/TDP Mahanadu 2026: తెలుగుదేశం పార్టీ శ్రేణుల్లో జోష్‌.. రేపటి నుంచే పసుపు పండుగ

Telugu Desam Party Mahanadu 2026: ఆంధ్రప్రదేశ్లో మరోసారి పసుపు పండుగ జరగనుంది. రేపటి నుంచి రెండు రోజుల పాటు జరగనున్న తెలుగుదేశం పార్టీ మహానాడుకు ఏర్పాట్లు పూర్తయ్యాయి. నాయకులు, కార్యకర్తలకు ప్రాధాన్యం ఇచ్చే మహానాడు ఈసారి హైబ్రిడ్ విధానంలో జరగనుంది. తొలిసారి మహానాడు డిజిటల్ పద్ధతిలో జరగనుండడంతో కొంత విశేషంగా నిలుస్తోంది. పార్టీ ఆవిర్భావం నుంచి మహానాడు కార్యక్రమాన్ని ప్రతియేటా నిర్వహిస్తున్నారు. పార్టీ వ్యవస్థాపక అధ్యక్షుడు నందమూరి తారకరామారావు జయంతి సందర్భంగా టీడీపీ మహానాడు 3 రోజుల పాటు నిర్వహించుకుంటూ వస్తోంది. పార్టీతోపాటు రాష్ట్ర భవిష్యత్తు కోసం తీర్మానాలు, పార్టీ బలోపేతం వంటి వాటిపై చర్చించడం మహానాడు లక్ష్యం.
టీడీపీ డిజిటల్ అడుగులు
నెల్లూరు వేదికగా మహానాడు కార్యక్రమాన్ని 3 రోజులు నిర్వహించాలని ప్రణాళిక వేసుకోగా రద్దు చేసింది. డిజిటల్ వేదికగా హైబ్రిడ్ విధానంలో జరగనున్న మహానాడు కార్యక్రమంలో కార్యకర్తలందరిని భాగస్వామ్యం చేయనున్నారు. అమరావతిలోని పార్టీ కేంద్ర కార్యాలయంలో పరిమిత సంఖ్యలో నేతలతో భౌతికంగా మహానాడు నిర్వహిస్తారు. దానికి అనుసంధానంగా నియోజకవర్గాలు, మండల కేంద్రాల్లో భారీ ఎల్ఈడీ స్క్రీన్లు ఏర్పాటు చేసి.. పార్టీ కార్యాలయంలో జరిగే కార్యక్రమంతో అనుసంధానం చేస్తారు.
ఎంపిక చేసిన నియోజకవర్గాల నుంచి పార్టీ కార్యకర్తలతోపాటు నాయకులతో మాట్లాడిస్తారు. రాష్ట్రవ్యాప్తంగా ఏర్పాటు చేసిన 1,848 క్లస్టర్ల ద్వారా డిజిటల్ పద్ధతిలో మహానాడు జరగనుంది. పార్టీ అధినేత చంద్రబాబుతో మాట్లాడించడం ద్వారా కార్యకర్తల్లో జోష్ తీసుకురానున్నారు. నేరుగా పార్టీ సిద్ధాంతాలపై మరింత చర్చ జరిగేలా ప్రణాళిక రూపొందించారు. స్త్రీశక్తిలో భాగంగా మహిళా సంక్షేమం కోసం పార్టీ చేసిన కృషి, చేపట్టిన అభివృద్ధి, సంక్షేమ కార్యక్రమాలను మహానాడులో కీలకంగా చర్చించనున్నారు.
హైబ్రిడ్ విధానంలో నిర్వహించనున్న మహానాడులో రోజు 6 గంటల పాటు పార్టీ తీర్మానాలు, రాష్ట్రాభివృద్ధిపై చర్చలు జరగనున్నాయి. ఉదయం 10 నుంచి సాయంత్రం 6 గంటల వరకు డిజిటల్ మహానాడు జరగబోతుంది. ఎన్టీఆర్ జయంతి సందర్భంగా ప్రతి క్లస్టర్ వేదిక వద్ద ఎన్టీఆర్ విగ్రహాలు ఏర్పాటు చేశారు. ఎక్కడా ఎలాంటి అవాంఛనీయ ఘటనలు జరగకుండా పార్టీ జాగ్రత్తలు తీసుకుంది. రాష్ట్రవ్యాప్తంగా 1,848 క్లస్టర్లలో నిర్వహిస్తున్న హైబ్రిడ్ మహానాడు ఏర్పాట్లను పార్టీ రాష్ట్ర అధ్యక్షుడు పరిశీలిస్తున్నారు.