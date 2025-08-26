English हिन्दी हिंदुस्तान मराठी বাংলা தமிழ் മലയാളം ગુજરાતી తెలుగు ಕನ್ನಡ ଓଡ଼ିଶା ਪੰਜਾਬੀ Business Tech World Movies Health

Tirumala Temple: భక్తులకు టీటీడీ బిగ్‌ అలర్ట్‌.. 7వ తేదీన తిరుమల ఆలయం మూసివేత

TTD Big Announcement Tirumala Srivari Temple 12 Hours Close On September 7th For Lunar Eclipse: తిరుమల భక్తులకు బిగ్‌ అలర్ట్‌. లక్షలాది భక్తులు దర్శించుకునే శ్రీవారి ఆలయం మూతపడనుంది. 12 గంటల పాటు తిరుమల ఆలయన్ని మూసివేయనున్నారు. శ్రీవారి ఆలయం మూసివేత వార్త వివరాలు ఇలా ఉన్నాయి.

Written by - Ravi Kumar Sargam | Last Updated : Aug 26, 2025, 07:54 PM IST

Tirumala Temple: భక్తులకు టీటీడీ బిగ్‌ అలర్ట్‌.. 7వ తేదీన తిరుమల ఆలయం మూసివేత

Tirumala Srivari Temple Close: కోట్లాది భక్తుల ఇలవేల్పు తిరుమల వెంకటేశ్వర స్వామి ఆలయం మూతపడనుంది. దాదాపు 12 గంటలపాటు ఈ ఆలయం మూసివేయనున్నారు. రానున్న చంద్రగ్రహణం కారణంగా తిరుమల ఆలయాన్ని మూసివేస్తున్నట్లు అధికారులు ప్రకటించారు. ఆలయం మూసివేత మాత్రమే కాకుండా తిరుమలలో అన్నీ సేవలు రద్దు చేశారు. ఆ రోజు ప్రత్యేక సేవలు, అన్నదాన సత్రం కూడా మూసివేయనున్నారు. ఆ వివరాలు ఇలా ఉన్నాయి.

సెప్టెంబర్‌ 7వ తేదీన చంద్రగ్రహణం రానున్న విషయం తెలిసిందే. చంద్రగ్రహణం సందర్భంగా అన్నీ ఆలయాల మాదిరిగా తిరుమల వెంకటేశ్వర స్వామి ఆలయాన్ని కూడా మూసివేయనున్నారు. తిరుమల ఆలయాన్ని దాదాపు 12 గంటల పాటు మూసివేయనున్నట్టు తిరుమల తిరుపతి దేవస్థానం (టీటీడీ) ఒక ప్రకటనలో తెలిపింది. సెప్టెంబర్‌ 7వ తేదీన రాత్రి 9.50 గంటలకు చంద్రగ్రహణం ప్రారంభమై.. అర్ధరాత్రి 1.31 గంటలకు ముగుస్తుంది.

సాధారణంగా గ్రహణం సమయంలో శ్రీవారి ఆలయాన్ని 6 గంటల ముందుగా మూసివేయడం ఆనవాయితీగా వస్తోంది. చంద్రగ్రహణం సందర్భంగా సెప్టెంబర్‌ 7వ తేదీన రాత్రి 9.50 గంటలకు తిరుమల ఆలయాన్ని మూసివేయనున్నారు. తిరిగి సెప్టెంబర్‌ 8వ తేదీన తెల్లవారుజామున 3 గంటలకు తెరవనున్నారు. అయితే ఆ సమయంలో భక్తులకు అనుమతించకుండా ఏకాంత సేవలు మాత్రమే చేయనున్నట్లు టీటీడీ తెలిపింది.

చంద్రగ్రహణం తర్వాత సుప్రభాతంతో ఆలయ తలుపులు తెరిచి శుద్ధి, పుణ్యహవచనం చేయనున్నారు. అనంతరం తోమాల సేవ, కొలువు, పంచాంగ శ్రవణం, అర్చన సేవలన్నీ భక్తులు లేకుండా ఏకాంతంగా నిర్వహించనున్నారు. ఆ తర్వాత ఉదయం 6 గంటల నుంచి యథావిధిగా స్వామి వారి దర్శనానికి భక్తులను అనుమతించనున్నారు.

అన్నీ సేవలు రద్దు
చంద్రగ్రహణం కారణంగా ఆలయం మూసివేస్తుండడంతో ఆ రోజు జరిగే సేవలన్నింటిని రద్దు చేశారు. సెప్టెంబర్‌ 7వ తేదీ ఆదివారం జరగాల్సిన ఊంజల్‌సేవ, ఆర్జిత బ్రహ్మోత్సవం, సహస్రదీపాలంకార సేవలను రద్దు చేశారు.

అన్నప్రసాద కేంద్రం బంద్‌
గ్రహణం రోజు అన్నప్రసాద కేంద్రం కూడా మూసివేయనున్నారు. ఆదివారం సాయంత్రం 3 గంటల నుంచి అన్నప్రసాద వితరణ ఉండదు. మరుసటి రోజు సెప్టెంబర్‌ 8వ తేదీ సోమవారం ఉదయం 8.30 గంటలకు అన్నప్రసాదాల పంపిణీ పునః ప్రారంభించనున్నారు.

