  • Tirumala: తిరుమల వైకుంఠ ద్వారదర్శనం టొకెన్లు విడుదల.. ఈ పొరపాట్లు అస్సలు చేయోద్దంటున్న టీటీడీ..

Tirumala: తిరుమల వైకుంఠ ద్వారదర్శనం టొకెన్లు విడుదల.. ఈ పొరపాట్లు అస్సలు చేయోద్దంటున్న టీటీడీ..

Ttd releases vaikunta dwara darshan tokens: వైకుంఠ ఏకాదశి వేళ శ్రీవారిని దర్శించుకునేందుకు చాలా మంది భక్తులు ఆసక్తిని చూపిస్తుంటారు.ఈ క్రమంలో టీటీడీ కాసేపట్లో రూ. 300, శ్రీవాణి దర్శనం టొకెన్లను విడుదలను ఈరోజు చేయనుంది.

Written by - Inamdar Paresh | Last Updated : Dec 5, 2025, 10:33 AM IST
  • తిరుమల దర్శనం టోకెన్లపై కీలక సూచనలు..
  • అప్రమత్తంగా ఉండాలంటున్న అధికారులు..

Ttd big alerts to devotees on Tirumala vaikunta dwara darshan tokens: తిరుమలలో ఇటీవల దిత్వా ఎఫెక్ట్ తుపాన్ కారణంగా వాతావరణం ఒక్కసారిగా మారిపోయింది. ముఖ్యంగా తిరుమలలో  గత రెండు మూడు రోజుల నుంచి భక్తుల రద్దీ చాలా  తక్కువగా ఉంది. ఎలాంటి టోకెన్లు లేని భక్తులకు కేవలం 5 గంటల్లో శ్రీవారి దర్శన భాగ్యం అవుతుంది. వైకుంఠ ఉత్తర ద్వార దర్శనం నేపథ్యంలో ఇప్పటికే టీటీడీ లక్కీ డీప్ ద్వారా టొకెన్లను కేటాయించిన విషయం తెలిసిందే.  అయితే.. చాలా మందికి ఈ లక్కీ డీప్ లో టోకెన్లు రాకపోవడంతో నిరాశకు గురౌతున్నారు. ఇలాంటి క్రమంలో.. టీటీడీ మరో శుభవార్త చెప్పింది.

వైకుంఠ ద్వార దర్శనం టొకెన్లు..

ఇప్పటికే డిసెంబర్ 30,31, జనవరి 1న మూడు రోజుల పాటు డీప్ లలో దర్శనంకు అవకాశం ఇచ్చింది. మొత్తంగా తిరుమలలో జన్వరి 2 నుంచి 8 వ తేదీ వరకు దర్శనాలు కు టీటీడీ శ్రీవాణి, రూ. 300ల టోకెన్లను ప్రతిరోజు విడుదల చేయనుంది. దీనిలో భాగంగా..  ఈ రోజు (శుక్రవారం) ఉదయం 10 గంటలకు శ్రీవాణి కోటా టికెట్లను విడుదల చేస్తారు. రోజుకు వెయ్యి టికెట్ల చొప్పున ఏడు రోజులకు సంబంధించిన కోటాను భక్తులు బుక్ చేసుకోవచ్చు. ఆ తర్వాత, మధ్యాహ్నం 3 గంటలకు రూ. 300 ప్రత్యేక ప్రవేశ దర్శనం టికెట్లను .. రోజుకు 15 వేల టికెట్లు కేటాయించనున్నారు. 

టీటీడీ హెచ్చరికలు..

అయితే.. ఈ క్రమంలో భక్తులకు టీటీడీ బిగ్ అలర్ట్ ను జారీ చేసింది. భక్తులు టికెన్లు బుక్కింగ్ ల కోసం తిరుమల అధికారిక వెబ్ సైట్లోనే చూడాలని టీటీడీ కోరింది. అదే విధంగా దళారుల్ని నమ్మకూడదని చెప్పింది. ఇటీవల కొన్నినకిలీసైట్ లతో భక్తులు ఇబ్బందుదులు పడుతున్నట్లు తమకు ఫిర్యాదులు అందాయని దీనిపై చర్యలు తీసుకుంటున్నట్లు చెప్పింది.

అదే విధంగా కొంత మంది వీఐపీ దర్శనాలు కల్పిస్తామని అధికారులు, మంత్రులు ఫెక్ సంతాకాలు, లెటర్ హెడ్ లతో ఇప్పటికే అడ్డంగా దొరికిపోయారు. ఈ క్రమంలో భక్తులు వైకుంఠ దర్శనాల టోకెన్ల విషయంలో దళారుల్ని మాత్రం నమ్మకూడదని టీటీడీ కోరింది.

 

tirumalaTTD NewsTirumala Darshantirupati darshanVaikunta dwara darshan

