Tomorrow Holiday: రేపు ఏపీలో స్కూళ్లు, కాలేజీలకు హలీడే.. ఎందుకో తెలుసా?

Tomorrow Schools Holiday: ఏపీ విద్యార్థులకు భారీ అలర్ట్. ఆంధ్రప్రదేశ్లో పాఠశాలలు, కాలేజ్లకు మరో సెలవు లభించింది. వాతావరణం ప్రతికూలంగా ఉండడంతో పాఠశాలలు, కళాశాలలకు సెలవు ప్రకటిస్తూ స్థానిక అధికారులు నిర్ణయం తీసుకున్నారు. ముఖ్యంగా భారీ వర్షాలతో సమీ పరిసర జిల్లాలు తీవ్రంగా ప్రభావితమవుతున్నాయి. నెల్లూరు, చిత్తూరు జిల్లాల్లో కుండపోత వర్షాలు పడుతుండంతో అక్కడ పాఠశాలలు, కళాశాలలకు సెలవు ప్రకటించారు. ఆ వివరాలు ఇలా ఉన్నాయి.
రేపటి నుంచి రాష్ట్రవ్యాప్తంగా వర్షాల తీవ్రత పెరగనుందన భారత వాతావరణ శాఖ, రాష్ట్ర విపత్తు నిర్వహణ సంస్థ (ఏపీఎస్డీఎంఏ) హెచ్చరించాయి. నెల్లూరు, ప్రకాశం, తిరుపతి జిల్లాల్లో అతి భారీ వర్షాలు కురిసే అవకాశం ఉందని హెచ్చరించింది. దీంతో నెల్లూరు, చిత్తూరు జిల్లా అధికారులు అప్రమత్తమయ్యారు. ఇప్పటికే భారీ వర్షంతో సింహపురి, చిత్తూరు ప్రాంతం వణికిపోతుండడంతో ముందస్తు జాగ్రత్త చర్యగా రేపు అక్టోబర్ 22 అన్ని పాఠశాలలకు సెలవు ప్రకటించారు. అల్ప పీడన ప్రభావంతో దక్షిణ ఆంధ్ర తీర ప్రాంతాల్లో భారీ వర్షాలు పొంచి ఉన్నాయనే నేపథ్యంలో సెలవు ప్రకటించారు. అయితే జూనియర్ కళాశాలలకు కూడా సెలవు ప్రకటిస్తూ నిర్ణయం తీసుకున్నారు.
ఈ మేరకు చిత్తూరు, నెల్లూరు కలెక్టర్ కార్యాలయం సెలవు ప్రకటిస్తూ నిర్ణయం తీసుకుంది. భారీ వర్షాల కారణంగా జిల్లాలోని అన్ని యాజమాన్యాల పాఠశాలలకు రేపు అనగా 22వ తేదీన సెలవు ప్రకటించినట్లు ఉత్తర్వుల్లో అధికారులు వెల్లడించారు. డీఈఓలు, ఎంఈఓలు, ప్రధానోపాధ్యాయులు కలెక్టర్ ఆదేశాలను పాటించి అన్ని పాఠశాలకు సెలవు ఇవ్వాలని ఉత్తర్వుల్లో పేర్కొన్నారు.
నెల్లూరు గజగజ
నెల్లూరులో ఎడతెరిపి లేకుండా భారీ వర్షం కురుస్తోంది. మూడు రోజులుగా కురిసిన వర్షాలకు ఉధృతంగా ప్రవహిస్తున్న నదులు. నిండు కుండల మారిన చెరువులు. వాగులు, వంకలు పొంగిపొర్లుతూ పలు ప్రాంతాలకు రాక పోకలు నిలిచిపోయాయి. ఉమ్మడి నెల్లూరు జిల్లాలో గూడూరు, కోట, ఓజిలి, వింజమూరు, ఉదయగిరి, కావలి, నెల్లూరు రూరల్, నెల్లూరు సిటీలో భారీ వర్షం పడుతోంది. పలు ప్రాంతాలన్నీ జలమయం కావడంతో ప్రధాన రోడ్లు చెరువులను తలపిస్తున్నాయి.
