Tragedy Incident: భార్యను పంపడం లేదని అత్తామామలను కత్తితో కాటికి పంపిన అల్లుడు

Son In Law Kills To His Father In Law And Mother In Law: కట్టుకున్న భార్యను తన వద్దకు పంపించకుండా పుట్టింటి వద్ద ఉంచుకున్న అత్తామామలతో గొడవ పడ్డాడు. ఎంతకీ వారు పంపించకపోవడంతో ఆగ్రహావేశంలో అత్తామామలను అల్లుడు దారుణంగా చంపేశాడు. ఏపీలో జరిగిన సంఘటన వివరాలు ఇలా ఉన్నాయి.

Written by - Ravi Kumar Sargam | Last Updated : Aug 20, 2025, 04:30 PM IST

Tragedy Incident: భార్యను పంపడం లేదని అత్తామామలను కత్తితో కాటికి పంపిన అల్లుడు

Family Issues: పెళ్లయి పద్నాలుగేళ్లు అయ్యింది. పండంటి కాపురానికి వారి ప్రేమకు చిహ్నంగా ఇద్దరు పిల్లలు కలిగారు. సాఫీగా సాగిపోతున్న సంసారంలో భేదాభిప్రాయాలు వచ్చాయి. వాటి కారణంగా అన్యోన్యంగా సాగుతున్న వారి కాపురంలో చిచ్చురేపాయి. తరచూ గొడవలు జరుగుతుండడంతో భార్య అలిగి పుట్టింటికి వెళ్లిపోయింది. పుట్టింట్లో ఉంటున్న కుమార్తెకు నచ్చజెప్పి.. అత్తవారింటికి పంపించాల్సి ఉన్న తల్లిదండ్రులు పట్టించుకోలేదు. అల్లుడు కోరినా కూడా తమ బిడ్డను పంపించకపోవడంతో వారిద్దరూ దారుణ హత్యకు గురయ్యారు. ఈ సంఘటన ఆంధ్రప్రదేశ్‌లో చోటుచేసుకుంది. ఈ సంఘటన వివరాలు ఇలా ఉన్నాయి.

Also Read: Employees Gift: ప్రభుత్వ ఉద్యోగులకు భారీ గిఫ్ట్‌.. నేడే వెలువడనున్న ప్రకటన

తూర్పు గోదావరి జిల్లా నల్లజర్ల మండలం ఘంటావారి గూడెం గ్రామానికి ఏకుల బాబురావు, శారద దంపతులు. నల్లజర్లకు చెందిన రామకోటేశ్వరరావుకు 14 ఏళ్ల కిందట తమ కుమార్తెను ఇచ్చి వివాహం జరిపించారు. వారిద్దరికీ ఇద్దరు పిల్లలు ఉన్నారు.అయితే ఇటీవల భార్యాభర్తల మధ్య విభేదాలు పెరిగాయి. తరచూ భార్యాభర్తలు గొడవ పడుతున్నారు. ఈ విషయాన్ని భార్య తమ తల్లిదండ్రుల వద్ద మొర పెట్టుకుంది. ఒకరోజు గొడవ తీవ్రం కావడంతో భార్య భర్తను వదిలేసి పుట్టింటికి వెళ్లిపోయింది.

Also Read: Pakistan Cricketers: పాకిస్థాన్‌ క్రికెటర్ల జీతాలు ఎంతో తెలుసా? మనోళ్ల కన్నా తక్కువా.. ఎక్కువా?

గొడవ కారణంగా పుట్టింటికి వెళ్లిన భార్యను తిరిగి కాపురానికి రావడం లేదు. ఈ విషయమై అత్తామామలు బాబురావు, శారదను అల్లుడు కోటేశ్వర రావు కోరాడు. అయితే తమ కుమార్తెను పంపేందుకు అంగీకరించలేదు. ససేమిరా అనడంతో అత్తామామలతో బుధవారం కోటేశ్వర రావు గొడవకు దిగాడు. ఈ సందర్భంగా పరస్పరం దూషణలు చేసుకున్నారు. ఈ క్రమంలోనే తీవ్ర ఆగ్రహావేశానికి లోనయిన కోటేశ్వర రావు అత్తామామలు బాబురావు, శారదను హతమార్చాడు.

Also Read: CEC Salary: ప్రధాన ఎన్నికల కమిషనర్‌ జీతం ఎంతో తెలుసా? లభించే అలవెన్స్‌ ఇవే!

వారిని హత్య చేసిన తర్వాత రామకోటేశ్వరరావు సంఘటనా స్థలంలోనే కూర్చున్నాడు. స్థానికులు పోలీసులకు సమాచారం అందజేశారు. వెంటనే సంఘటన ప్రదేశానికి చేరుకున్న నల్లజర్ల పోలీసులు అతడిని అదుపులోకి తీసుకున్నారు. ఈ ఘటనతో గ్రామం ఉలిక్కిపడింది.

