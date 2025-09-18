English हिन्दी हिंदुस्तान मराठी বাংলা தமிழ் മലയാളം ગુજરાતી తెలుగు ಕನ್ನಡ ଓଡ଼ିଶା ਪੰਜਾਬੀ Business Tech World Movies Health

TTD Anna Prasadam: భక్తులకు టీటీడీ బిగ్‌ అప్‌డేట్‌.. ఇకపై మరింత నాణ్యంగా తిరుమల 'అన్న ప్రసాదం'

Now Onwards More Quality Food In Tirumala Anna Prasadam: కలియుగ దైవం తిరుమలను సందర్శించే భక్తులకు టీటీడీ మరో శుభవార్త వినిపించింది. ఇకపై మరింత నాణ్యంగా అన్న ప్రసాదం అందిస్తామని ప్రకటించింది. ప్రస్తుతం అందిస్తున్న అన్న ప్రసాదాన్ని పరిశీలించి మరింత రుచిగా అందిస్తామని తెలిపింది.

Written by - Ravi Kumar Sargam | Last Updated : Sep 18, 2025, 10:02 PM IST

TTD Anna Prasadam: భక్తులకు టీటీడీ బిగ్‌ అప్‌డేట్‌.. ఇకపై మరింత నాణ్యంగా తిరుమల 'అన్న ప్రసాదం'

Tirumala Anna Prasadam: భక్తులకు అందిస్తున్న అన్నప్రసాదం నాణ్యత, రుచులపై ప్రపంచవ్యాప్తంగా భక్తుల నుంచి వస్తున్న అపూర్వ స్పందనతో 20242-5 ఆర్థిక సంవత్సరంలో ట్రస్టు కార్పస్ నిధులు చాలా బాగా పెరిగాయని టీటీడీ ఈవో అనిల్‌కుమార్ సింఘాల్ ప్రకటించారు. అన్నప్రసాదంతోపాటు తిరుమల టోకెన్లు, దర్శన సమయాలు వంటి వాటిపై మరింత మెరుగ్గా భక్తులకు అందిస్తామని హామీ ఇచ్చారు. భక్తులకు సౌకర్యంగా ఉండేందుకు చర్యలు తీసుకుంటామని చెప్పారు.

తిరుమలలోని మాతృశ్రీ తరిగొండ వెంగమాంబ అన్న ప్రసాద కేంద్రంలో గురువారం సాయంత్రం ఈఓ అనిల్‌ కుమార్‌ సింఘాల్‌ తనిఖీలు చేశారు. భక్తులతో మాట్లాడి అన్నప్రసాదం రుచి, నాణ్యత అడిగి తెలుసుకున్నారు. అంతేకాకుండా దర్శన సమయాలు, టోకెన్ విధానం, క్యూ లైన్ సౌకర్యాలు, తిరుమలలో వివిధ పాయింట్ల వద్ద అన్న ప్రసాదాల పంపిణీ తదితర అంశాలపై భక్తులతో మాట్లాడి సమాచారం సేకరించారు.

అన్నప్రసాద కేంద్రంలో వంటశాల, స్టోర్ రూమ్, జీడిపప్పు బాక్స్‌లను పరిశీలించిన టీటీడీ ఈఓ అధికారులకు కొన్ని సూచనలు చేశారు. అన్న ప్రసాద కేంద్ర సిబ్బంది, శ్రీవారి సేవకులతో కూడా మాట్లాడారు. అనంతరం సింఘాల్‌ మీడియాతో మాట్లాడుతూ.. 'అన్నదాన కార్యక్రమం 1985లో ప్రారంభమై.. 1994లో అన్నప్రసాదం ట్రస్టుగా ఏర్పడింది. 2020 వరకు ఈ కార్యక్రమం నడవడానికి టీటీడీ గ్రాంట్ ఇస్తూ వచ్చింది. ఆ తర్వాత స్వయం సమృద్ధిని సాధించింది' అని వెల్లడించారు.

'ప్రతి ఏటా విరాళాలు పెరుగుతున్నాయి. కార్పస్ నిధులు, వాటి వడ్డీలు గణనీయంగా పెరిగాయి' అని టీటీడీ ఈఓ అనిల్‌ కుమార్‌ సింఘాల్‌ తెలిపారు. నాలుగు దశాబ్దాలుగా టీటీడీ భక్తులకు అందిస్తున్న విశ్వసనీయ సేవలతో భక్తులు విశేషంగా విరాళాలు అందిస్తున్నారని చెప్పారు. ప్రస్తుతం తాము వార్షిక బ్రహ్మోత్సవాలపై దృష్టి సారించామని, భక్తుల అభిప్రాయాలు, ఈ-మెయిల్, డయల్ యువర్ ఈఓ, వాట్సాప్, సర్వే, ఐవీఆర్‌ఎస్‌ ద్వారా వచ్చే సూచనలు వ్యవస్థలో అవసరమైన చోట సవరణలు చేయడానికి కీలకంగా ఉపయోగపడుతున్నాయని వెల్లడించారు.

కార్పస్ ఫండ్‌ వివరాలు ఇలా..
2023–24లో రూ.1,854 కోట్లు
2024–25లో రూ.2,127 కోట్లు
2025 ఆగస్టు వరకు రూ.2,263 కోట్లు

వడ్డీల రూపంలో
2024లో రూ.221 కోట్లు
2025లో రూ.270 కోట్లు
అన్నప్రసాద కేంద్రం వార్షిక వ్యయం రూ.150 కోట్లు 

రూ.కోటి విరాళదాతలు
2023–24లో 14 మంది
2024–25లో 25 మంది
2025 ఆగస్టు వరకు 14 మంది

About the Author

Ravi Kumar Sargam

సర్గం రవి కుమార్‌. జీ తెలుగు డిజిటల్ మీడియాలో సబ్ ఎడిటర్‌గా పని చేస్తున్నారు. ఇక్కడ 2024 నుంచి రాజకీయాలు, స్పోర్ట్స్, వినోదం, క్రైమ్, జాతీయ వ్యవహరాలకు సంబంధించిన వార్తలు రాస్తున్నారు. గతంలో ప్రముఖ మీడియా సంస్థల్లో వివిధ రంగాలకు సంబంధించిన వార్తలు అందించారు.

...Read More

Tirumala templeDevoteesAnil Kumar SinghalSri Venkateswara Annaprasadam TrustMatrusri Tarigonda Vengamamba Anna Prasadam Center

