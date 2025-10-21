English हिन्दी हिंदुस्तान मराठी বাংলা தமிழ் മലയാളം ગુજરાતી తెలుగు ಕನ್ನಡ ଓଡ଼ିଶା ਪੰਜਾਬੀ Business Tech World Movies Health
  • Telugu News
  • ఏపీ
  • Tomorrow Holiday: రేపు ఏపీలో స్కూళ్లు, కాలేజీలకు హలీడే.. ఎందుకో తెలుసా?

Tomorrow Holiday: రేపు ఏపీలో స్కూళ్లు, కాలేజీలకు హలీడే.. ఎందుకో తెలుసా?

Tomorrow Schools And Colleges Holiday On October 22nd: విద్యార్థులకు ముఖ్యమైన వార్త ఇది. ఏపీలో రేపు పాఠశాలలు, కాలేజీలకు ప్రభుత్వం సెలవు ప్రకటించింది. అయితే రాష్ట్రవ్యాప్తంగా కాకుండా వర్షం ప్రభావిత ప్రాంతాల్లో ఒక రోజు సెలవు ప్రకటిస్తూ నిర్ణయం తీసుకుంది. ఆ వివరాలు ఇలా ఉన్నాయి.

Written by - Ravi Kumar Sargam | Last Updated : Oct 21, 2025, 11:04 PM IST

Tomorrow Holiday: రేపు ఏపీలో స్కూళ్లు, కాలేజీలకు హలీడే.. ఎందుకో తెలుసా?

Tomorrow Schools Holiday: ఏపీ విద్యార్థులకు భారీ అలర్ట్‌. ఆంధ్రప్రదేశ్‌లో పాఠశాలలు, కాలేజ్‌లకు మరో సెలవు లభించింది. వాతావరణం ప్రతికూలంగా ఉండడంతో పాఠశాలలు, కళాశాలలకు సెలవు ప్రకటిస్తూ స్థానిక అధికారులు నిర్ణయం తీసుకున్నారు. ముఖ్యంగా భారీ వర్షాలతో సమీ పరిసర జిల్లాలు తీవ్రంగా ప్రభావితమవుతున్నాయి. నెల్లూరు, చిత్తూరు జిల్లాల్లో కుండపోత వర్షాలు పడుతుండంతో అక్కడ పాఠశాలలు, కళాశాలలకు సెలవు ప్రకటించారు. ఆ వివరాలు ఇలా ఉన్నాయి.

Also Read: School Holidays: విద్యార్థులకు బిగ్‌ అలర్ట్‌.. రేపు, ఎల్లుండి కూడా స్కూళ్లకు సెలవు

రేపటి నుంచి రాష్ట్రవ్యాప్తంగా వర్షాల తీవ్రత పెరగనుందన భారత వాతావరణ శాఖ, రాష్ట్ర విపత్తు నిర్వహణ సంస్థ (ఏపీఎస్‌డీఎంఏ) హెచ్చరించాయి. నెల్లూరు, ప్రకాశం, తిరుపతి జిల్లాల్లో అతి భారీ వర్షాలు కురిసే అవకాశం ఉందని హెచ్చరించింది. దీంతో నెల్లూరు, చిత్తూరు జిల్లా అధికారులు అప్రమత్తమయ్యారు. ఇప్పటికే భారీ వర్షంతో సింహపురి, చిత్తూరు ప్రాంతం వణికిపోతుండడంతో ముందస్తు జాగ్రత్త చర్యగా రేపు అక్టోబర్ 22 అన్ని పాఠశాలలకు సెలవు ప్రకటించారు. అల్ప పీడన ప్రభావంతో దక్షిణ ఆంధ్ర తీర ప్రాంతాల్లో భారీ వర్షాలు పొంచి ఉన్నాయనే నేపథ్యంలో సెలవు ప్రకటించారు. అయితే జూనియర్‌ కళాశాలలకు కూడా సెలవు ప్రకటిస్తూ నిర్ణయం తీసుకున్నారు.

Also Read: Chandrababu Gift: మహిళలకు సీఎం చంద్రబాబు మరో శుభవార్త.. ఏమిటో తెలుసా?

ఈ మేరకు చిత్తూరు, నెల్లూరు కలెక్టర్ కార్యాలయం సెలవు ప్రకటిస్తూ నిర్ణయం తీసుకుంది. భారీ వర్షాల కారణంగా జిల్లాలోని అన్ని యాజమాన్యాల పాఠశాలలకు రేపు అనగా 22వ తేదీన సెలవు ప్రకటించినట్లు ఉత్తర్వుల్లో అధికారులు వెల్లడించారు. డీఈఓలు, ఎంఈఓలు,  ప్రధానోపాధ్యాయులు కలెక్టర్ ఆదేశాలను పాటించి అన్ని పాఠశాలకు సెలవు  ఇవ్వాలని ఉత్తర్వుల్లో పేర్కొన్నారు.

Also Read: TTD Donations: తిరుమల విరాళాల్లో నయా రికార్డు.. 11 నెలల్లో రూ.918 కోట్లు

నెల్లూరు గజగజ
నెల్లూరులో ఎడతెరిపి లేకుండా భారీ వర్షం కురుస్తోంది. మూడు రోజులుగా కురిసిన వర్షాలకు ఉధృతంగా ప్రవహిస్తున్న నదులు. నిండు కుండల మారిన చెరువులు. వాగులు, వంకలు పొంగిపొర్లుతూ పలు ప్రాంతాలకు రాక పోకలు నిలిచిపోయాయి. ఉమ్మడి నెల్లూరు జిల్లాలో గూడూరు, కోట, ఓజిలి, వింజమూరు, ఉదయగిరి, కావలి, నెల్లూరు రూరల్, నెల్లూరు సిటీలో భారీ వర్షం పడుతోంది. పలు ప్రాంతాలన్నీ జలమయం కావడంతో ప్రధాన రోడ్లు చెరువులను తలపిస్తున్నాయి.

About the Author

Ravi Kumar Sargam

సర్గం రవి కుమార్‌. జీ తెలుగు డిజిటల్ మీడియాలో సబ్ ఎడిటర్‌గా పని చేస్తున్నారు. ఇక్కడ 2024 నుంచి రాజకీయాలు, స్పోర్ట్స్, వినోదం, క్రైమ్, జాతీయ వ్యవహరాలకు సంబంధించిన వార్తలు రాస్తున్నారు. గతంలో ప్రముఖ మీడియా సంస్థల్లో వివిధ రంగాలకు సంబంధించిన వార్తలు అందించారు.

...Read More

