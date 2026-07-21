/Thalliki Vandanam: రేపు తల్లికి వందనం డబ్బుల విడుదల.. ఇవి లేకుంటే మీకు రూ.15 వేలు రానట్టే!

Thalliki Vandanam Eligibility: ఆంధ్రప్రదేశ్ ప్రభుత్వం రేపు విద్యార్థుల తల్లులకు డబ్బులు జమ చేయనుంది. ఏపీ ప్రభుత్వం రూ.15 వేల చొప్పున విద్యార్థుల తల్లుల ఖాతాల్లో జమ చేయనుండడంతో దీనికి అన్నీ ఏర్పాట్లు పూర్తయ్యాయి. ప్రభుత్వం విద్యార్థులకు డబ్బులు విడుదల చేయనుండగా.. కొన్ని జాగ్రత్తలు తీసుకోవాల్సి ఉంది. తల్లికి వందనం పథకం డబ్బులు పొందాలంటే కొన్ని అర్హతా ప్రమాణాలు ఉన్నాయి. ఎవరికీ డబ్బులు వస్తాయో.. ఏమేం పత్రాలు ఉండాలో తెలుసుకోండి.
తల్లికి వందనం పథకం - అర్హత ప్రమాణాలు ఇవే..
కుటుంబ ఆదాయం
గ్రామీణ ప్రాంతాల్లో నెలకు రూ.10,000 లోపు, పట్టణ ప్రాంతాల్లో రూ.12,000 లోపు ఉండాలి.
రేషన్ కార్డు
కుటుంబంలో కనీసం ఒకరి పేరుపై రేషన్ కార్డు ఉండాలి
భూమి పరిమితి
మాగాణి భూమి 3 ఎకరాల లోపు.. లేదా మెట్ట భూమి 10 ఎకరాల లోపు, లేదా రెండు కలిపి మొత్తం 10 ఎకరాల లోపు ఉండాలి.
నాలుగు చక్రాల వాహనం
కుటుంబంలో ఎవరి పేరుపైనా 4 చక్రాల వాహనం ఉంటే అర్హులు కారు. టాక్సీ, ట్రాక్టర్, ఆటోలకు మినహాయింపు ఉంది.
విద్యుత్ వినియోగం
కుటుంబం నెలకు సగటున 300 యూనిట్లలోపు విద్యుత్ వినియోగం ఉండాలి. 12 నెలల సగటును పరిగణనలోకి తీసుకుంటారు.
మున్సిపల్ ఆస్తి
1000 చదరపు అడుగులు లేదా అంతకంటే ఎక్కువ విస్తీర్ణం గల మున్సిపల్ ఆస్తి ఉండకూడదు.
ప్రభుత్వ ఉద్యోగి / పెన్షనర్
కుటుంబంలో ఎవరైనా కేంద్ర/ రాష్ట్ర ప్రభుత్వ ఉద్యోగి, పీఎస్యూ ఉద్యోగి లేదా ప్రభుత్వ పెన్షన్ పొందేవారు అయితే అర్హులు కారు. పారిశుద్ధ్య కార్మికులు, అంగన్వాడీ సిబ్బందికి మినహాయింపు ఉంది.
ఆదాయ పన్ను
కుటుంబంలో ఎవరైనా ఇన్కమ్ ట్యాక్స్ చెల్లిస్తే అర్హులు కారు.
కుటుంబ డేటాబేస్
లబ్ధిదారుడు ఆంధ్రప్రదేశ్ కుటుంబ డేటాబేస్లో ఉండాలి. అవసరమైతే క్షేత్రస్థాయిలో ధృవీకరణ చేసి అర్హత నిర్ధారిస్తారు.
చదువుతున్న విద్యార్థులు
విద్యార్థులు 1వ తరగతి నుంచి ఇంటర్ (12వ తరగతి) వరకు ప్రభుత్వ, ఎయిడెడ్ లేదా గుర్తింపు పొందిన ప్రైవేట్ పాఠశాలలు/ జూనియర్ కళాశాలల్లో చదువుతూ ఉండాలి. ఐటీఐ, పాలిటెక్నిక్, త్రిబుల్ ఐటీ (ఆర్జీయూకేటీ) తదితర కోర్సులు ఈ పథకానికి వర్తించవు.
అనాథలు, వీధి బాలలు
స్వచ్ఛంద సంస్థల ద్వారా పాఠశాలల్లో చేరిన అనాథలు, వీధి బాలలు సంబంధిత శాఖ ధృవీకరణతో అర్హులు.
అనాథ పిల్లల బ్యాంకు ఖాతా
బ్యాంకు ఖాతా లేని అర్హులైన అనాథ పిల్లలకు గార్డియన్ ఆధ్వర్యంలో మైనర్ బ్యాంకు ఖాతా తెరిపించి ఆర్థిక సహాయం జమ చేస్తారు.
ఆధార్ సీడింగ్
తల్లి బ్యాంకు ఖాతాకు ఆధార్ లింక్ తప్పనిసరిగా పూర్తి అయి ఉండాలి.
కొత్త అడ్మిషన్లు
1వ తరగతి, 11వ తరగతి కొత్త ప్రవేశాలు పూర్తయ్యాక అదనపు అర్హులకూ ఆర్థిక సహాయం అందజేస్తారు.