. పిఠాపురం వేదికగా ‘పీఠికాపుర సంక్రాంతి మహోత్సవాలు’ ప్రారంభించనున్నారు. మూడు రోజులపాటు తన నియోజకవర్గం పిఠాపురంలో పవన్ కల్యాణ్ పర్యటించేందుకు ఏర్పాట్లు పూర్తయ్యాయి. గురువారం రాత్రికి పిఠాపురం చేరుకోనున్న పవన్ కల్యాణ్ శుక్రవారం ఉదయం పీఠికాపుర సంక్రాంతి మహోత్సవం పేరిట నిర్వహించనున్న ముందస్తు సంక్రాంతి సంబరాలను ర్ఆర్బీహెచ్ఆర్ కళాశాల మైదానంలో ప్రారంభిస్తారు. అనంతరం నియోజకవర్గ పరిధిలో చేపట్టనున్న పలు అభివృద్ధి కార్యక్రమాలకు శంకుస్థాపనలు, ప్రారంభోత్సవాలు పవన్ కల్యాణ్ చేయనున్నారు.
Also Read: King Cobra: హీరోయిన్ సదా సాహసం.. 16 అడుగుల భారీ పాము రెస్క్యూ
అనంతరం సంక్రాంతి మహోత్సవంలో పాల్గొని సాంస్కృతిక కార్యక్రమాలు, స్టాళ్లను పవన్ కల్యాణ్ తిలకిస్తారు. సాయంత్రం పిఠాపురం మున్సిపాలిటీ పరిధిలో ఇటీవల ముంపునకు గురైన ఇందిరానగర్ కాలనీ, రైల్వే స్టేషన్ సమీపంలోని మోహన్నగర్లను డిప్యూటీ సీఎం సందర్శిస్తారు. శనివారం ఉదయం గొల్లప్రోలు ప్రాంతంలోని ఇళ్ల స్థలాలను పరిశీలించిన అనంతరం కాకినాడలోని జిల్లా పోలీస్ కార్యాలయానికి చేరుకుని శాంతి భద్రతలపై అధికారులతో సమీక్ష నిర్వహిస్తారు. కాకినాడలోని రంగరాయ మెడికల్ కళాశాలకు చేరుకుని పలు అభివృద్ధి కార్యక్రమాలకు శంకుస్థాపన చేయనున్నారు.
Also Read: MANUU Lands: యూనివర్సిటీ భూములను రియల్ ఎస్టేట్ వెంచర్లు చేస్తావా? హరీశ్ రావు
సంక్రాంతి మహోత్సవాలు
పిఠాపురంలో మూడు రోజులపాటు నిర్వహించనున్న సంక్రాంతి సంబరాలు భారీ స్థాయిలో జరగనున్నాయి. మొదటి రోజు సంక్రాంతి పేరు చెప్పగానే గుర్తుకు వచ్చే హరిదాసుల కీర్తనలు, గంగిరెద్దుల ఆటలు, జానపదగీతాలాపనలు, వీర నాట్యాలు, ఉరుముల నృత్యాలు, తప్పెట గుళ్లు, గరగు నృత్యాలు, లంబాడ నృత్యం, డప్పులు, గిరిజన సంప్రదాయ నృత్యరీతి థింసా, కూచిపూడి, భరతనాట్యం తదితర శాస్త్రీయ నాట్య ప్రదర్శనలు, కోలాటాలు ఏర్పాటు చేశారు. రెండో రోజు జనవరి 10 తేదీన కేరళ సంప్రదాయ మార్షల్ ఆర్ట్స్ ప్రదర్శనలు ఉంటాయి. చివరి రోజు గ్రామీణ జానపదుల పాటలు, సినీ మ్యూజికల్ నైట్ కార్యక్రమాలు ఉన్నాయి.
స్థానికం నుంచి అంతర్జాతీయం వరకు.. క్రీడలు, వినోదం, రాజకీయాలు, విద్య, ఉద్యోగాలు, హెల్త్, లైఫ్స్టైల్ .. A to Z అన్నిరకాల వార్తలను తెలుగులో పొందడం కోసం ఇప్పుడే Zee తెలుగు న్యూస్ యాప్ డౌన్లోడ్ చేసుకోండి.
ఆండ్రాయిడ్ లింక్ - https://bit.ly/3P3R74U
ఆపిల్ లింక్ - https://apple.co/3loQYe
.Twitter, Facebookసోషల్ మీడియా పేజీలు సబ్స్క్రైబ్ చేసేందుకు క్లిక్ చేయండి