  /ఏపీ /Nandyal District: నంద్యాలలో విషాదం.. ప్రమాదవశాత్తు వ్యవసాయ బావిలో పడిన 40 గేదెలు.. ఊపిరాడక 8 మృతి

Nandyal District: నంద్యాలలో విషాదం.. ప్రమాదవశాత్తు వ్యవసాయ బావిలో పడిన 40 గేదెలు.. ఊపిరాడక 8 మృతి

Nandyal District: ఏపీలో విషాద ఘటన చోటు చేసుకుంది. నంద్యాల జిల్లాలోని పాములపాడు మండలం కృష్ణారావుపేట గ్రామంలో ప్రమాదవశాత్తు 40 గేదెలు వ్యవసాయ బావిలో పడిపోయాయి. దీంతో ఊపిరాడక ఎనిమిది గేదెలు మృతి చెందాయి. పూర్తి వివరాల్లోకి వెళ్తే..  
Written ByAruna MaharajuUpdated byAruna Maharaju
Published: May 16, 2026, 03:39 PM IST|Updated: May 16, 2026, 03:39 PM IST
Image Credit: Tragic Incident In AP State Nandyal District 40 Buffaloes Fall Into Agricultural Well (source-file)

About the Author

Aruna Maharaju

అరుణ మహరాజు జీ తెలుగు డిజిటల్ మీడియాలో సబ్ ఎడిటర్‌గా పనిచేస్తున్నారు. స్పోర్ట్స్, లైఫ్‌స్టైల్‌, హెల్త్‌, వినోదం, జాతీయ, అంతర్జాతీయ వ్యవహారాలకు సంబంధించిన వార్తలు రాస్తున్నారు. గతంలో ప్రముఖ మీడియా సంస్థల్లో వివిధ రంగాలకు సంబంధించిన వార్తలు అందించారు.  

