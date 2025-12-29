Tirumala: తిరుమల భక్తులకు మరో శుభవార్త.. న్యూఇయర్ జనవరి మాసంలో విశేష పర్వదినాలపై టీటీడీ కీలక ప్రకటన..

Ttd board announces important festivals list 2026 january month: తిరుమలలో ప్రస్తుతం వైకుంఠ ఏకాదశి పర్వదినాల సందడి కొనసాగుతుంది. డిసెంబర్ 30 నుంచి జనవరి మాసం 8 వరకు ఉత్తర ద్వార దర్శనాలు కల్పించనున్నారు. తొలి మూడు రోజులు లక్కీ డీప్ లో వచ్చిన వారికి మాత్రమే టీటీడీ దర్శనాలను కల్పిస్తుంది. ఆ తర్వాత జనవరి 2 నుంచి 8 వరకు సర్వదర్శనంలో భాగంగా అందరికి శ్రీవారి దర్శన భాగ్యంను కల్పించనున్నారు.
మరోవైపు శ్రీవారిదర్శనాలకు వచ్చే భక్తులకు ఎలాంటి ఇబ్బందులు కల్గకుండా టీటీడీ కట్టుదిట్టమైన చర్యలు చేపట్టింది. ఇదిలా ఉండగా టీటీడీ కొత్త ఏడాది జనవరి మాసంలో నిర్వహించే విశేష పర్వదినాల తేదీలను ప్రటించింది.
- జనవరి 4న తిరుమల శ్రీవారి ప్రణయ కలహ మహోత్సవం.
- జనవరి 8న శ్రీవారి సన్నిధిన పెద్ద శాత్తుమొర.
- జనవరి 12న శ్రీవారి సన్నిధిలో అధ్యయనోత్సవాలు సమాప్తి.
- జనవరి 13న తిరుమల శ్రీవారు తిరుమల నంబి సన్నిధికి వేంచేపు.
- జనవరి 14న భోగి.
- జనవరి 15న మకర సంక్రాంతి, సుప్రభాతసేవ పునఃప్రారంభం.
- జనవరి 16న కనుమ పండుగ, తిరుమల శ్రీవారు పార్వేట మండపానికి వేంచేపు.
- జనవరి 18న పురందరదాసుల ఆరాధన మహోత్సవం.
- జనవరి 23న వసంత పంచమి.
- జనవరి 25న రథ సప్తమి పండగను నిర్వహిస్తున్నట్లు టీటీడీ ఒక ప్రకటనలో వెల్లడించింది.
Read more: Pawan Kalyan: పవన్ కళ్యాణ్కు ఊహించని ఝలక్.!. ఆ విన్నపాన్ని తిరస్కరించిన టీటీడీ.. మ్యాటర్ ఏంటంటే..?
స్థానికం నుంచి అంతర్జాతీయం వరకు.. క్రీడలు, వినోదం, రాజకీయాలు, విద్య, ఉద్యోగాలు, హెల్త్, లైఫ్స్టైల్ .. A to Z అన్నిరకాల వార్తలను తెలుగులో పొందడం కోసం ఇప్పుడే Zee తెలుగు న్యూస్ యాప్ డౌన్లోడ్ చేసుకోండి.
ఆండ్రాయిడ్ లింక్ - https://bit.ly/3P3R74U
ఆపిల్ లింక్ - https://apple.co/3loQYe
.Twitter, Facebookసోషల్ మీడియా పేజీలు సబ్స్క్రైబ్ చేసేందుకు క్లిక్ చేయండి