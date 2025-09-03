English हिन्दी हिंदुस्तान मराठी বাংলা தமிழ் മലയാളം ગુજરાતી తెలుగు ಕನ್ನಡ ଓଡ଼ିଶା ਪੰਜਾਬੀ Business Tech World Movies Health

Train Reverse: అయ్యో పాపం.. ట్రైన్ నుండి ప్రమాదవశాత్తూ జారిపడిన ప్రయాణికుడు.. కాపాడేందుకు ఒకటిన్నర కిలోమీటర్‌ వెనక్కి వెళ్లిన రైలు.. తర్వాత ఏం జరిగిందంటే..?

Train Reverse: ఓ ప్రయాణికుడు ప్రమాదవశాత్తూ రైలు బోగి నుండి కింద పడిపోయాడు. దీంతో అతని ప్రాణాన్ని కాపాడేందుకు రైలు దాదాపు ఒకటిన్నర కిలోమీటర్ వెనక్కి వెళ్లింది. ఈ ఘటన ఆంధ్రప్రదేశ్ రాష్ట్రంలోని ప్రకాశం జిల్లా మార్కాపురం రైల్వే స్టేషన్‌ సమీపంలో చోటు చేసుకుంది. 

Written by - Aruna Maharaju | Last Updated : Sep 3, 2025, 02:31 PM IST

Train Reverse: అయ్యో పాపం.. ట్రైన్ నుండి ప్రమాదవశాత్తూ జారిపడిన ప్రయాణికుడు.. కాపాడేందుకు ఒకటిన్నర కిలోమీటర్‌ వెనక్కి వెళ్లిన రైలు.. తర్వాత ఏం జరిగిందంటే..?

Train Went Return For One Km For Save Passanger: ఓ ప్రయాణికుడు ప్రమాదవశాత్తూ రైలు బోగి నుండి కింద పడిపోయాడు. దీంతో అతని ప్రాణాన్ని కాపాడేందుకు రైలు దాదాపు ఒకటిన్నర కిలోమీటర్ వెనక్కి వెళ్లింది. ఈ ఘటన ఆంధ్రప్రదేశ్ రాష్ట్రంలోని ప్రకాశం జిల్లా మార్కాపురం రైల్వే స్టేషన్‌ సమీపంలో చోటు చేసుకుంది. 

గుంటూరు జిల్లా పొన్నూరు మండలంలోని బ్రాహ్మణ, కోడూరు గ్రామాలకు చెందిన కమలకంటి హరిబాబు, మావోబాబు, వెంకటేశ్వర్లు, విమలరాజు భవన నిర్మాణ కార్మికులు.. పనికోసం యలహంకకు బయల్దేరారు. ఇందుకోసం గుంటూరులో కొండవీడు ఎక్స్‌ప్రెస్‌ ట్రైన్‌ని ఎక్కారు.

ప్రకాశం జిల్లాలోని మార్కాపురం రైల్వే స్టేషన్ దగ్గర ఒక దుర్ఘటన జరిగింది. గుంటూరు నుంచి యలహంక వెళ్తున్న కొండవీడు ఎక్స్‌ప్రెస్ రైలులో హరిబాబు అనే 35 ఏళ్ల వ్యక్తి ప్రయాణిస్తున్నాడు. అతను భోజనం చేసి చేతులు కడుక్కోవడానికి రైలు గేటు దగ్గర నిల్చున్నప్పుడు రైలు  భారీ కుదుపునకు గురవ్వడంతో ఒక్కసారిగా కింద పడిపోయాడు. 

దీన్ని చూసిన అతని స్నేహితులు వెంటనే రైలు చైన్ లాగారు. రైల్వే అధికారుల అనుమతితో రైలును సుమారు ఒకటిన్నర కిలోమీటర్లు వెనక్కి నడిపించారు. పట్టాల పక్కన పడి ఉన్న హరిబాబును స్నేహితులు, రైల్వే సిబ్బంది కలిసి రైలులోకి ఎక్కించి మార్కాపురం రైల్వే స్టేషన్‌కు తీసుకెళ్లారు. అక్కడ నుంచి 108 అంబులెన్స్‌లో అతన్ని మార్కాపురం ప్రభుత్వ ఆస్పత్రికి తరలించారు. అయితే.. రైల్వే అధికారులు అంత కష్టపడినప్పటికీ ఫలితం లేకుండా పోయింది. పరిస్థితి విషమించడంతో హరిబాబు ఆస్పత్రిలోనే కన్నుమూశాడు.

About the Author

Aruna Maharaju

అరుణ మహరాజు జీ తెలుగు డిజిటల్ మీడియాలో సబ్ ఎడిటర్‌గా పనిచేస్తున్నారు. లైఫ్‌స్టైల్‌, హెల్త్‌,  స్పోర్ట్స్, వినోదం, జాతీయ, అంతర్జాతీయ వ్యవహరాలకు సంబంధించిన వార్తలు రాస్తున్నారు. గతంలో ప్రముఖ మీడియా సంస్థల్లో వివిధ రంగాలకు సంబంధించిన వార్తలు అందించారు. ఆమెకు జర్నలిజంలో ఆరేళ్లకుపైగా అనుభవం ఉంది.

...Read More

Train Went ReturnTrain ReverseTrainTrain passengertrains

