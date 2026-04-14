AP Inter Results: రేపే ఏపీ ఇంటర్‌ ఫలితాలు 2026.. వాట్సప్‌ ద్వారా తెలుసుకోవడం ఇలా..!

Tomorrow AP Inter Results 2026: పరీక్షలు ముగిసిపోవడంతో ఫలితాల కోసం ఎదురుచూస్తున్న ఇంటర్మీడియట్ విద్యార్థులకు శుభవార్త ఇది. ఇప్పటికే తెలంగాణలో పరీక్ష ఫలితాలు విడుదల కాగా.. రేపు ఆంధ్రప్రదేశ్లో విడుదల కానున్నాయి. ఫలితాల విడుదలకు సంబంధించి ఏపీ విద్యా శాఖ మంత్రి నారా లోకేశ్ కీలక ప్రకటన చేశారు. రేపు ఉదయం పరీక్ష ఫలితాలు విడుదల చేస్తామని ఎక్స్ వేదికగా ప్రకటించారు. ప్రథమ, ద్వితీయ సంవత్సర పరీక్షలు విడుదల చేయనుండడంతో ఫలితాలు ఎలా తెలుసుకోవాలో చూద్దాం.
Also Read: Bike Stunts: నిబంధనలు బేఖాతర్.. ఔటర్ రింగురోడ్డుపై ప్రేమజంటల హల్చల్
ఆంధ్రప్రదేశ్ రేపు ఇంటర్మీడియట్ వార్షిక ఫలితాలు విడుదల కానున్నాయి. రేపు (ఏప్రిల్ 15) ఉదయం 10.31 గంటలకు మొదటి, రెండో సంవత్సర పరీక్ష ఫలితాలను విడుదల చేయనున్నట్లు విద్యాశాఖ మంత్రి లోకేష్ 'ఎక్స్'లో పోస్టు చేశారు. మన మిత్ర వాట్సాప్ నుంచి ఇంటర్ ఫలితాలు తెలుసుకోవచ్చని తెలిపారు. ఈ సందర్భంగా విద్యార్థులకు ముందుగానే మంత్రి శుభాకాంక్షలు చెప్పారు.
ఫలితాలు తెలుసుకోవడం ఇలా
ఏపీలో ఫిబ్రవరి 23వ తేదీ నుంచి మార్చి 23 వరకు పరీక్షలు జరిగిన విషయం తెలిసిందే. ఫలితాలను అధికారికంగా ఇంటర్మీడియట్ వెబ్సైట్లో తెలుసుకోవచ్చు. అది కాకుండా మన మిత్ర వాట్సప్ ద్వారా కూడా ఫలితాలు పొందవచ్చు.
Also Read: Nari Shakti Vandan: నారీ శక్తి వందనంపై జగన్, షర్మిలతో సహా అన్నీ పార్టీ అధ్యక్షులకు చంద్రబాబు లేఖ!
ఆన్లైన్లో ఫలితం ఇలా..
మొబైల్ లేదా కంప్యూటర్లో ఇంటర్మీడియట్ అధికారిక వెబ్సైట్ resultsbie.ap.gov.in ను తెరవాలి. అక్కడ రిజల్ట్స్పై క్లిక్ చేయాలి. అనంతరం అక్కడ హాల్ టికెట్ నంబర్ పొందుపర్చాలి. సబ్మిట్ క్లిక్ చేస్తే ఫలితాలు వస్తాయి. అనంతరం మార్క్స్ మెమోను కూడా డౌన్లోడ్ చేసుకోవచ్చు.
మన మిత్ర ద్వారా ఇలా..
మన మిత్ర వాట్సాప్ ద్వారా ఇంటర్మీడియట్ పరీక్ష ఫలితాలు పొందవచ్చు.
మన మిత్ర నంబర్కు 9552300009 వాట్సప్ ద్వారా “Hi” అని పంపాలి. అక్కడ సర్వీస్ అని వస్తుంది. అక్కడ ఎడ్యుకేషన్ సర్వీసెస్ క్లిక్ చేయాలి.
అనంతరం ఇంటర్మీడియట్ ఫలితాలు అని ఉంటుంది. దానిపై క్లిక్ చేస్తే ఫలితాలు వస్తాయి. అక్కడ హాల్ టికెట్ నంబర్ పొందుపరిస్తే మీ ఫలితం వచ్చేస్తుంది.
హెచ్చరిక
ఇంటర్మీడియట్ విద్య అనేది జీవితంలో చాలా ముఖ్యమైనది. కానీ అదే జీవితం కాదు. విడుదలైన తర్వాత పరీక్ష ఫలితాలు ఎలా వచ్చినా కూడా స్వీకరించాలి. ఫలితాలు అనుకూలంగా రాకపోయినా కూడా కలత చెందరాదు. పరీక్షల్లో ఫెయిలైనా కూడా తర్వాత సప్లిమెంటరీ పరీక్షలు ఉంటాయి. కానీ ఒకసారి జీవితం కోల్పోతే సప్లిమెంట్ జీవితం ఏమీ ఉండదు. అందుకే రిజల్ట్స్ను రిజల్ట్ లాగా చూడాలి.
Also Read: Sanju Samson Century: సంజూ శామ్ సన్ రికార్డు సెంచరీ.. IPL 2026లో చెన్నై బోణి కొట్టిందోచ్!
