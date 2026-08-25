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శ్రీశైలంలో దారుణం.. ఒకే గదిలో ముగ్గురు మహిళలు సహా ఐదుగురు ఉరేసుకొని ఆత్మహత్య!

శ్రీశైలంలో ఘోర విషాదం చోటుచేసుకుంది. అక్కడి స్థానిక అన్నదాన సత్రంలో ఒకే కుటుంబానికి చెందిన ఐదుగురు ఆత్మహత్య చేసుకున్నారు. వీరిలో ముగ్గురు మహిళలు, ఇద్దరు పురుషులు ఉన్నారు. ఈ ఘటనకు సంబంధించిన పూర్తి వివరాలను తెలుసుకుందాం.

Written ByRenuka Godugu
Published: Aug 25, 2026, 11:40 AM IST|Updated: Aug 25, 2026, 11:47 AM IST
శ్రీశైలంలో దారుణం.. ఒకే గదిలో ముగ్గురు మహిళలు సహా ఐదుగురు ఉరేసుకొని ఆత్మహత్య!
Image Credit: Tragedy in Srisailam:

About the Author

Renuka Godugu

Renuka Godugu

రేణుక గొడుగు జీ తెలుగు డిజిటల్ మీడియాలో సబ్ ఎడిటర్‌గా 2024 నుంచి పనిచేస్తున్నారు. హెల్త్‌, లైఫ్‌స్టైల్‌, ఆస్ట్రోలజీ, బ్రేకింగ్, వైరల్‌ వ్యవహరాలకు సంబంధించిన వార్తలు రాస్తున్నారు. గతంలో ప్రముఖ మీడియా సంస్థల్లో వివిధ రంగాలకు సంబంధించిన 6 ఏళ్ల అనుభవం ఉంది.

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