Kurnool Accident: కర్నూల్‌ జిలాల్లో ఘోర ప్రమాదం.. 8 మంది దుర్మరణం, 15 మందికి తీవ్రగాయాలు..!

Kurnool Accident 8 Dead: కర్నూలు జిల్లాలో ఈరోజు ఘోర రోడ్డు ప్రమాదం జరిగింది. కర్ణాటక నుంచి మంత్రాలయం రాఘవేంద్ర స్వామి దర్శనానికి వెళ్తున్న బొలెరో వాహనం, లారీ డీ కొట్టడంతో అక్కడికక్కడే 8 మంది దుర్మరణం చెందారు. ఈ ప్రమాదంలో మరో 15 మందికి తీవ్ర గాయాలు అయినట్టు సమాచారం.

Written by - Renuka Godugu | Last Updated : Apr 16, 2026, 07:33 AM IST

Kurnool Accident 8 Dead: రోజురోజుకి రోడ్డు ప్రమాదాలు పెరిగిపోతూ ఉన్నాయి. వాహనదారుల తీవ్ర ఆందోళన రేకెత్తిస్తోంది. ప్రధానంగా తెల్లవారుజాము సమయంలో ఈ రోడ్డు ప్రమాదాలు ఎక్కువగా అవుతున్నాయి. కర్నూలు జిల్లాలో ఈరోజు గురువారం ఉదయం ఘోర రోడ్డు ప్రమాదం జరిగింది. మంత్రాలయం మండలం, చిలుకలడోణ సమీపంలో బొలెరో వాహనాన్ని, లారీ ఢీకొట్టడంతో 8 మంది దుర్మరణం చెందారు. వీరంతా కర్ణాటక నుంచి మంత్రాలయం రాఘవేంద్ర స్వామి దర్శనానికి వెళుతున్నట్లు సమాచారం. ఇక ఘటన స్థలంలో 15 మందికి పైగా తీవ్ర గాయాలయ్యాయి. ఇక స్పాట్లో ఐదు మంది చనిపోగా చికిత్స పొందుతూ మరో ముగ్గురు చనిపోయారు. మృతులంతా కర్నాటక వాసులుగా పోలీసులు గుర్తించారు. క్షతగాత్రులను ఎమ్మిగనూరు ఆసుపత్రికి తరలించారు.

ఇక మృతులు కర్ణాటక రాష్ట్రంలోనే చిక్ బల్లాపూర్ జిల్లా, తరికిరి తాలూకా, ఉదయ్ గ్రామవాసులుగా పోలీసులు గుర్తించారు. మృతుల్లో నలుగురు మహిళలు ఉండగా ..మూడు సంవత్సరాల బాలిక, డ్రైవర్ కూడా ఉన్నారు . ఇప్పటికే సంఘటన స్థలంలో సహాయక చర్యలు కూడా చేపట్టిన మంత్రాలయం పోలీసులు ప్రమాద సమయంలో మొత్తం బొలెరో గూడ్స్ వాహనంలో 16 మంది ఉన్నట్లు పేర్కొన్నారు.

వీరు ప్రయాణిస్తున్న బోలెరోను ఓ రెడీమిక్స్‌ లారీ ఢీకొట్టడంతో ఈ ఘోర ప్రమాదం జరిగింది. ఇక కేసు నమోదు చేసుకున్న పోలీసులు ప్రమాదాన్ని గల కారణాలపై దర్యాప్తు చేస్తున్నారు.

బీసీ జనార్దన్ రెడ్డి తీవ్ర దిగ్భ్రాంతి..
కర్నూలు జిల్లా మంత్రాలయం మండలంలో ఘోర రోడ్డు ప్రమాదం జరగడంపై ఆర్ అండ్ బి శాఖ మంత్రి తీవ్ర దిగ్భ్రాంతి వ్యక్తం చేశారు. ఈ దుర్ఘటన లో కర్ణాటక కు చెందిన 8 మంది మంత్రాలయం భక్తులు చనిపోవడం అత్యంత విచారకరం అన్నారు. బొలెరో వాహనాన్ని రెడీ మిక్స్ ట్యాంకర్ ఢీకొట్టడంతో ఈ దురదృష్టకర ఘటన చోటుచేసుకుంది. బాధితులకు మెరుగైన వైద్య సహాయం అందించాలని అధికారులకు మంత్రి బీసీ జనార్ధన్‌ రెడ్డి ఆదేశించారు. అంతేకాదు మృతుల కుటుంబాలకు ప్రగాఢ సానుభూతి తెలియజేశారు.

అదేవిధంగా ఈ మంత్రాలయంలో జరిగిన రోడ్డు ప్రమాదం పై మంత్రి మండిపల్లి రాంప్రసాద్ రెడ్డి కూడా తీవ్ర దిగ్భ్రాంతి వ్యక్తం చేశారు. మృతుల కుటుంబాలకు మంత్రి ప్రగాఢ సానుభూతి తెలియజేశారు. దైవ దర్శనానికి వెళుతున్న భక్తులు ఇలాంటి ప్రమాదం జరగడం చాలా బాధాకరం అన్నారు. ప్రయాణికులు అందరూ రహదారి భద్రతా నియమాలు పాటించాలని ఆయన సూచించారు. అంతేకాదు సురక్షిత ప్రయాణం కోసం ప్రతి ఒక్కరు జాగ్రత్తలు తీసుకోవాలన్నారు.

 

Renuka Godugu

రేణుక గొడుగు జీ తెలుగు డిజిటల్ మీడియాలో సబ్ ఎడిటర్‌గా 2024 నుంచి పనిచేస్తున్నారు. హెల్త్‌, లైఫ్‌స్టైల్‌, ఆస్ట్రోలజీ, బ్రేకింగ్, వైరల్‌ వ్యవహరాలకు సంబంధించిన వార్తలు రాస్తున్నారు. గతంలో ప్రముఖ మీడియా సంస్థల్లో వివిధ రంగాలకు సంబంధించిన 6 ఏళ్ల అనుభవం ఉంది.

