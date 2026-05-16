/Nandyal District: నంద్యాలలో విషాదం.. ప్రమాదవశాత్తు వ్యవసాయ బావిలో పడిన 40 గేదెలు.. ఊపిరాడక 8 మృతి

Tragic Incident In Nandyal District: ఆంధ్రప్రదేశ్లో విషాదం జరిగింది. నంద్యాల జిల్లాలోని పాములపాడు మండలం కృష్ణారావుపేట గ్రామంలో ప్రమాదవశాత్తు 40 గేదెలు వ్యవసాయ బావిలో పడిపోయాయి. దీంతో ఊపిరాడక ఎనిమిది గేదెలు బావిలోనే మృతి చెందాయి. అయితే బావిలో పడిన గేదెలను కాపాడేందుకు స్థానిక రైతులు, అధికారులు తీవ్రంగా ప్రయత్నించారు. కానీ బావిలో నీరు ఎక్కువగా ఉండటంతో గేదెలను బయటకు తీసేందుకు కొంత ఆటంకం ఎదురైంది.
కృష్ణారావుపేట గ్రామానికి చెందిన పెద్దసామేలు, లక్ష్మమ్మ, ఈడిగ రమణ, శంకర్ గౌడు, జక్కరయ్య, మనోహర్, హర్షపోగు శ్రీనివాసులు మరో వ్యక్తి గేదెలను పోషించుకుంటూ జీవనం సాగిస్తున్నారు. ఉదయం గేదెలను మేతకోసం గ్రామ సమీపంలోని పొలాల్లోకి తీసుకెళ్లారు. మధ్యాహ్నం సమయంలో వీరంతా ఇంటి వద్ద భోజనం చేసేందుకు వెళ్లారు.
అయితే, ఎండల తీవ్రత ఎక్కువ ఉండటంతో గేదెలు నీటి కోసం వెతుకుతూ సమీపంలోని పొలంలో ఉన్న బావి వద్దకు వెళ్లాయి. బావిలోని నీటిని తాగేందుకు ప్రయత్నించిన సమయంలో ప్రమాదవశాత్తు ఒక్కొక్కటిగా బావిలో పడిపోయాయి. ఈ క్రమంలో ఎనిమిది గేదెలు ఊపిరాడక చనిపోయాయి. భోజనం ముగించుకొని పొలం వద్దకు వెళ్లిన యజమానులకు గేదెలు కనిపించలేదు.
దీంతో గేదెల్ని చుట్టుపక్కల మొత్తం వెతకగా బావిలో పడినట్లు గుర్తించారు. హుటాహుటిన స్థానిక అధికారులు, సిబ్బంది, గ్రామస్థులు జేసీబీ సహాయంతో గేదెలను బయటకు తీసేందుకు ప్రయత్నించారు. ఈ ఘటనలో ఎనిమిది గేదెలు మరణించగా.. మరికొన్ని కనిపించకుండా పోయినట్లు గేదెల యాజమానులు తెలిపారు. ఒక్కో గేదె విలువ రూ.లక్షకు పైనే ఉంటుందన్నారు. తమ పాడి పశువులు మృత్యువాత పడడంతో రైతులు కన్నీరుమున్నీరవుతున్నారు. ప్రభుత్వం నష్టపరిహారం కింద ఆర్థిక సహాయం అందించాలని వారు కోరుతున్నారు.
