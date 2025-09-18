Tirumala Anna Prasadam: భక్తులకు అందిస్తున్న అన్నప్రసాదం నాణ్యత, రుచులపై ప్రపంచవ్యాప్తంగా భక్తుల నుంచి వస్తున్న అపూర్వ స్పందనతో 20242-5 ఆర్థిక సంవత్సరంలో ట్రస్టు కార్పస్ నిధులు చాలా బాగా పెరిగాయని టీటీడీ ఈవో అనిల్కుమార్ సింఘాల్ ప్రకటించారు. అన్నప్రసాదంతోపాటు తిరుమల టోకెన్లు, దర్శన సమయాలు వంటి వాటిపై మరింత మెరుగ్గా భక్తులకు అందిస్తామని హామీ ఇచ్చారు. భక్తులకు సౌకర్యంగా ఉండేందుకు చర్యలు తీసుకుంటామని చెప్పారు.
Also Read: TSRTC Bumper News: ప్రయాణికులకు తెలంగాణ ఆర్టీసీ 'పండుగలాంటి వార్త'
తిరుమలలోని మాతృశ్రీ తరిగొండ వెంగమాంబ అన్న ప్రసాద కేంద్రంలో గురువారం సాయంత్రం ఈఓ అనిల్ కుమార్ సింఘాల్ తనిఖీలు చేశారు. భక్తులతో మాట్లాడి అన్నప్రసాదం రుచి, నాణ్యత అడిగి తెలుసుకున్నారు. అంతేకాకుండా దర్శన సమయాలు, టోకెన్ విధానం, క్యూ లైన్ సౌకర్యాలు, తిరుమలలో వివిధ పాయింట్ల వద్ద అన్న ప్రసాదాల పంపిణీ తదితర అంశాలపై భక్తులతో మాట్లాడి సమాచారం సేకరించారు.
అన్నప్రసాద కేంద్రంలో వంటశాల, స్టోర్ రూమ్, జీడిపప్పు బాక్స్లను పరిశీలించిన టీటీడీ ఈఓ అధికారులకు కొన్ని సూచనలు చేశారు. అన్న ప్రసాద కేంద్ర సిబ్బంది, శ్రీవారి సేవకులతో కూడా మాట్లాడారు. అనంతరం సింఘాల్ మీడియాతో మాట్లాడుతూ.. 'అన్నదాన కార్యక్రమం 1985లో ప్రారంభమై.. 1994లో అన్నప్రసాదం ట్రస్టుగా ఏర్పడింది. 2020 వరకు ఈ కార్యక్రమం నడవడానికి టీటీడీ గ్రాంట్ ఇస్తూ వచ్చింది. ఆ తర్వాత స్వయం సమృద్ధిని సాధించింది' అని వెల్లడించారు.
Also Read: Naagin Vibes: పచ్చటి అడవిలో పాము డ్రెస్లో 'నాగిని'గా మారిన స్టార్ హీరోయిన్
'ప్రతి ఏటా విరాళాలు పెరుగుతున్నాయి. కార్పస్ నిధులు, వాటి వడ్డీలు గణనీయంగా పెరిగాయి' అని టీటీడీ ఈఓ అనిల్ కుమార్ సింఘాల్ తెలిపారు. నాలుగు దశాబ్దాలుగా టీటీడీ భక్తులకు అందిస్తున్న విశ్వసనీయ సేవలతో భక్తులు విశేషంగా విరాళాలు అందిస్తున్నారని చెప్పారు. ప్రస్తుతం తాము వార్షిక బ్రహ్మోత్సవాలపై దృష్టి సారించామని, భక్తుల అభిప్రాయాలు, ఈ-మెయిల్, డయల్ యువర్ ఈఓ, వాట్సాప్, సర్వే, ఐవీఆర్ఎస్ ద్వారా వచ్చే సూచనలు వ్యవస్థలో అవసరమైన చోట సవరణలు చేయడానికి కీలకంగా ఉపయోగపడుతున్నాయని వెల్లడించారు.
Also Read: Salaries Cut: తెలంగాణ ప్రభుత్వ ఉద్యోగులకు భారీ షాక్.. పండుగ ముందు జీతాలు భారీ కోత
కార్పస్ ఫండ్ వివరాలు ఇలా..
2023–24లో రూ.1,854 కోట్లు
2024–25లో రూ.2,127 కోట్లు
2025 ఆగస్టు వరకు రూ.2,263 కోట్లు
Also Read: 8th Pay Commission: దసరాకు కేంద్ర సర్కార్ శుభవార్త.. ఉద్యోగులకు పండుగ జాక్పాట్!
వడ్డీల రూపంలో
2024లో రూ.221 కోట్లు
2025లో రూ.270 కోట్లు
అన్నప్రసాద కేంద్రం వార్షిక వ్యయం రూ.150 కోట్లు
రూ.కోటి విరాళదాతలు
2023–24లో 14 మంది
2024–25లో 25 మంది
2025 ఆగస్టు వరకు 14 మంది
Also Read: Rashmika Mandanna: నేషనల్ క్రష్ శ్రీవల్లి ఆస్తులు ఎన్నో తెలుసా? ఇండియాలోనే అతిపేద్ద..
స్థానికం నుంచి అంతర్జాతీయం వరకు.. క్రీడలు, వినోదం, రాజకీయాలు, విద్య, ఉద్యోగాలు, హెల్త్, లైఫ్స్టైల్ .. A to Z అన్నిరకాల వార్తలను తెలుగులో పొందడం కోసం ఇప్పుడే Zee తెలుగు న్యూస్ యాప్ డౌన్లోడ్ చేసుకోండి.
ఆండ్రాయిడ్ లింక్ - https://bit.ly/3P3R74U
ఆపిల్ లింక్ - https://apple.co/3loQYe
సోషల్ మీడియా పేజీలు సబ్స్క్రైబ్ చేసేందుకు క్లిక్ చేయండిTwitter, Facebook