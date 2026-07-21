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Thalliki Vandanam: రేపు తల్లికి వందనం డబ్బుల విడుదల.. ఇవి లేకుంటే మీకు రూ.15 వేలు రానట్టే!

Thalliki Vandanam Amount Rs 15000 Know Know These Eligibility Criteria: విద్యార్థుల తల్లులకు ఆర్థిక సహాయం అందించే తల్లికి వందనం పథకం నిధులు రేపే విడుదల కానున్నాయి. తల్లుల ఖాతాల్లో డబ్బులు జమ కావాలంటే కొన్ని వివరాలు తెలుసుకోవాల్సి ఉంది. ఎవరు అర్హులు.. ఎవరికి డబ్బులు ఖాతాల్లో పడతాయో తెలుసుకుందాం.

Written ByRavi Kumar Sargam
Published: Jul 21, 2026, 10:14 PM IST|Updated: Jul 21, 2026, 10:14 PM IST
Thalliki Vandanam: రేపు తల్లికి వందనం డబ్బుల విడుదల.. ఇవి లేకుంటే మీకు రూ.15 వేలు రానట్టే!
Image Credit: Thalliki Vandanam Scheme Eligibility Criteria

About the Author

Ravi Kumar Sargam

Ravi Kumar Sargam

సర్గం రవి కుమార్‌. జీ తెలుగు డిజిటల్ మీడియాలో సబ్ ఎడిటర్‌గా పని చేస్తున్నారు. ఇక్కడ 2024 నుంచి రాజకీయాలు, స్పోర్ట్స్, వినోదం, క్రైమ్, జాతీయ వ్యవహరాలకు సంబంధించిన వార్తలు రాస్తున్నారు. గతంలో ప్రముఖ మీడియా సంస్థల్లో వివిధ రంగాలకు సంబంధించిన వార్తలు అందించారు.

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Thalliki Vandanam: రేపు తల్లికి వందనం డబ్బుల విడుదల.. ఇవి లేకుంటే మీకు రూ.15 వేలు రానట్టే!
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