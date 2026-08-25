/శ్రీశైలంలో దారుణం.. ఒకే గదిలో ముగ్గురు మహిళలు సహా ఐదుగురు ఉరేసుకొని ఆత్మహత్య!

Tragedy in Srisailam: ప్రముఖ పుణ్యక్షేత్రం శ్రీశైలంలో ఐదుగురు ఆత్మహత్య చేసుకోవడం కలకలం రేపుతోంది. స్థానికంగా ఉన్న బొడ్డెర అన్నదాన సత్రంలో ఒకే కుటుంబానికి చెందిన ఐదుగురు ప్రాణాలు తీసుకోవడం జరిగింది. వీరిలో ముగ్గురు మహిళలు, ఇద్దరు పురుషులు ఉన్నారు. ముగ్గురు బాత్రూంలో, ఇద్దరు మెయిన్ రూంలో ఉరి వేసుకున్నారు. సమాచారం అందుకున్న పోలీసులు వెంటనే ఘటన స్థలానికి చేరుకుని, కేసు నమోదు చేసి దర్యాప్తు ప్రారంభించారు. మృతదేహాలను పోస్టుమార్టం నిమిత్తం స్థానిక ఆసుపత్రికి తరలించారు.
శ్రీశైలం సత్రంలో ఈ సూసైడ్ కలకలం రేపుతోంది. సత్రంలో ఘటన జరిగిన తర్వాత దుర్వాసన వస్తుండటంతో నిర్వాహకులు అనుమానంతో గదిని చూడటానికి వెళ్లారు. అయితే మృతదేహాలు వారికి కంటి ముందు కనిపించాయి. వెంటనే పోలీసులకు ఆలస్యం చేయకుండా సమాచారం అందించారు. ఇక డిఎస్పి రామాంజనేయులు ఘటనా స్థలానికి వెళ్లి మరి పరిశీలించారు. కేసు నమోదు చేసుకొని దర్యాప్తు చేస్తున్న సమయంలో వీళ్ళు నెల రోజుల నుంచి వడ్డెర సత్రంలో బస చేసినట్లు తెలుస్తోంది. మృతులంతా శ్రీ సత్య సాయి జిల్లా కి చెందిన సుధాకర్ (36), మల్లీశ్వరి (45), శ్రీదేవి (33), ఆదిలక్ష్మి (50), మణికంఠ (15)గా గుర్తించారు. వీళ్ళకి ఏవైనా ఆర్థిక లేదా కుటుంబ సమస్యలు ఉండే ఇలా ఆత్మహత్యకు పాల్పడి ఉండవచ్చని అనుమానిస్తున్నారు
శ్రీశైలంలో తీవ్ర విషాదం.. ప్రైవేట్ సత్రంలో ఐదుగురు ఆత్మహత్య
మృతుల్లో ముగ్గురు మహిళలు, ఓ పురుషుడు, 15 ఏళ్ల బాలుడు
రెండు, మూడు రోజులుగా గది నుంచి బయటకు రాకపోవడంతో అనుమానం
సత్రం నిర్వాహకుల సమాచారంతో రంగంలోకి దిగిన పోలీసులు
ఆత్మకూరు డీఎస్పీ రామంజి నాయక్ ఆధ్వర్యంలో ఘటనాస్థలికి… pic.twitter.com/CqElEYlTfL
— PulseNewsBreaking (@pulsenewsbreak) August 25, 2026
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